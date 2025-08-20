Maroon 5 bắt tay cùng Lisa và loạt ngôi sao toàn cầu, album mới có hết "flop"?

Maroon 5 đã chính thức phát hành album Love Is Like - phần tiếp theo của album phòng thu thứ 7 Jordi (2021).

MV Love Is Like hiện đã có mặt trên tất cả các nền tảng nhạc số toàn cầu từ ngày 15/8.

Đây là lần đầu tiên mà nhóm duy trì nguyên vẹn đội hình kể từ dự án album Hands All Over (2010). Đồng thời, Love Is Like cũng đánh dấu sự trở lại của các thành viên khác trong vai trò sáng tác bên cạnh Adam Levine kể từ Overexposed (2012). Chính sự thay đổi này đã giúp album mang màu sắc gần gũi, chân thành và gợi nhớ đến tinh thần tập thể những ngày đầu của nhóm.

Các thành viên tham gia sáng tác 5 ca khúc đầu trong album mới.

Trong lần trở lại này, tên album và ca khúc Love Is Like ẩn chứa nhiều lớp nghĩa. Với Maroon 5, tình yêu giống như một chuyến hành trình không thể đoán trước: Có lúc ngọt ngào, có khi nồng cháy nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng mỏng manh. Nhóm muốn người nghe có thể tự tìm ra câu chuyện của riêng mình thông qua sự đồng điệu trong 10 ca khúc.

Album Love Is Like chất chứa nhiều thông điệp đẹp về tình yêu.

Một điểm nổi bật khác của Love Is Like là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, bao gồm Lil Wayne, Lisa (BLACKPINK) và Sexyy Red. Những màn hợp tác này mang đến màu sắc đa dạng, "tăng tính truyền thông", đưa album bắt nhịp với xu hướng toàn cầu mà vẫn giữ nguyên bản sắc Pop Rock đặc trưng của nhóm.

Lisa (BLACKPINK) hợp tác cùng Maroon 5 trong ca khúc Priceless.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Maroon 5 vẫn chứng minh được khả năng làm mới chính mình. Love Is Like không chỉ là bộ sưu tập ca khúc mới, mà còn là lời khẳng định rằng ban nhạc vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mang đến cho khán giả toàn cầu những giai điệu vừa quen thuộc vừa bất ngờ.