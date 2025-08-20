W Gala 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba gây choáng tại thảm đỏ, "tấn công" bằng bìa Kim cửu

HHTO - Gần 2 năm không đi thảm đỏ, lần trở lại này của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo nên "cơn địa chấn" toàn mạng với tạo hình khí chất ngút ngàn. Dàn diễn viên sinh năm 1985 gồm Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi tụ hội mỗi người một vẻ.

Sự kiện thường niên của tạp chí W Trung Quốc - W Annual Light & Shadow Gala 2025 vừa chính thức diễn ra. Thảm đỏ, dress code năm nay chia làm 4 chủ đề: Cảm hứng từ phim câm đen trắng, cảm hứng từ thập niên 2000, cảm hứng từ phong cách thanh lịch Trung Hoa và cảm hứng từ những giấc mộng kỳ ảo.

Từ ảnh thảm đỏ đến đồ dự tiệc của dàn sao đều "gây choáng" bởi độ đầu tư và "chịu chơi" theo chủ đề của chủ tiệc. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những cái tên xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ, hút hết hào quang, bao trọn Hot Search của Weibo. Những từ khóa về cô và tạo hình tối qua vẫn đang lọt Top thịnh hành dù bữa tiệc đã kết thúc.

Hình chụp vội từ livestream đến ảnh chất lượng cao trên thảm đỏ đều xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba. "Đến cái bóng của cô ấy cũng khí chất" - một Cnet bình luận.

Mỹ nhân Tân Cương đẹp ma mị, kiêu kỳ, đầy chất quý tộc trong bộ trang phục thuộc bộ sưu tập may đo cao cấp (Haute Couture) Thu Đông 2025 của Robert Wun. Nhiệt Ba vẫn tham gia nhiều sự kiện trong thời gian qua nhưng đã 605 ngày cô không đi thảm đỏ. Vì thế, mà lần "giá đáo" "thảm đen" của W Gala 2025 này của cô càng thêm ấn tượng.

Nghê Ni cũng diện một thiết kế cao cấp lạ mắt của Robert Wun trên thảm đỏ.

Máy quay hậu trường đã bắt trọn khoảnh khắc Dương Mịch gọi Nhiệt Ba lại ngồi cùng trong phòng chờ và biểu cảm "wow" của "máy quét mỹ nhân" Văn Kỳ khi thấy đồng nghiệp bước đến.

Những góc quay người đẹp cạnh người đẹp tại phòng chờ W Gala 2025.

Tạo hình thứ 2 trong tiệc tối của W Gala 2025 cũng gây sốt.

Không để fan kịp "hồi sức", Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây chấn động toàn mạng khi ảnh bìa nhá hàng số tháng 9 (Kim cửu) của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc được công bố.

Tổng hợp "bắn ảnh" của dàn sao tham gia W Gala 2025 đang viral tại mạng xã hội Trung Quốc.

Dương Mịch diện bộ Haute Couture thứ 100 khi đến W Gala. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Maison Margiela. Trang sức cô đeo là của Bouchero.

Hai mỹ nhân thế hệ 85 - Đường Yên và Lưu Thi Thi cũng khiến Cnet "nức lòng".

Tổng thể tạo hình có khen có chê, nhưng dân tình đều xuýt xoa với ảnh chụp cận của dàn mỹ nhân thế hệ mới của C-Biz tại sự kiện như Châu Dã, Ngu Thư Hân, Triệu Kim Mạch, Lưu Hạo Tồn.

Nửa cuối năm là mùa tiệc tùng của showbiz, sau W Gala 2025, cư dân mạng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngóng chờ những bữa tiệc nhan sắc tiếp theo.