Bộ đôi visual tân binh tạo "phản ứng hóa học" khó dứt, fan: "Ai yếu là gãy liền"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - 05-line của ALLDAY PROJECT (ADP) - Woochan và Youngseo bất ngờ trở thành "chiếc thuyền" mạnh của Gen 5 K-Pop. Nàng út của ADP còn có lời hồi đáp duyên dáng khi được fan nhắc khéo về nguy cơ do "phản ứng hóa học" bùng nổ của cô và Woochan.

Từ livestream chung đến những khoảnh khắc chí chóe trong video hậu trường những lần ADP chạy lịch trình, Youngseo và Woochan liên tục lọt các đề tài thảo luận nóng vì "phản ứng hóa học" dịu keo. Cả hai đều có visual sáng, khí chất hòa hợp ở trên sân khấu lẫn ngoài đời, được ví như cặp đôi thanh mai trúc mã trong phim học đường, tuổi teen.

woochan-youngseo-1.jpg
adp.jpg
Đoạn clip giúp thu về lượng lớn fan "đẩy thuyền" cho Woochan và Youngseo.

Nhờ "phản ứng hóa học" bùng nổ mà Woochan và Youngseo trở thành "2 con tướng" hút fan cực mạnh cho nhóm. Một số bình luận của cư dân mạng: "Nếu tôi là một trong hai người thì tôi "gãy" rồi", "Bèo nào yếu là gãy, tôi gãy", "Mắt của Woochan ở ngoài rất tình, nhỏ nhìn ai cũng thế"...

Kể từ sau KARD, K-Pop mới có thêm một nhóm thần tượng có cả nam nữ là ADP. Giữa lúc fandom ngày một nhạy cảm với việc thần tượng khác giới tương tác cũng như tin đồn hẹn hò, tân binh nhà The Black Label lập tức trở thành "ngoại lệ", liên tục gây sốt với những khung hình quẩy chung, tương tác thân thiết, thoải mái.

selca.jpg

Tuy nhiên, có người thích cũng sẽ có người khó chịu, trong một lần giao lưu trên DayOff, một fan đã nhắc khéo Youngseo: "Mình thích phản ứng hóa học "chí chóe" của cậu và Woochan lắm. Nhưng vì thế có thể sẽ khiến ai đó hiểu lầm, nên hãy cẩn thận chút nha".

Nữ idol không né tránh, thẳng thắn đáp lại: "Vì chúng mình thân thiết nên là "phản ứng hóa học" chí chóe của tụi mình mới càng bùng nổ đó. Các bạn hiểu mà đúng không, không sao đâu, đừng lo quá nhé". Câu trả lời ngay tắp lự của Youngseo nhận được nhiều lời khen vì "không để mất lòng ai".

woochan-youngseo-2.jpg

ADP gồm Annie, Bailey, Tarzzan, Youngseo và Woochan, ra mắt vào tháng 6 năm nay. Đĩa đơn FAMOUS WICKED sớm càn quét từ mạng xã hội đến các bảng xếp hạng. "Con ruột" của Teddy cũng là tân binh đầu tiên của K-Pop lên bìa VOUGE Hàn Quốc vào đúng ngày ra mắt mà không cần bất kỳ nhãn hàng nào tài trợ. Với thành công hiện có, ADP đang chắc suất cho chiếc cúp "Tân binh của năm" tại các lễ trao giải nội địa sắp tới.

cover-2.jpg
Sam
#Youngseo #Woochan #ADP #ALLDAY PROJECT

