Cẩm Nguyệt Như Ca tập 30, 31: Yến - Giác đang ngọt thì dừng, bi kịch sắp đến

HHTO - Khán giả tưởng rằng Phi Nô sẽ là "bóng đèn" duy nhất giữa Hòa Yến - Tiêu Giác, thì không phải, tập 30 của "Cẩm Nguyệt Như Ca" có đến "4 bóng đèn" khiến khán giả đang "high đường" thì "gãy nhịp".

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Hòa Yến (Châu Dã) trở về kinh thành, ở lại Tiêu phủ, trải qua những ngày "ngọt ngào không thể giấu" cùng Tiêu Giác trước sự chứng kiến của anh trai và chị dâu Tiêu gia. Có cơ hội vào triều gặp Hoàng thượng, cô không ngại đối mặt trực tiếp với Hà Như Phi (Bạch Chú), khí thế áp đảo.

Trailer tập 30 hé lộ cảnh Tiêu Giác (Thừa Lỗi) và Hòa Yến mặc quan phục ở một góc sân vườn. Kết nối với nhá hàng tập 29, có vẻ cả hai vừa trở về từ bữa tiệc. Hòa Yến thẳng thắn tỏ tình với Giác sau khi bị chàng "khịa" cô muốn đập tay có phải là để "kết huynh đệ" với mình hay không.

Đô đốc níu tay cô lại, muốn cúi xuống hôn cô thì liếc mắt thấy bóng người phía xa. Không phải Phi Nô - người khán giả vẫn tưởng sẽ "phá đám" mà là 4 chiếc "bóng đèn" khác gồm vợ chồng anh trai của Tiêu Giác và Trình Lý Tố (Lý Khanh) - Tống Đào Đào (Trương Miểu Di).

Xem trailer, một số khán giả "cợt nhả" hờn dỗi rằng - đây là lúc Tiêu đô đốc không cần bật kỹ năng liếc mắt, phòng bị.

Hòa Yến về kinh là để tìm bằng chứng vạch trần Hà Như Phi hiện tại chỉ là kẻ cướp công, giả mạo. Chuyện cô là nữ giả nam sẽ sớm được phơi bày. Cha con Hà Như Phi đến đe dọa còn bị cô bẻ ngược kiếm dọa lại. Hắn bị dồn đến đường cùng, vì muốn bảo toàn mạng sống lẫn tước vị sẽ không từ thủ đoạn. Theo tiểu thuyết gốc, hắn sẽ giết chết mẹ cô để trút giận. Đây sẽ là phân đoạn đẩy nỗi hận của Yến lên đỉnh điểm, cũng đáng để trông đợi vào diễn xuất của Châu Dã.

Cẩm Nguyệt Như Ca sẽ phát sóng đến tập 30 vào ngày 19/8. Ngày 20/8, phim chiếu tập 31 (theo tài khoản SVIP), mở bán gói fast track - xem trước 5 tập cuối (từ tập 32 đến 36).