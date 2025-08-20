Tử Dạ Quy tập 5, 6: Mai Trục Vũ và Võ Trinh lên núi bắt yêu mà tưởng đi hẹn hò

HHTO - Trong tập 5 và 6 của “Tử Dạ Quy”, Mai Trục Vũ và Võ Trinh phải đối đầu với một con yêu quái nham hiểm lẩn trốn giữa sương mù.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 5 Tử Dạ Quy bắt đầu với việc Võ Trinh (Điền Hi Vi) hóa mèo, đột nhập lúc Mai Trục Vũ (Hứa Khải) đang tắm để trộm Bất Hóa Cốt. Sau đó, nàng mang nó về chợ yêu quái để tiêu hủy, nhưng không được. Bất Hóa Cốt này có chứa sát khí nguy hiểm, phải dùng Lôi Kích Mộc thì mới có tác dụng. Để có được Lôi Kích Mộc, Võ Trinh phải lên núi tìm.

Lúc này, có một người đàn ông lên núi lấy củi thì gặp sương mù dày đặc. Giữa sương mù, ông bắt gặp một bà lão, nhìn kỹ ông ngạc nhiên nhận ra đó là mẹ mình - người đã qua đời từ ba năm trước. Thương nhớ mẹ, ông ôm chân bà và khóc. Chẳng ngờ, bà lão hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp nhưng độc ác. Yêu quái này được gọi là Sơn Bà Sa. Nó hút khí của ông khiến ông ngã gục.

Vụ án về người đàn ông đốn củi đến tai Mai Trục Vũ. Chàng nhận ra chỉ trong một tháng nhưng đã có sáu vụ tương tự xảy ra trên núi. Dân chúng Trường An lo lắng, đến trước cửa phủ Liễu thượng thư cầu giúp đỡ, nhưng cả Nha môn lẫn Huyền Giám Ty đều chỉ biết đùn đẩy cho nhau. Đúng lúc đó, Mai Trục Vũ đứng ra nhận điều tra.

Thấy Mai Trục Vũ chỉ có một mình, lại trông tướng thư sinh trói gà không chặt, người dân sống ở vùng gần núi không tin chàng sẽ phá được án. Họ vây lấy chàng, tra hỏi, nghi ngờ. Bỗng một mũi tên từ đâu bay đến, khiến đám đông ồn ào đột nhiên im bặt.

Huyện chúa Võ Trinh ngồi trên lưng lừa, tay cầm cung, ung dung đi đến giải vây cho Mai Trục Vũ. Nàng khen ngợi Mai Trục Vũ hết lời, rằng chàng can đảm, tài năng xuất chúng, kiến thức uyên thâm; khiến người dân chuyển từ nghi ngờ sang ngưỡng mộ.

Sau đó, nàng huyện chúa xinh đẹp cùng chàng thư sinh tuấn tú và một con lừa đi lên núi. Hoa nở rộ cả hai bên đường. Thấy Võ Trinh muốn hái hoa, Mai Trục Vũ hái cho nàng một bông, nhưng nàng vẫn tự hái cho mình một cành.

Đi được một lúc, cả hai cột lại con lừa, đi bộ vào sâu hơn trong núi. Võ Trinh bất cẩn té, khiến Mai Trục Vũ phải cõng nàng. Thấy một chú bướm tình cờ bay ngang, Võ Trinh khiến nó đậu trên tóc Mai Trục Vũ. Nếu sương mù ma quái không xuất hiện, hẳn người ta sẽ nhầm tưởng cả hai đi hẹn hò chứ không phải đi tra án.

Bỗng Võ Trinh giả vờ than đói bụng, khiến Mai Trục Vũ phải để nàng lại một bìa rừng để đi tìm thức ăn. Nàng huyện chúa cắt đuôi thành công, một mình tiến vào hang động để tìm Lôi Kích Mộc. Sau một trận giằng co với cây quái, Võ Trinh đã lấy được Lôi Kích Mộc. Bất ngờ, nàng bị cây quái phản đòn, may mắn Mai Trục Vũ kịp thời xuất hiện giải vây cho nàng. Chàng cũng đã bắt được một con gà rừng cho bữa trưa.

