Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hơn 1 triệu lượt xem clip nam diễn viên Thái Lan bị nhân viên "tác động vật lý"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 5 giây này đang làm cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

"Nhân vật chính" của clip này là nam diễn viên Thái Lan New Thitipoom. Trong hoạt động thuộc khuôn khổ fan meeting ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh không chịu buông tay của fan dù thời lượng dành cho người này đã kết thúc. Người hâm mộ "cười khổ" rời đi không được, nhân viên đứng sau phát hiện ra đã vươn tay "tác động" liên tục vào tay của New để anh buông ra.

Bài đăng gốc đã thu về hơn 1 triệu lượt xem sau 1 ngày đăng tải. Các tweet đăng lại cũng cũng có bài tiếp cận được trên dưới 1 triệu view. - Video: Hippoyayee

Nhân viên còn ra hiệu như thể xin lỗi bạn fan khiến cư dân mạng càng buồn cười. Video "full HD" được "quạt" này đăng trên Twitter/X đã lập tức gây sốt. Một tài khoản X người Hàn đăng lại cũng hút hơn 1 triệu lượt xem. Bài chia sẻ trạng thái này trên theqoo cũng hút hơn 85K lượt đọc sau khoảng 2 tiếng đăng tải.

Thông thường, nhân viên sẽ phải nhắc nhở fan rời đi khi hết giờ hoặc ngăn cản khi họ có hành vi quá khích, cố động chạm nghệ sĩ. Nhưng trường hợp của New Thitipoom thì ngược lại, nhân viên phải "bảo vệ fan". Người hâm mộ đã không còn lạ với độ quậy và nhây của New, trong khi non-fan khắp nơi không thể nhịn cười vì khoảnh khắc ngược đời này và muốn tìm hiểu thêm về anh.

new-1.jpg
Hôm nay (19/8), anh đã trở lại Thái Lan.
new-3.jpg

New Thitipoom (Newwiee) sinh năm 1993, tên thật là Thitipoom Techaapaikhun. Anh là diễn viên trực thuộc nhà GMMTV. Anh bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, sau đó là MC. Đến năm 2014, anh chạm ngõ con đường diễn xuất với vai phụ trong Room Alone 401-410.

Hợp tác với Tay Tawan trong loạt dự án boylove như Kiss: The Series, Dark Blue Kiss, Cherry Magic (bản Thái), cả hai trở thành cặp đôi được yêu mến hàng đầu của màn ảnh xứ Chùa Vàng. TayNew vẫn đang chăm chỉ đẩy mạnh các hoạt động chung như một couple để cùng phát triển bên cạnh các dự án cá nhân.

cover-2.jpg
Sam
#New Thitipoom #Newwiee #NewSan fan meeting #New Thitipoom fan meeting #diễn viên bị đánh #TayNew #New Thitipoom viral

Xem thêm

Cùng chuyên mục