Thừa Lỗi, Ngu Thư Hân và những ngôi sao là bạn thân trong mơ của hội mê "sống ảo"

Ngu Thư Hân
Nhắc đến "phó nháy" mát tay của C-Biz, Ngu Thư Hân là một trong những cái tên được khán giả nghĩ tới đầu tiên. Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất, âm nhạc và hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, nữ diễn viên còn nổi tiếng với "nghề tay trái" là nhiếp ảnh gia.
Dù ở phim trường hay trong các chương trình giải trí, Ngu Thư Hân thường xuyên xuất hiện với chiếc máy ảnh hoặc điện thoại, say sưa ghi lại hình ảnh của đồng nghiệp. Cô nàng trở thành hình mẫu bạn thân của hội mê "sống ảo" vì không chỉ lựa chọn góc máy đẹp mà còn tận tình hướng dẫn tạo dáng.
Tại Hội nghị Tầm nhìn Weibo 2024 và Đêm hội Weibo hồi tháng 1 năm nay, Ngu Thư Hân nhập vai "trạm tỉ" (master-fansite) khi bốc trúng nhiệm vụ chụp ảnh các nghệ sĩ dự sự kiện. Suốt 1 giờ đồng hồ, cô miệt mài tác nghiệp và cho ra loạt ảnh chất lượng không kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Thừa Lỗi
Thừa Lỗi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hà Bắc nên anh mang trong mình đam mê nghệ thuật sâu sắc. Không chỉ vẽ giỏi, nam diễn viên Cẩm Nguyệt Như Ca còn đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh. Anh mê chụp ảnh đến mức được Châu Dã "bóc phốt" là dù tuyết rơi cũng không vội đi lấy áo mặc thêm, việc đầu tiên là rủ cô chụp ảnh lưu niệm vì đẹp. Mỗi bức hình Thừa Lỗi chụp cho bạn diễn không chỉ là tấm ảnh kỷ niệm đơn thuần mà cho thấy sự thấu hiểu nhân vật qua góc nhìn của anh.
Trong các bức ảnh Thừa Lỗi đăng tải, dàn mỹ nhân Hoa Ngữ dưới ống kính của anh đều toát lên vẻ cuốn hút riêng. Theo đó, bố cục ảnh được căn chuẩn, ánh sáng hài hòa tôn lên đường nét khuôn mặt của từng người đã được netizen không ngớt lời khen.
Thẩm Nguyệt
Trước khi bén duyên với diễn xuất, Thẩm Nguyệt là sinh viên ngành Tin tức và Truyền thông của Đại học Hồ Nam, từng thực tập tại Đài truyền hình Hồ Nam. Nhờ loạt ảnh chân dung trong sáng, cuốn hút, cô lọt vào mắt xanh của Công ty điện ảnh Công Phu Chân Ngôn và mở ra cơ hội tiến vào làng giải trí.
Thẩm Nguyệt cũng từng chia sẻ rằng cô dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh, nhất là chụp chân dung. Nữ diễn viên coi đây là trải nghiệm giúp cô tự tin hơn trước ống kính, đồng thời rèn giũa gu thẩm mỹ và kỹ năng chỉnh ảnh để trau dồi cho sự nghiệp diễn xuất của mình.
Lý Hiện
Sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất đỉnh, Lý Hiện là một trong những ngôi sao nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy, anh còn được công chúng yêu mến vì giữ vững sự nghiệp "sạch bong" suốt hơn 14 năm làm nghệ thuật.
Hình tượng chuẩn mực của nam diễn viên được xây dựng từ chính lối sống lành mạnh và những thú vui giản dị. Dù từng bị các tay săn ảnh theo sát suốt thời gian dài, người ta chỉ thấy Lý Hiện trong những khoảnh khắc đời thường như đi dạo phố, mua sắm, tập gym và đặc biệt là đắm mình trong niềm đam mê nhiếp ảnh.
Lý Hiện có niềm đam mê với những khung hình phong cảnh và thiên nhiên đầy chất thơ, nhưng khi quay ống kính về bạn diễn trên phim trường, anh vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Trên Weibo, nam tài tử cũng thường chia sẻ bộ sưu tập máy ảnh đủ loại, chuyên nghiệp không kém một nhiếp ảnh gia thực thụ.