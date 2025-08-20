Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

W Gala 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba gây choáng tại thảm đỏ, "tấn công" bằng bìa Kim cửu

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Gần 2 năm không đi thảm đỏ, lần trở lại này của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo nên "cơn địa chấn" toàn mạng với tạo hình khí chất ngút ngàn. Dàn diễn viên sinh năm 1985 gồm Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi tụ hội mỗi người một vẻ.

Sự kiện thường niên của tạp chí W Trung Quốc - W Annual Light & Shadow Gala 2025 vừa chính thức diễn ra. Thảm đỏ, dress code năm nay chia làm 4 chủ đề: Cảm hứng từ phim câm đen trắng, cảm hứng từ thập niên 2000, cảm hứng từ phong cách thanh lịch Trung Hoa và cảm hứng từ những giấc mộng kỳ ảo.

dich-le-nhiet-ba-1.jpg

Từ ảnh thảm đỏ đến đồ dự tiệc của dàn sao đều "gây choáng" bởi độ đầu tư và "chịu chơi" theo chủ đề của chủ tiệc. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những cái tên xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ, hút hết hào quang, bao trọn Hot Search của Weibo. Những từ khóa về cô và tạo hình tối qua vẫn đang lọt Top thịnh hành dù bữa tiệc đã kết thúc.

nhiet-ba-3.jpg
nhiet-ba-4-4049.jpg
Hình chụp vội từ livestream đến ảnh chất lượng cao trên thảm đỏ đều xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba. "Đến cái bóng của cô ấy cũng khí chất" - một Cnet bình luận.

Mỹ nhân Tân Cương đẹp ma mị, kiêu kỳ, đầy chất quý tộc trong bộ trang phục thuộc bộ sưu tập may đo cao cấp (Haute Couture) Thu Đông 2025 của Robert Wun. Nhiệt Ba vẫn tham gia nhiều sự kiện trong thời gian qua nhưng đã 605 ngày cô không đi thảm đỏ. Vì thế, mà lần "giá đáo" "thảm đen" của W Gala 2025 này của cô càng thêm ấn tượng.

nghe-ni.jpg
Nghê Ni cũng diện một thiết kế cao cấp lạ mắt của Robert Wun trên thảm đỏ.
Máy quay hậu trường đã bắt trọn khoảnh khắc Dương Mịch gọi Nhiệt Ba lại ngồi cùng trong phòng chờ và biểu cảm "wow" của "máy quét mỹ nhân" Văn Kỳ khi thấy đồng nghiệp bước đến.
Những góc quay người đẹp cạnh người đẹp tại phòng chờ W Gala 2025.
nhiet-ba-tiec.jpg
Tạo hình thứ 2 trong tiệc tối của W Gala 2025 cũng gây sốt.
kim-cuu-1.jpg

Không để fan kịp "hồi sức", Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục gây chấn động toàn mạng khi ảnh bìa nhá hàng số tháng 9 (Kim cửu) của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc được công bố.

Tổng hợp "bắn ảnh" của dàn sao tham gia W Gala 2025 đang viral tại mạng xã hội Trung Quốc.
duong-mich-2.jpg
Dương Mịch diện bộ Haute Couture thứ 100 khi đến W Gala. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Maison Margiela. Trang sức cô đeo là của Bouchero.
duong-yen-2.jpg
luu-thi-thi-2.jpg
Hai mỹ nhân thế hệ 85 - Đường Yên và Lưu Thi Thi cũng khiến Cnet "nức lòng".
gala.jpg
Tổng thể tạo hình có khen có chê, nhưng dân tình đều xuýt xoa với ảnh chụp cận của dàn mỹ nhân thế hệ mới của C-Biz tại sự kiện như Châu Dã, Ngu Thư Hân, Triệu Kim Mạch, Lưu Hạo Tồn.

Nửa cuối năm là mùa tiệc tùng của showbiz, sau W Gala 2025, cư dân mạng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ngóng chờ những bữa tiệc nhan sắc tiếp theo.

cover-2.jpg
Lin
#Địch Lệ Nhiệt Ba #W Gala 2025 #W Gala #thảm đỏ W Gala #Địch Lệ Nhiệt Ba bìa Kim Cửu #visual Địch Lệ Nhiệt Ba #Dương Mịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục