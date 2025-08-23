Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Spotlight

Google News

Thừa Lỗi, Ngu Thư Hân và những ngôi sao là bạn thân trong mơ của hội mê "sống ảo"

Thu Trang (tổng hợp)

HHTO - Không chỉ ghi dấu với tài năng diễn xuất, ngoại hình nổi bật, dàn sao Hoa ngữ như Ngu Thư Hân, Thừa Lỗi… còn khiến fan bất ngờ với "nghề tay trái" là chụp ảnh cực nghệ.

Ngu Thư Hân

Nhắc đến "phó nháy" mát tay của C-Biz, Ngu Thư Hân là một trong những cái tên được khán giả nghĩ tới đầu tiên. Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất, âm nhạc và hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, nữ diễn viên còn nổi tiếng với "nghề tay trái" là nhiếp ảnh gia.

486475447-1035540658624279-6880649951017687217-n.jpg
Ngu Thư Hân luôn đảm nhận vai "phó nháy" cho bạn diễn ở hầu hết các tác phẩm mình tham gia như Vân Chi Vũ, Suỵt! Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Vĩnh Dạ Tinh Hà

Dù ở phim trường hay trong các chương trình giải trí, Ngu Thư Hân thường xuyên xuất hiện với chiếc máy ảnh hoặc điện thoại, say sưa ghi lại hình ảnh của đồng nghiệp. Cô nàng trở thành hình mẫu bạn thân của hội mê "sống ảo" vì không chỉ lựa chọn góc máy đẹp mà còn tận tình hướng dẫn tạo dáng.

z6909219794349-ffae9d422ca5814f4b4a60b52134c03a.jpg
Bộ ba nam thần Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề dưới ống kính của Ngu Thư Hân được đánh giá đẹp như poster điện ảnh.
Cùng một dáng chụp, nhưng chỉ cần khéo léo đổi góc máy và điều chỉnh ánh mắt nhìn vào ống kính, bức ảnh của Ngu Thư Hân lập tức "lên đời".

Tại Hội nghị Tầm nhìn Weibo 2024 và Đêm hội Weibo hồi tháng 1 năm nay, Ngu Thư Hân nhập vai "trạm tỉ" (master-fansite) khi bốc trúng nhiệm vụ chụp ảnh các nghệ sĩ dự sự kiện. Suốt 1 giờ đồng hồ, cô miệt mài tác nghiệp và cho ra loạt ảnh chất lượng không kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

z6909294564141-031a520a4d39614755889060c8c8078c.jpg
Chuyên mục "xả ảnh" mỹ nhân của "trạm tỷ" Ngu Thư Hân được nhiều cư dân mạng đề xuất có thể trở thành "đặc sản" trong các sự kiện cô được mời đến.

Thừa Lỗi

Thừa Lỗi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hà Bắc nên anh mang trong mình đam mê nghệ thuật sâu sắc. Không chỉ vẽ giỏi, nam diễn viên Cẩm Nguyệt Như Ca còn đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh. Anh mê chụp ảnh đến mức được Châu Dã "bóc phốt" là dù tuyết rơi cũng không vội đi lấy áo mặc thêm, việc đầu tiên là rủ cô chụp ảnh lưu niệm vì đẹp. Mỗi bức hình Thừa Lỗi chụp cho bạn diễn không chỉ là tấm ảnh kỷ niệm đơn thuần mà cho thấy sự thấu hiểu nhân vật qua góc nhìn của anh.

486603282-1035540685290943-4818274376265343058-n.jpg
Nam diễn viên sinh năm 1993 thường được bắt gặp với ống kính trong tay, miệt mài chụp ảnh sau phim trường hoặc khi tham gia các chương trình thực tế.

Trong các bức ảnh Thừa Lỗi đăng tải, dàn mỹ nhân Hoa Ngữ dưới ống kính của anh đều toát lên vẻ cuốn hút riêng. Theo đó, bố cục ảnh được căn chuẩn, ánh sáng hài hòa tôn lên đường nét khuôn mặt của từng người đã được netizen không ngớt lời khen.

