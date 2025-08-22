Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

DPR IAN vừa đến Hà Nội đã được tặng 2 chiếc nón lá độc lạ, "thả thính" fan hết cỡ

Sam

HHTO - Sau The Kid LAROI, DPR IAN là ngôi sao quốc tế tiếp theo hạ cánh tại Hà Nội để chuẩn bị cho đại nhạc hội 8wonder. Cả hai đều được cho là sẽ tranh thủ thời gian ở Việt Nam để khám phá ẩm thực, du lịch.

Tối 23/8, đại nhạc hội 8wonder bắt đầu. Nhưng The Kid LAROI đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 20/8. Ngôi sao 2K3 được bắt trọn khoảnh khắc "hí ha hí hửng" tại sân bay. Trùng hợp là, Double2T cũng bay cùng chuyến với The Kid LAROI. Nam rapper Người Miền Núi Chất đã tranh thủ "selca" cùng chủ hit Stay, gây sốt mạng xã hội.

cung-chuyen.jpg
The Kid LAROI và Double2T chung khung hình.
laroi-22.jpg
kid-loroi-2.jpg
kid-laroi.jpg

Ngoài loạt ảnh ở sân bay, chưa có thêm hình ảnh nào ở Hà Nội của The Kid LAROI được hé lộ. Khán giả đang ngóng chờ ngôi sao Gen Z đã chuẩn bị gì cho lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn. Một số fan đùa rằng LAROI đến sớm hẳn 3 ngày là để tranh thủ du lịch mừng tuổi mới vì anh vừa đón sinh nhật tuổi 22 vào ngày 17/8 vừa qua.

ian-1.jpg

Ngôi sao quốc tế tiếp theo của 8wonder hạ cánh là DPR IAN. Đây là lần thứ 2 chàng "hoàng tử" của "nhà mơ" (Dreamers - tên fandom của "tổ đội" DPR) đến Hà Nội biểu diễn trong năm nay. Đông đảo fan có mặt từ sớm tại sân bay để đón IAN. Anh nhiệt tình đáp lại tiếng gọi cuồng nhiệt của người hâm mộ, "thả thính" bằng loạt biểu cảm tươi cười rạng rỡ, hôn gió, bắn tim.

Video: hraihkkm_, Threads haxuynn7

Theo loạt hình được fan ghi lại, IAN được tặng một chiếc nón lá mini sơn hình theo quốc kỳ của Việt Nam ở sân bay. Chàng nghệ sĩ thích thú đội ngay để check-in cùng fan. Sau đó, anh lại được tặng thêm một chiếc nón lá lạ mắt khác khi về khách sạn.

non-la-1.jpg
non-mini-2.jpg
Hai chiếc nón xinh xắn, độc lạ mà IAN được nhận.

Sau màn biểu diễn dưới mưa quyến rũ ở sân vận động Mỹ Đình tháng 6, DPR IAN hút thêm lượng lớn fan Việt. Bên cạnh set diễn bùng nổ sắp tới, người hâm mộ còn suy đoán anh sẽ làm một chuyến food tour cả tuần như lần ghé đến trước. Trong trường hợp IAN thực sự ở lại Hà Nội hay bất cứ đâu tại Việt Nam để nghỉ dưỡng, các fan cũng đang dặn dò nhau hãy theo đuổi thần tượng văn minh, không cố gắng truy tìm địa điểm anh đang có mặt, đảm bảo sự riêng tư cho nam nghệ sĩ.

cover-2.jpg
Sam
#DPR IAN #8wonder #DPR IAN Hà Nội #DPR IAN Việt Nam #The Kid LAROI #The Kid LAROI Việt Nam

