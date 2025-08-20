Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Maroon 5 bắt tay cùng Lisa và loạt ngôi sao toàn cầu, album mới có hết "flop"?

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ban nhạc Pop Rock huyền thoại Maroon 5 chính thức phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên "Love Is Like", đánh dấu chương mới đầy cảm xúc trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ.

Maroon 5 đã chính thức phát hành album Love Is Like - phần tiếp theo của album phòng thu thứ 7 Jordi (2021).

MV Love Is Like hiện đã có mặt trên tất cả các nền tảng nhạc số toàn cầu từ ngày 15/8.

Đây là lần đầu tiên mà nhóm duy trì nguyên vẹn đội hình kể từ dự án album Hands All Over (2010). Đồng thời, Love Is Like cũng đánh dấu sự trở lại của các thành viên khác trong vai trò sáng tác bên cạnh Adam Levine kể từ Overexposed (2012). Chính sự thay đổi này đã giúp album mang màu sắc gần gũi, chân thành và gợi nhớ đến tinh thần tập thể những ngày đầu của nhóm.

Các thành viên tham gia sáng tác 5 ca khúc đầu trong album mới.
Các thành viên tham gia sáng tác 5 ca khúc đầu trong album mới.

Trong lần trở lại này, tên album và ca khúc Love Is Like ẩn chứa nhiều lớp nghĩa. Với Maroon 5, tình yêu giống như một chuyến hành trình không thể đoán trước: Có lúc ngọt ngào, có khi nồng cháy nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng mỏng manh. Nhóm muốn người nghe có thể tự tìm ra câu chuyện của riêng mình thông qua sự đồng điệu trong 10 ca khúc.

Album Love Is Like chất chứa nhiều thông điệp đẹp về tình yêu.
Album Love Is Like chất chứa nhiều thông điệp đẹp về tình yêu.

Một điểm nổi bật khác của Love Is Like là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, bao gồm Lil Wayne, Lisa (BLACKPINK) và Sexyy Red. Những màn hợp tác này mang đến màu sắc đa dạng, "tăng tính truyền thông", đưa album bắt nhịp với xu hướng toàn cầu mà vẫn giữ nguyên bản sắc Pop Rock đặc trưng của nhóm.

Lisa (BLACKPINK) hợp tác cùng Maroon 5 trong ca khúc Priceless.
Lisa (BLACKPINK) hợp tác cùng Maroon 5 trong ca khúc Priceless.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Maroon 5 vẫn chứng minh được khả năng làm mới chính mình. Love Is Like không chỉ là bộ sưu tập ca khúc mới, mà còn là lời khẳng định rằng ban nhạc vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mang đến cho khán giả toàn cầu những giai điệu vừa quen thuộc vừa bất ngờ.

cover-2.jpg
Quỳnh Phương
#Maroon 5 #Love Is Like #album mới #ca sĩ quốc tế #Adam Levine #hợp tác nghệ sĩ #pop rock

Xem thêm

Cùng chuyên mục