Cẩm Nguyệt Như Ca 5 tập cuối: Giác - Yến thành hôn, em bé Tiêu Dao có xuất hiện?

HHTO - "Cẩm Nguyệt Như Ca" chắc chắn sẽ có kết thúc hạnh phúc. Tuy nhiên, đã có một vài tình tiết được thay đổi so với tiểu thuyết gốc - nguyên tác "Nữ Tướng Tinh". Điều này có thể gây ra tranh cãi, liên quan đến việc sửa phát triển tâm lý của nam phụ Sở Chiêu.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Ở Cẩm Nguyệt Như Ca tập 31, Hòa Yến (Châu Dã) đến phủ của Phi Hồng tướng quân để tìm cha con Hà Như Phi tính sổ. Tiêu Giác (Thừa Lỗi) đến tìm Từ Kính Phủ để đối chất với ông ta về việc lão là kẻ đứng sau dẫn lối cho Hà Như Phi thông đồng quân Ô Thác. Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) cũng phối hợp với họ, tìm ra được thư từ qua lại của Từ tướng và quân địch ở chỗ Hà Như Phi (Bạch Chú).

Tập 32 là tố giác thì đến tập 33, Hà Như Phi và Từ tướng đều phải chịu trừng phạt. Theo trailer, Sở Chiêu là học trò nhưng đã sớm tính toán chu toàn để mình không bị vạ lây. Sau khi ông ta bị vạch tội thì hắn được thăng chức, trở thành Tể tướng. Hòa Yến làm sáng tỏ sự thật, lấy lại tước hiệu Phi Hồng tướng quân.

Tuy nhiên, trailer tập 34 lại nhá hàng cảnh Sở Chiêu như phát điên khi thấy Giác - Yến hôn nhau trong lễ hội. Hắn nhìn cây kẹo đường nàng tặng bị gãy, miệng một mực khẳng định nàng rõ ràng thích mình. Nếu tình tiết khi phim lên sóng không lệch với nhá hàng thì phát triển tâm lý của Sở Chiêu đang lệch nhiều so với nguyên tác, theo hướng dở đi.



Trong Nữ Tướng Tinh, Sở Chiêu nham hiểm nhưng chừng mực, hắn là kẻ coi trọng quan lộ, tỉnh táo, mưu mô, kể cả việc tỏ tình với Hòa Yến cũng chỉ là kế sách. Suốt hơn 30 tập phim Cẩm Nguyệt Như Ca, khán giả cũng thấy tính cách Sở Chiêu tương đối nhất quán. Hắn có mục đích lớn nhất là thăng quan tiến chức, đủ quyền lực để khiến Sở gia không còn coi thường mình và người mẹ đã khuất. Hắn không hoàn toàn quy phục Từ tướng, cũng có lẽ phải của riêng mình.

Sở Chiêu không ít lần thăm dò Hòa Yến. Những lần từ chối trước đó của nàng đủ để người tinh ý như Chiêu hiểu rằng cô không thể chung đường với hắn. Vì thế, tình tiết nhá hàng ở tập 34 - sự điên cuồng, cố chấp với đoạn nhân duyên này của Sở Chiêu đã lệch hẳn đi với xây dựng lý trí, tỉnh táo trước đó.

Sở Chiêu cho rằng "tại sao ta chưa bao giờ có được thứ mình muốn" trong trailer tập 34. Tuy nhiên, hắn đã có được kha khá ở thời điểm này. Nếu biên kịch để hắn cố chấp có được người mình yêu mà câu kết với quân địch giết Tiêu Giác, thì cách phát triển này vừa lỗi thời vừa phá nát cái hay của "Sở trà", chắc chắn tạo tranh cãi lớn.

Theo nguyên tác, quân Ô Thác quyết tâm đánh chiếm Đại Ngụy. Giác - Yến cùng dẹp tan quân xâm lược. Sở Chiêu vì là học trò của phản tặc - Từ tướng nên cũng khiến Sở gia sụp đổ. Chàng trốn đến Quý Dương. Hoàng thượng biết điều này nhưng cố ý coi như không biết, chỉ cần hắn không rời khỏi đó.

Yên Hạ - vua hạng nhì, bạn học của Giác - Yến, người được nhấn mạnh rất thương thê tử và sắp đón con đầu lòng trong các tập trước, sẽ hi sinh trong đại chiến này.

Đây là tạo hình của Giác - Yến trong trận chiến cuối cùng với quân Ô Thác.

Sau khi thành hôn, Giác - Yến hạ sinh con đầu lòng là bé gái, đặt tên là Tiêu Dao. Tên này do Hòa Yến đặt. Cô muốn con gái có thể sống tự do, tự tại. Tiêu Giác biết về tuổi thơ cô độc, thiếu thốn, gông xiềng của thê tử, chàng cưng chiều con gái, cũng âm thầm bù đắp cho Yến như vỗ về đứa trẻ vụn vỡ trong cô.

Tiêu Dao xuất hiện nhiều ở ngoại truyện, nên không rõ cô bé có được cho lên sóng ở bản truyền hình hay không. Tiêu Dao được 3 tuổi thì Giác - Yến đến Quý Dương dự hôn lễ của con gái nữ vương. Tại đây, họ gặp lại Sở Chiêu.

Khán giả sẽ được thấy Tiêu Giác tủm tỉm liên tục trong đại hôn.

Trên đây chỉ là những dự đoán dựa theo trailer, ảnh phim trường bị rò rỉ và nguyên tác, tình tiết cụ thể ra sao sẽ được hé lộ trong gói xem trước của Cẩm Nguyệt Như Ca (gồm 5 tập từ tập 32 đến 36) vào tối nay (20/8).