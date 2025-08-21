Phim mới của Kim Woo Bin - Suzy chưa chiếu đã gây mất lòng vì poster quá sến

HHTO - "Genie, Make A Wish" là dự án tái hợp của Kim Woo Bin và Suzy sau 9 năm. Ngay sau khi được công bố, poster và teaser của phim bị chê bai vì tạo hình, cách thiết kế thiếu thẩm mỹ. Ngoài ra, một chi tiết về tôn giáo xuất hiện trong teaser đã khiến cộng đồng mạng quốc tế phẫn nộ.

Phim mới của Kim Woo Bin và Suzy - Genie Make A Wish đang gây ra làn sóng phản ứng trái chiều ngay khi poster và teaser được công bố. Trái với kỳ vọng ban đầu, khán giả bày tỏ sự thất vọng tràn trề với poster và tạo hình nhân vật, cho rằng thiết kế quá sến, trông giống như quảng cáo nhiều năm trước hơn là một dự án phim được đầu tư lớn.

Visual cặp đôi Kim Woo Bin và Suzy xịn cũng không gánh được poster phim quá sến.

Thậm chí cộng đồng mạng còn chế nó thành quảng cáo cho... sản phẩm cà-ri.

Tạo hình của nam chính Kim Woo Bin trong vai thần đèn cũng nhận về nhiều ý kiến khác nhau. Với mái tóc dài và góc mặt được chọn trên poster, anh bị nhận xét trông "buồn cười", mất đi vẻ điển trai. Kỹ xảo "giả trân" từ phông nền đến hiệu ứng phép thuật khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về gu thẩm mỹ của đội ngũ sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở mặt hình ảnh, nội dung phim cũng đang gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội, đặc biệt từ cộng đồng khán giả quốc tế. Nguyên nhân chính đến từ việc, trong đoạn teaser được công bố, nhân vật do Kim Woo Bin giới thiệu mình là Iblis. Trong truyền thuyết của Hồi giáo, Iblis là một nhân vật tương đương với Satan (ác quỷ), là một vị thần sa ngã.

Câu thoại trong teaser "Hãy nhớ rằng, tên ta là Iblis" gây tranh cãi.

Việc lãng mạn hóa nhân vật mang ý nghĩa tôn giáo trong một bộ phim tình cảm được xem là nhạy cảm và xúc phạm. Một bộ phận khán giả đã bày tỏ sự tức giận, phản đối việc đoàn phim chọn tên nhân vật như vậy. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng đây chỉ là teaser giới thiệu, hình tượng của Iblis khớp với câu đề trong poster "Hãy đến và sa đọa đi".

Một số bình luận trong các bài đăng về poster và teaser của Genie Make A Wish:

" Tưởng họ đang quảng cáo cái gì không á. Đây thực sự là poster phim sao".

"Kim Woo Bin, hãy phát tín hiệu SOS đi anh".

"Nhưng poster này quá là ba chấm, gu thẩm mỹ tệ thật sự, cho Suzy bưng đĩa gà hay cà ri có khi còn ổn hơn".

"Poster với teaser hơi 3 xu. Mong nội dung ổn chứ phim Hàn dạo gần đây mất nhiệt lắm rồi".

"Bình thường thấy Kim Woo Bin đẹp trai lắm, nhưng mà xem poster, teaser với tạo hình phim này, thật sự không thẩm được visual".

Trước khi gây tranh cãi, Genie Make A Wish từng nhận được lời khen với loạt ảnh still cut của Suzy và Woo Bin. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 3/10 năm nay (gồm 12 tập).