W Gala 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba gây choáng tại thảm đỏ, "tấn công" bằng bìa Kim cửu

Sự kiện thường niên của tạp chí W Trung Quốc - W Annual Light & Shadow Gala 2025 vừa chính thức diễn ra. Thảm đỏ, dress code năm nay chia làm 4 chủ đề: Cảm hứng từ phim câm đen trắng, cảm hứng từ thập niên 2000, cảm hứng từ phong cách thanh lịch Trung Hoa và cảm hứng từ những giấc mộng kỳ ảo.
Từ ảnh thảm đỏ đến đồ dự tiệc của dàn sao đều "gây choáng" bởi độ đầu tư và "chịu chơi" theo chủ đề của chủ tiệc. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những cái tên xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ, hút hết hào quang, bao trọn Hot Search của Weibo. Những từ khóa về cô và tạo hình tối qua vẫn đang lọt Top thịnh hành dù bữa tiệc đã kết thúc.
Mỹ nhân Tân Cương đẹp ma mị, kiêu kỳ, đầy chất quý tộc trong bộ trang phục thuộc bộ sưu tập may đo cao cấp (Haute Couture) Thu Đông 2025 của Robert Wun. Nhiệt Ba vẫn tham gia nhiều sự kiện trong thời gian qua nhưng đã 605 ngày cô không đi thảm đỏ. Vì thế, mà lần "giá đáo" "thảm đen" của W Gala 2025 này của cô càng thêm ấn tượng.
Không để fan kịp "hồi sức", Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây chấn động toàn mạng khi ảnh bìa nhá hàng số tháng 9 (Kim cửu) của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc được công bố.
Nửa cuối năm là mùa tiệc tùng của showbiz, sau W Gala 2025, cư dân mạng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngóng chờ những bữa tiệc nhan sắc tiếp theo.