Trong lúc đợi gà chín, Mai Trục Vũ giúp Võ Trinh băng bó chỗ tay bị thương. Khi gà chín, chàng xé cho nàng một cái đùi rồi dặn nàng ở yên tại đây. Nhận ra dấu hiệu của đám sương mù bất thường, Mai Trục Vũ tự đi điều tra. Sợ chàng thư sinh tuấn tú không đối phó nổi với con yêu quái, Võ Trinh vội vã đuổi theo.

Trong màn sương chướng khí dày đặc, Mai Trục Vũ nhìn thấy Võ Trinh đuổi kịp mình. Nàng khen một nhành hoa đẹp và nhờ Mai Trục Vũ hái cho mình, cài cả lên tóc. Đột nhiên, Võ Trinh bất ngờ tấn công. Hóa ra đây là Võ Trinh giả mạo do yêu quái biến thành. Nó không ngờ được rằng Mai Trục Vũ đã sớm nhận ra từ trước, chàng không những không trúng kế mà còn ra đòn khiến nó phải trốn đi.

Khi Võ Trinh thật đuổi kịp Mai Trục Vũ, Võ Trinh giả cũng nhảy ra nhằm khiến chàng phải hoang mang rồi ra tay giết nhầm huyện chúa thật. Nhưng một lần nữa, Mai Trục Vũ dễ dàng nhận ra đâu là Võ Trinh, bởi đối với chàng nàng huyện chúa là một cô gái độc nhất vô nhị. Mai Trục Vũ đâm được yêu quái một nhát, nhưng cũng bị nó tống chướng khí vào người khiến chàng nhiễm độc.

Để cứu Mai Trục Vũ, Võ Trinh đã sử dụng sức mạnh của mình thanh tẩy chướng khí trong khu rừng. Nàng cúi xuống hôn Mai Trục Vũ. Nụ hôn của nàng huyện chúa cũng thanh tẩy chướng khí bên trong cơ thể Mai Trục Vũ.

Trong lúc Võ Trinh lên núi tìm Lôi Kích Mộc, ở chợ yêu quái cũng xảy ra chuyện khiến Vô Tự Thư (Ngô Tuấn Đình) lo lắng. Vô Tự Thư phát hiện ra Khôi trưởng lão đã dùng thuật cấm, lén thả thức thần xuống nhân gian, hóa thành một con chuột cấu kết với yêu quái Sơn Bà Sa. Nhận ra Võ Trinh có thể gặp nguy hiểm, Vô Tự Thư vội vã rời khỏi chợ yêu, lên núi.

Vô Tự Thư tìm được Sơn Bà Sa trước Võ Trinh, nhưng bị trúng yêu thuật của nó. Bí mật Vô Tự Thư luôn cất sâu trong lòng theo đó được hé lộ. Hình ảnh của Võ Trinh ngập tràn trong hồi ức lẫn hiện tại của Vô Tự Thư, cho thấy mối tình đơn phương sâu đậm chàng ta dành cho nàng Miêu công. Sơn Bà Sa đắc ý khi nhốt được thành công Vô Tự Thư trong ảo cảnh si tình.

Chẳng ngờ, một lúc sau, Vô Tự Thư đã tự thoát ra khỏi ảo mộng, tóm được con chuột thức thần của Khôi trưởng lão. Vô Tự Thư bóp chết con chuột, khiến Khôi trưởng lão tổn thương tu vi, nhưng Sơn Bà Sa đã kịp chạy thoát. Trong lúc đi tìm Võ Trinh, Vô Tự Thư đã vô tình chứng kiến người con gái trong lòng hôn một người con trai khác, ánh mắt không giấu được đau buồn.

Sau khi khỏe lại, Võ Trinh và Mai Trục Vũ cùng xuống núi. Sau khi tạm biệt nhau và hẹn gặp lại, Võ Trinh mang Lôi Kích Mộc đến chợ yêu quái, còn Mai Trục Vũ một mình quay ngược lên núi. Lúc này chàng mới trổ hết bản lĩnh của một đạo sĩ bắt yêu, tiêu diệt Sơn Bà Sa, trừ hại cho dân.

Tử Dạ Quy hiện đang phát sóng trên một số nền tảng như WeTV, VieON.