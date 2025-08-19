Tử Dạ Quy lên sóng: Hứa Khải và Điền Hi Vi quá đẹp đôi giữa sắc màu liêu trai

HHTO - Vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim “Tử Dạ Quy” do Hứa Khải và Điền Hi Vi diễn chính bước đầu nhận được lời khen bởi bối cảnh lung linh, nhân vật thú vị, và một cốt truyện ma mị đậm màu liêu trai.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Chuyện phim Tử Dạ Quy kể về Võ Trinh (Điền Hi Vi), ban ngày là huyện chúa, ban đêm là mèo yêu. Trong mắt người đời, Võ Trinh là "gái ế" chưa chồng, danh tiếng không tốt bởi chỉ biết ăn chơi nhưng lại vô cùng kén chọn. Nàng đã lắc đầu trước hàng chục mối tỏ ý cầu hôn, thậm chí với những kẻ ngứa mắt Võ Trinh liền thẳng chân đạp văng luôn ra cửa. Nhưng thực chất, nàng là Miêu công cai quản chợ yêu, ngăn cản yêu quái đến nhân gian làm loạn.

Trong lúc truy bắt một yêu quái, Võ Trinh chạm mặt Mai Trục Vũ (Hứa Khải), một chàng trai tuấn tú ai nhìn cũng khen, nhưng khi biết chàng nghèo rớt mồng tơi thì không ít người cười chê. Mai Trục Vũ hiện đang làm một chức quan nhỏ, trông chẳng có tiền đồ gì, nhưng thực chất chàng lại là một đạo sĩ bắt yêu, với tâm nguyện trừ hại cho dân, bảo vệ bình yên cho nhân gian.

Ban đầu, Võ Trinh và Mai Trục Vũ điều tra các vụ án có yêu quái nhúng tay vào một cách riêng lẻ. Nhưng một số tình huống đã xảy ra trong quá trình lần theo manh mối, khiến Võ Trinh và Mai Trục Vũ “bị vướng” vào nhau. Người ngoài nhìn vào thì lại cho rằng nàng huyện chúa phong lưu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với chàng thư sinh tuấn tú, thế nên mới chẳng ngại gì theo đuổi người ta.

Qua quá trình tiếp xúc với nhau, Võ Trinh và Mai Trục Vũ dần nảy sinh cảm xúc với đối phương, hiểu lầm ban đầu bỗng dần dần chẳng còn là hiểu lầm nữa. Thế nhưng số phận trớ trêu khi đặt cả hai ở hai đầu chiến tuyến. Bởi một người là yêu quái, một người lại là đạo sĩ bắt yêu.

Vừa lên sóng những tập đầu tiên, Tử Dạ Quy bước đầu đã làm hài lòng khán giả. Nhiều bình luận khen phim “đẹp”: Bối cảnh đẹp, cảnh quay đẹp, trang phục đẹp… Một số cảnh quay yêu quái thoắt ẩn thoắt hiện tạo cảm giác hồi hộp, lạnh gáy nhưng khó rời mắt. Các nhân vật từ chính đến phụ trông trẻ trung, ngoại hình sáng sủa, “hợp nhãn” khán giả trẻ.

Tạo hình của Điền Hi Vi trong vai huyện chúa Võ Trinh sắc sảo, rực rỡ, cuốn hút dù ở hình dạng con người hay đã hóa yêu. Còn Mai Trục Vũ của Hứa Khải tuy giản dị nhưng thực sự tuấn tú, đồng thời tạo nên cảm giác chính trực, đáng tin. Cả hai đứng cạnh nhau liền “gấp đôi nhan sắc”, thêm chemistry được nhận xét là khá ăn ý, dễ thương, từ đó cho người xem có thêm lý do để “nhảy hố”.

Khai thác đề tài yêu và người cùng sống ở Trường An hoa lệ mang đến cho Tử Dạ Quy một sắc màu liêu trai ma mị đầy hấp dẫn. Giữa Trường An vừa rực rỡ, vừa tăm tối, mọi thứ đều có thể xảy ra. Như một đôi hoa tai dường như cũng có sự sống riêng, hay một chiếc đèn lưu ly cũng có thể cất giấu trong lòng những tâm sự.

Mỗi câu chuyện về người, về các loài yêu quái được kể lại trong Tử Dạ Quy mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đáng suy ngẫm. Có thể là yêu, nhưng cũng có thể là hận; có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là đắng cay.

Bên cạnh bầu không khí ma mị, Tử Dạ Quy còn thu hút người xem bởi yếu tố trinh thám khi truy vết bắt yêu, tuy không quá nhiều và rõ nét. Dĩ nhiên phim không thể thiếu được yếu tố tình cảm lãng mạn, không chỉ ở cặp đôi chính mà còn với các cặp đôi phụ, giữa người và yêu. Hai nhân vật chính Võ Trinh và Mai Trục Vũ tưởng chừng trái ngược ở rất nhiều điểm nhưng cứ bị hút về phía nhau theo cách không thể chống đỡ khiến khán giả cảm thấy rất thích thú và ngọt ngào.

Tử Dạ Quy hiện đang phát sóng trên một số nền tảng như WeTV, VieON.