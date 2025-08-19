Hơn 1 triệu lượt xem clip nam diễn viên Thái Lan bị nhân viên "tác động vật lý"

"Nhân vật chính" của clip này là nam diễn viên Thái Lan New Thitipoom. Trong hoạt động thuộc khuôn khổ fan meeting ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh không chịu buông tay của fan dù thời lượng dành cho người này đã kết thúc. Người hâm mộ "cười khổ" rời đi không được, nhân viên đứng sau phát hiện ra đã vươn tay "tác động" liên tục vào tay của New để anh buông ra.

Bài đăng gốc đã thu về hơn 1 triệu lượt xem sau 1 ngày đăng tải. Các tweet đăng lại cũng cũng có bài tiếp cận được trên dưới 1 triệu view. - Video: Hippoyayee

Nhân viên còn ra hiệu như thể xin lỗi bạn fan khiến cư dân mạng càng buồn cười. Video "full HD" được "quạt" này đăng trên Twitter/X đã lập tức gây sốt. Một tài khoản X người Hàn đăng lại cũng hút hơn 1 triệu lượt xem. Bài chia sẻ trạng thái này trên theqoo cũng hút hơn 85K lượt đọc sau khoảng 2 tiếng đăng tải.

Thông thường, nhân viên sẽ phải nhắc nhở fan rời đi khi hết giờ hoặc ngăn cản khi họ có hành vi quá khích, cố động chạm nghệ sĩ. Nhưng trường hợp của New Thitipoom thì ngược lại, nhân viên phải "bảo vệ fan". Người hâm mộ đã không còn lạ với độ quậy và nhây của New, trong khi non-fan khắp nơi không thể nhịn cười vì khoảnh khắc ngược đời này và muốn tìm hiểu thêm về anh.

Hôm nay (19/8), anh đã trở lại Thái Lan.

New Thitipoom (Newwiee) sinh năm 1993, tên thật là Thitipoom Techaapaikhun. Anh là diễn viên trực thuộc nhà GMMTV. Anh bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, sau đó là MC. Đến năm 2014, anh chạm ngõ con đường diễn xuất với vai phụ trong Room Alone 401-410.

Hợp tác với Tay Tawan trong loạt dự án boylove như Kiss: The Series, Dark Blue Kiss, Cherry Magic (bản Thái), cả hai trở thành cặp đôi được yêu mến hàng đầu của màn ảnh xứ Chùa Vàng. TayNew vẫn đang chăm chỉ đẩy mạnh các hoạt động chung như một couple để cùng phát triển bên cạnh các dự án cá nhân.