532331186-766939112515130-302481254233768769-n.jpg
Nam diễn viên chia sẻ bộ ảnh đồng nghiệp do mình tự tay chụp trên Weibo khiến dân mạng trầm trồ vì góc máy quá nghệ.
531808134-122246756432080843-8055730908906281666-n.jpg
530006654-122246756462080843-3171154464436907675-n.jpg
531366611-122246756330080843-3291625767583918952-n.jpg
530234337-122246756720080843-5388404111289281804-n.jpg
Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ dưới ống kính của Thừa Lỗi.
Khả năng chụp ảnh của Thừa Lỗi trong chương trình Lữ Hành Nhậm Ý Môn được Na Trát khen ngợi, thậm chí còn gợi ý anh nên chuyển nghề.
531798119-122231880896082425-9149044850688038308-n.jpg
Bức ảnh Thừa Lỗi chụp cho Châu Dã (Cẩm Nguyệt Như Ca) mới đây gây sốt cõi mạng vì không chỉ cô đẹp mà đến hình anh xuất hiện trong gương cũng "hút hồn".

Thẩm Nguyệt

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Thẩm Nguyệt là sinh viên ngành Tin tức và Truyền thông của Đại học Hồ Nam, từng thực tập tại Đài truyền hình Hồ Nam. Nhờ loạt ảnh chân dung trong sáng, cuốn hút, cô lọt vào mắt xanh của Công ty điện ảnh Công Phu Chân Ngôn và mở ra cơ hội tiến vào làng giải trí.

Thẩm Nguyệt cũng từng chia sẻ rằng cô dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh, nhất là chụp chân dung. Nữ diễn viên coi đây là trải nghiệm giúp cô tự tin hơn trước ống kính, đồng thời rèn giũa gu thẩm mỹ và kỹ năng chỉnh ảnh để trau dồi cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

486874831-1035540365290975-5145084581142230739-n.jpg
Phong cách chụp ảnh của Thẩm Nguyệt trên trang cá nhân được nhiều bạn trẻ yêu thích và bắt chước.
481177060-668739576108117-1472224128592996343-n.jpg
481178429-668740262774715-6054889386966937024-n.jpg
480545439-668740612774680-8797225891355358803-n.jpg
480967883-668740722774669-6637473785511672712-n.jpg
Thẩm Nguyệt thường chọn góc chụp cận mặt để tôn lên đường nét xinh đẹp và cuốn hút của đồng nghiệp.
z6910392569622-023a2b636cb73c586dedbc2b689b7c6c.jpg
Hình ảnh Thẩm Nguyệt hết mình làm "phó nháy" cho Vương Tinh Việt trong Đào Hoa Ổ 4 khiến nhiều người ao ước có được một người bạn tận tâm như cô.

Lý Hiện

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất đỉnh, Lý Hiện là một trong những ngôi sao nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy, anh còn được công chúng yêu mến vì giữ vững sự nghiệp "sạch bong" suốt hơn 14 năm làm nghệ thuật.

Hình tượng chuẩn mực của nam diễn viên được xây dựng từ chính lối sống lành mạnh và những thú vui giản dị. Dù từng bị các tay săn ảnh theo sát suốt thời gian dài, người ta chỉ thấy Lý Hiện trong những khoảnh khắc đời thường như đi dạo phố, mua sắm, tập gym và đặc biệt là đắm mình trong niềm đam mê nhiếp ảnh.

ly-hien-1-606-5595.jpg
Tay săn ảnh từng bắt gặp Lý Hiện cầm máy ảnh xịn ghi lại phong cảnh.
487828251-982063467395213-7321695806387878672-n.jpg
Nam chính Quốc Sắc Phương Hoa còn dành hàng giờ chụp chim cùng các ông chú lớn tuổi.
486615555-694214623560612-5342250124483062586-n.jpg
Khoảnh khắc chụp người qua đường của Lý Hiện từng gây sốt mạng xã hội, đến mức chính nhân vật trong ảnh cũng thừa nhận đó là "bức ảnh để đời" của mình.

Lý Hiện có niềm đam mê với những khung hình phong cảnh và thiên nhiên đầy chất thơ, nhưng khi quay ống kính về bạn diễn trên phim trường, anh vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Trên Weibo, nam tài tử cũng thường chia sẻ bộ sưu tập máy ảnh đủ loại, chuyên nghiệp không kém một nhiếp ảnh gia thực thụ.

ly-hien-2-8408-4500.jpg
ly-hien-7-3313-6410.jpg
Những khung hình của Lý Hiện ghi điểm nhờ cách chọn góc máy, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tông màu trong trẻo, sáng bừng.
ly-hien-13-8994-2195.jpg
ly-hien-5-161-1427.jpg
Lý Hiện nhiệt tình chụp cho các diễn viên từ vai chính đến vai phụ mỗi khi có dịp ghi hình chung.
42ae2d0030de9127366fcbf6749d89fb.jpg
Thu Trang (tổng hợp)
#Ngu Thư Hân #Thừa Lỗi #Lý Hiện #Thẩm Nguyệt #sao Cbiz chụp ảnh đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục