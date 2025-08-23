Thừa Lỗi, Ngu Thư Hân và những ngôi sao là bạn thân trong mơ của hội mê "sống ảo"

HHTO - Không chỉ ghi dấu với tài năng diễn xuất, ngoại hình nổi bật, dàn sao Hoa ngữ như Ngu Thư Hân, Thừa Lỗi… còn khiến fan bất ngờ với "nghề tay trái" là chụp ảnh cực nghệ.

Ngu Thư Hân

Nhắc đến "phó nháy" mát tay của C-Biz, Ngu Thư Hân là một trong những cái tên được khán giả nghĩ tới đầu tiên. Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất, âm nhạc và hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, nữ diễn viên còn nổi tiếng với "nghề tay trái" là nhiếp ảnh gia.



Ngu Thư Hân luôn đảm nhận vai "phó nháy" cho bạn diễn ở hầu hết các tác phẩm mình tham gia như Vân Chi Vũ, Suỵt! Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Vĩnh Dạ Tinh Hà…

Dù ở phim trường hay trong các chương trình giải trí, Ngu Thư Hân thường xuyên xuất hiện với chiếc máy ảnh hoặc điện thoại, say sưa ghi lại hình ảnh của đồng nghiệp. Cô nàng trở thành hình mẫu bạn thân của hội mê "sống ảo" vì không chỉ lựa chọn góc máy đẹp mà còn tận tình hướng dẫn tạo dáng.

Bộ ba nam thần Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề dưới ống kính của Ngu Thư Hân được đánh giá đẹp như poster điện ảnh.

Cùng một dáng chụp, nhưng chỉ cần khéo léo đổi góc máy và điều chỉnh ánh mắt nhìn vào ống kính, bức ảnh của Ngu Thư Hân lập tức "lên đời".

Tại Hội nghị Tầm nhìn Weibo 2024 và Đêm hội Weibo hồi tháng 1 năm nay, Ngu Thư Hân nhập vai "trạm tỉ" (master-fansite) khi bốc trúng nhiệm vụ chụp ảnh các nghệ sĩ dự sự kiện. Suốt 1 giờ đồng hồ, cô miệt mài tác nghiệp và cho ra loạt ảnh chất lượng không kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Chuyên mục "xả ảnh" mỹ nhân của "trạm tỷ" Ngu Thư Hân được nhiều cư dân mạng đề xuất có thể trở thành "đặc sản" trong các sự kiện cô được mời đến.

Thừa Lỗi

Thừa Lỗi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hà Bắc nên anh mang trong mình đam mê nghệ thuật sâu sắc. Không chỉ vẽ giỏi, nam diễn viên Cẩm Nguyệt Như Ca còn đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh. Anh mê chụp ảnh đến mức được Châu Dã "bóc phốt" là dù tuyết rơi cũng không vội đi lấy áo mặc thêm, việc đầu tiên là rủ cô chụp ảnh lưu niệm vì đẹp. Mỗi bức hình Thừa Lỗi chụp cho bạn diễn không chỉ là tấm ảnh kỷ niệm đơn thuần mà cho thấy sự thấu hiểu nhân vật qua góc nhìn của anh.

Nam diễn viên sinh năm 1993 thường được bắt gặp với ống kính trong tay, miệt mài chụp ảnh sau phim trường hoặc khi tham gia các chương trình thực tế.

Trong các bức ảnh Thừa Lỗi đăng tải, dàn mỹ nhân Hoa Ngữ dưới ống kính của anh đều toát lên vẻ cuốn hút riêng. Theo đó, bố cục ảnh được căn chuẩn, ánh sáng hài hòa tôn lên đường nét khuôn mặt của từng người đã được netizen không ngớt lời khen.

Nam diễn viên chia sẻ bộ ảnh đồng nghiệp do mình tự tay chụp trên Weibo khiến dân mạng trầm trồ vì góc máy quá nghệ.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ dưới ống kính của Thừa Lỗi.

Khả năng chụp ảnh của Thừa Lỗi trong chương trình Lữ Hành Nhậm Ý Môn được Na Trát khen ngợi, thậm chí còn gợi ý anh nên chuyển nghề.

Bức ảnh Thừa Lỗi chụp cho Châu Dã (Cẩm Nguyệt Như Ca) mới đây gây sốt cõi mạng vì không chỉ cô đẹp mà đến hình anh xuất hiện trong gương cũng "hút hồn".

Thẩm Nguyệt

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Thẩm Nguyệt là sinh viên ngành Tin tức và Truyền thông của Đại học Hồ Nam, từng thực tập tại Đài truyền hình Hồ Nam. Nhờ loạt ảnh chân dung trong sáng, cuốn hút, cô lọt vào mắt xanh của Công ty điện ảnh Công Phu Chân Ngôn và mở ra cơ hội tiến vào làng giải trí.

Thẩm Nguyệt cũng từng chia sẻ rằng cô dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh, nhất là chụp chân dung. Nữ diễn viên coi đây là trải nghiệm giúp cô tự tin hơn trước ống kính, đồng thời rèn giũa gu thẩm mỹ và kỹ năng chỉnh ảnh để trau dồi cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Phong cách chụp ảnh của Thẩm Nguyệt trên trang cá nhân được nhiều bạn trẻ yêu thích và bắt chước.

Thẩm Nguyệt thường chọn góc chụp cận mặt để tôn lên đường nét xinh đẹp và cuốn hút của đồng nghiệp.

Hình ảnh Thẩm Nguyệt hết mình làm "phó nháy" cho Vương Tinh Việt trong Đào Hoa Ổ 4 khiến nhiều người ao ước có được một người bạn tận tâm như cô.

Lý Hiện

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất đỉnh, Lý Hiện là một trong những ngôi sao nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy, anh còn được công chúng yêu mến vì giữ vững sự nghiệp "sạch bong" suốt hơn 14 năm làm nghệ thuật.

Hình tượng chuẩn mực của nam diễn viên được xây dựng từ chính lối sống lành mạnh và những thú vui giản dị. Dù từng bị các tay săn ảnh theo sát suốt thời gian dài, người ta chỉ thấy Lý Hiện trong những khoảnh khắc đời thường như đi dạo phố, mua sắm, tập gym và đặc biệt là đắm mình trong niềm đam mê nhiếp ảnh.

Tay săn ảnh từng bắt gặp Lý Hiện cầm máy ảnh xịn ghi lại phong cảnh.

Nam chính Quốc Sắc Phương Hoa còn dành hàng giờ chụp chim cùng các ông chú lớn tuổi.

Khoảnh khắc chụp người qua đường của Lý Hiện từng gây sốt mạng xã hội, đến mức chính nhân vật trong ảnh cũng thừa nhận đó là "bức ảnh để đời" của mình.

Lý Hiện có niềm đam mê với những khung hình phong cảnh và thiên nhiên đầy chất thơ, nhưng khi quay ống kính về bạn diễn trên phim trường, anh vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Trên Weibo, nam tài tử cũng thường chia sẻ bộ sưu tập máy ảnh đủ loại, chuyên nghiệp không kém một nhiếp ảnh gia thực thụ.

Những khung hình của Lý Hiện ghi điểm nhờ cách chọn góc máy, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tông màu trong trẻo, sáng bừng.