Gia Đình Haha: Bữa cơm phải ồn mới ngon, Duy Khánh không game cũng "tiểu phẩm"

HHTO - Mỗi bữa cơm của "Gia Đình Haha", dàn cast thường dành ra ít phút chơi mini game, “sạc lại pin” sau một ngày hoạt động chăm chỉ hoặc chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo thêm năng suất. Từ đó, tất cả câu chuyện dung dị, hóm hỉnh xoanh quanh bữa cơm quê đều gợi lên không khí gia đình đầm ấm khiến khán giả “nhớ nhớ thương thương”.

"Concert trá hình" và những giọng ca ẩn mình

Không chỉ thành viên chính mà khách mời cũng là những "Anh tài", "Chị đẹp" nên không tập nào của Gia Đình Haha là thiếu tiếng hát. Thông thường, cuối bữa cơm thường là một màn giao lưu văn nghệ nho nhỏ. "Nghệ sĩ biểu diễn" ngoài dàn cast còn có những giọng ca bất ngờ.

Tập 2+ của Gia Đình Haha được phát sóng đã đưa đoạn video thổi kèn lá của chị Thông trên đồi chè viral. Ngồi nghỉ mệt trước bữa cơm trưa, chị Thông ngẫu hứng cover bản hit Đã Không Yêu Thì Thôi của "chị đẹp" Minh Tuyết bằng lá dẻ và flex giọng hát ngọt ngào qua bài hát Em Sẽ Là Người Ra Đi của "chị Tư" Cẩm Ly.



Ngoài "tài lẻ" thổi kèn lá, chị Thông còn sở hữu giọng hát đốn đổ trái tim khán giả. (Video: @khachiu0308)

Đang hát hò hăng say, chị Thông “sơ ý” để lộ thân phận đội trưởng đội văn nghệ làm cả đoàn “bất ngờ, bật ngửa”. Trong đó, câu nói “Không hề có ý giấu và cũng không hề có ý khoe” cũng được nhiều bạn trẻ sử dụng làm "ngôn ngữ flexing" mới.

"Ca sĩ Sa Huỳnh" - chú Điệp ngẫu hứng thể hiện bài chòi trong lúc chờ nướng bạch tuộc (Video: @giadinhhaha_official)

Bữa cơm tối trong tập 7 tại “vựa muối” Sa Huỳnh - Quảng Ngãi gây chú ý nhờ bài chòi về “vũ trụ cá tươi” của chú Điệp. Giống như chị Thông, khi kết thúc bài hát, cả nhà mới được “ồ quao” trước thông tin chú là “ca sĩ Sa Huỳnh” từng biểu diễn trên sân khấu nhân dịp Tết đến Xuân về.



Video: @giadinhhaha_official

Bàn cơm ở chặng Bến Tre ồn không kém các chặng trước, đặc biệt là khi Thanh Duy gia nhập với bữa cơm tối đầu tiên. Các thành viên lại “lên nhạc” với Bài Ca Đất Phương Nam, Dạ Cổ Hoài Lang, Cây cầu dừa…. khiến khán giả "lo phí bản quyền" hộ ê-kíp sản xuất. Cô chú Chín Cường đều tấm tắc khen ngợi và không quên "thưởng quà quý" cho giọng ca tiêu biểu.

Không khí bên mâm cơm trở nên đáng yêu "xỉu up xỉu down" khi cả đội rủ được cô Chín show giọng hát qua bài Lối về xóm nhỏ. (Video: BTC)

Mini game cười nghiêng ngả

Mỗi chặng, ngoài ngân nga hát, 5 thành viên còn “vắt óc” nghĩ ra đủ loại mini game để cùng nhau "tấu hề". Nhớ tới mâm cơm trên Bản Liền và Sa Huỳnh, mọi người đều được chơi game “Á đùng”. Chị Thông "gieo thương nhớ" cho khán giả nhờ câu “thả thính”: “Bắn anh, em ngủ với ai?”

Tình cảm ngọt như mía lùi của chị Thông và anh Hà trong trò chơi "Á đùng" làm các thành viên Gia Đình Haha và khán giả "đỡ không kịp". (Video: chuchimtrang)

Còn ở ruộng muối Sa Huỳnh, khi được phổ biến luật chơi, nếu bị bắn thì phải ngồi im, hai người ngồi kế bên mới phải kêu "á", chú Điệp thật thà nói với dàn cast: “Bắn anh, anh đau, thì anh phải kêu lên chứ, tại sao lại không?”. Ở bữa cơm đầu tiên chặng Sa Huỳnh, khán giả còn "cười đau bụng" với liên hoàn game như nối chữ, đếm số hay thử thách nhịn cười... “Chuyên gia cười mồi” Bùi Công Nam "phá game" khiến Duy Khánh bị “liệu” và phải chịu thua anh cả Jun Phạm.



“Trùm cuối” là chị Thông và chị Cân được nhắc đến làm chiến thuật gây áp đảo tinh thần đối phương nhưng lại khiến cả hai đều bị "vỡ trận".

Không "tiểu phẩm" là khó ăn, khó ngủ

Trong Gia Đình Haha, cặp anh em Jun Phạm - Duy Khánh luôn là "tổ hợp giải trí" rất thích ngẫu hứng "tiểu phẩm". Trong những ngày ở cùng anh Hà, chị Thông, hai anh em lúc thì diễn vai cha - con, lúc lại diễn vai "út khờ" bị anh cả gia trưởng trách mắng, không cho đi học. Ở chặng Sa Huỳnh, Bến Tre, Duy Khánh và Bùi Công Nam cũng sơ hở là "drama hóa" bất kể bữa cơm hay lúc nghỉ ngơi. Những lúc đó, fanboy của NSƯT Thành Lộc nhanh chóng cosplay thần tượng và "bắt nhịp" theo lời bài hát trong các vở nhạc kịch của “Ngày xửa ngày xưa”.

Màn "hoá thân" vô cùng duyên dáng của Út Khánh đã nhận về “bão haha” và làm khán giả cười vui ngất ngây (Video: @giadinhhaha_official)

Khi đông đủ thành viên, hai anh em còn thu hút mọi người "nhập cuộc" vào cuộc họp gia đình, họp giao ban giám đốc, "người ác bắt nạt kẻ yếu thế". Kênh TikTok chính thức của chương trình đã giới thiệu series “Phận đời chàng Út”, tổng hợp những khoảnh khắc tưởng “căng như dây đàn” nhưng thực chất đó là màn nhập vai xuất thần của “Út Dâu” Duy Khánh cùng các anh chị.