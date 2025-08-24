Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Concert B.I tại Việt Nam: Cháy hết cỡ, "cảm thán" với màn "cướp mic" của fan

Duy Khang
HHTO - B.I chứng minh sức hút khó cưỡng tại đêm diễn The Last Parade Tour tại TP.HCM. Khán giả có được những giây phút thỏa mãn về cả thị giác lẫn thính giác.


Tối 23/8, đêm nhạc thuộc khuôn khổ 2025 B.I Tour: The Last Parade Tour đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) trong sự phấn khích của các ID - cộng đồng người hâm mộ B.I. Đêm diễn đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ tổ chức concert cá nhân tại Việt Nam.

bi-1.jpg
bi-2.jpg

Trong khoảng gần 3 giờ, nam ca sĩ cháy hết mình với hơn 30 ca khúc. "Sít-rịt" đêm qua là những bản demo cho dự án tiếp theo được anh tiết lộ. Các bản hit trong sự nghiệp của anh - BTBT, COSMOS, Tasty hay WATERFALL vang lên khiến cả nhà thi đấu không ngừng nhún nhảy. "Màn cướp mic thần tượng" không "trượt phát nào" của các V-ID nhận được lời khen ngay tại nhà thi đấu của B.I.

B.I dành lời khen đến các khán giả tại Việt Nam.

Sân khấu không sử dụng bất kỳ đạo cụ dựng bối cảnh nào cầu kỳ, tập trung kỹ lưỡng ở phần hình ảnh và ánh sáng, đủ để tạo nên bầu không khí sôi động. B.I cũng gây ấn tượng với màn đổi đồ linh hoạt: Mở màn với chiếc áo khoác đỏ như “hoàng tử cổ tích”, tiếp nối bằng set denim cá tính và kết show giản dị với áo thun in chữ “ID” cùng hình trái tim.

Không cần đạo cụ cầu kỳ, năng lượng của B.I đã đủ đốt cháy sân khấu.

Không chỉ cháy hết mình trên sân khấu, B.I còn “chiều fan” hết cỡ khi tiến sát khán đài, rảo bước quanh nhà thi đấu để bắt tay, chụp ảnh cùng khán giả. Những khoảnh khắc gần gũi ấy đã mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm khó quên.

B.I “chiều fan” hết cỡ khi tiến sát khán đài, bắt tay với người hâm mộ.

Các ID Việt cũng dành tặng B.I loạt fan project đầy tình cảm, từ video gửi lời cảm ơn - chào mừng đến với Việt Nam cùng tấm vải ghi những thông điệp thân thương. Nam ca sĩ xúc động bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm đặc biệt này.

B.I chụp hình cùng các khán giả tại nhà thi đấu sau loạt fan project.

The Last Parade Tour tại TP.HCM đã trở thành một đêm diễn đáng nhớ, khẳng định sức hút mạnh mẽ của B.I và tình yêu cuồng nhiệt của fan Việt dành cho nam ca sĩ.

1464.jpg
Duy Khang
#B.I #The Last Parade Tour #concert B.I #fan B.I #B.I TP.HCM

