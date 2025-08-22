Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô bé Eleven "Stranger Things" ngày nào giờ đã lên xe hoa và làm mẹ ở tuổi 21

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Chỉ hơn một năm sau khi kết hôn, Millie Bobby Brown khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo mình vừa đón cô con gái đầu lòng thông qua nhận nuôi.

Ngày 21/8 (giờ địa phương), Millie Bobby Brown đã chia sẻ công khai việc mình và chồng là Jake Bongiovi vừa cùng nhau chào đón một bé gái thông qua việc nhận con nuôi. “Mùa hè này, chúng tôi đã chào đón con gái bé nhỏ thông qua hình thức nhận nuôi. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi bắt đầu chương mới của cuộc đời trong sự bình yên và riêng tư", nữ diễn viên viết trên Instagram cá nhân.

milliebobbybrown-3704178484625023697.jpg
Tin vui được Millie Bobby Brown chia sẻ trực tiếp trên Instagram. Ảnh: @milliebobbybrown

Millie Bobby Brown sinh năm 2004, từng là sao nhí triển vọng của Hollywood, nổi tiếng toàn cầu với vai diễn Eleven trong loạt phim Stranger Things. Sau thành công đột phá đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các bom tấn thuộc thương hiệu Godzilla và đặc biệt là loạt phim Enola Holmes, nơi cô còn kiêm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Millie còn là Đại sứ Thiện chí trẻ tuổi nhất của UNICEF và điều hành thương hiệu làm đẹp riêng.

cfaf913b-de43-4a04-a174-a105af0e8ac7.png
Tạo hình của Millie trong vai Eleven qua các mùa "Stranger Things". Ảnh: Netflix

Mối quan hệ của cô với Jake Bongiovi bắt đầu một cách khá kín đáo trước khi được công khai rộng rãi trên mạng xã hội vào năm 2021. Jake sinh năm 2002, là con trai của nam danh ca huyền thoại Jon Bon Jovi.

Cặp đôi từng nhiều lần chia sẻ mong muốn có một gia đình đông con và không phân biệt chuyện sinh hay nhận nuôi. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Millie nói: “Jake biết rõ điều này quan trọng với tôi như thế nào. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng với tôi, việc bắt đầu một gia đình cũng quan trọng không kém”.

533741310-1126844455983354-3777730349293585432-n.png
fd1cc17c-df9f-484a-9a18-7fee9266bd68.png
Cặp đôi đính hôn vào năm 2023 và tổ chức hôn lễ riêng tư hồi tháng 5/2024.. Ảnh: @milliebobbybrown
1abb8ed07a86f2d8ab97.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Millie Bobby Brown #Stranger Things #Jake Bongiovi #Jon Bon Jovi #Hollywood

