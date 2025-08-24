Ngự Trù Của Bạo Chúa: Yoona quá xinh, quá duyên trong một phim dễ gây đói bụng

HHTO - Tập đầu tiên “Ngự Trù Của Bạo Chúa” do Yoona và Lee Chae Min đóng chính lên sóng có vẻ ổn hơn mong đợi. Nhịp phim nhanh, hài hước, với Yoona là tâm điểm bởi quá xinh và quá duyên.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, bộ phim truyền hình Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) do Yoona (King The Land) và Lee Chae Min (Hierarchy) đóng chính đã lên sóng tập đầu tiên. Đây là bộ phim kết hợp giữa tình cảm lãng mạn và ẩm thực, nêm nếm thêm gia vị âm mưu chốn cung đình.

Chuyện phim Ngự Trù Của Bạo Chúa kể về Yeon Ji Young (Yoona) - một nữ đầu bếp tài năng về ẩm thực Pháp, sau khi chiến thắng một cuộc thi nấu ăn thì khăn gói về Hàn Quốc để tiếp tục chinh phục ước mơ trở thành đầu bếp nhà hàng ba sao Michelin. Tuy nhiên, hiện tượng nhật thực và một cuốn sách bí ẩn đã đưa cô xuyên không về thời Joseon, đối diện với vua Yi Heon (Lee Chae Min) - người nổi tiếng trong lịch sử là một bạo chúa.

Nhờ tài nấu ăn, Yeon Ji Young đã thoát khỏi kiếp nạn bị bay đầu dưới kiếm của Yi Heon, nhưng cô phải tìm cách “sinh tồn” ở một nơi khác - nhà bếp hoàng gia. Nhiệm vụ mới của Yeon Ji Young là nấu ăn cho Yi Heon - ngoài việc là một bạo chúa còn là một người rất kén ăn. Nếu các món trùng nhau, nếu nó không ngon, nếu Yi Heon ném thức ăn cô nấu ra khỏi bàn, đầu Yeon Ji Young sẽ lìa khỏi cổ.

Tập 1 Ngự Trù Của Bạo Chúa có nhịp điệu khá nhanh, giới thiệu khá rõ ràng bối cảnh cũng như một số nhân vật trong phim. Phim không mất nhiều thời gian để sắp xếp hai nhân vật chính gặp nhau. Ngay khi vừa “hạ cánh” xuống Joseon nữ đầu bếp đã bị bạo chúa dí chạy trối chết, mang đến những tình huống dở khóc dở cười, hài nghiêng hài ngả.

Yeon Ji Young hiểu nhầm người đang cưỡi ngựa và lăm lăm cây cung trong tay đuổi theo mình là một tên “tẻn tẻn” nghiện hoá trang. Còn Yi Heon lại nghĩ cô gái ăn mặc kỳ lạ và dám mắng mình xối xả kia là ma nữ từ trên trời rơi xuống. Thế là cả hai rượt nhau chạy khắp rừng, thậm chí còn rơi xuống vách núi, lôi đủ thứ vũ khí chĩa vào nhau - từ cung tên đến súng chích điện, dĩ nhiên không thể thiếu “võ mồm”. Nhưng tình huống hiểu nhầm không kéo dài lâu, cũng trong tập này, Yeon Ji Young đã nhận ra mình thực sự xuyên không, từ đó đẩy mạch phim sang một cao trào mới.

Ẩm thực là một chủ đề được khai thác trong phim, và ngay trong tập đầu tiên các món ăn ngon lành đã được dọn ra. Từ món cao cấp mà Yeon Ji Young dùng để thi nấu ăn ở Pháp thời hiện đại, đến món cơm trộn dân dã với các loại rau thiên nhiên sau những giờ rượt đuổi mệt lả ở thời Joseon. Với “thử thách” nấu ăn mỗi bữa cho bạo chúa, Ngự Trù Của Bạo Chúa hứa hẹn sẽ còn lên mâm nhiều món ngon hơn nữa để khán giả phải thấy dạ dày mình réo lên.

Yoona hoàn toàn là tâm điểm của Ngự Trù Của Bạo Chúa tập đầu tiên vì quá xinh và quá duyên. Diễn xuất của Yoona rất tự nhiên, thoải mái, mang đến một nhân vật vô cùng sống động, càng xem càng thích, càng ngắm càng yêu.

Nhân vật của cô là một nữ đầu bếp đầy đam mê, nhạy bén, luôn tìm được cách xử lý nếu chẳng may bếp không thể bật lên lửa, hay kết hợp các nguyên liệu có sẵn để tạo thành món ăn ngon. Yeon Ji Young cũng là một cô gái hiện đại, do đó từ cách đi đứng đến cách nói chuyện, cô hoàn toàn “lạc quẻ” với xung quanh, nhưng lại như một "làn gió mới" thổi đến Joseon. Khán giả không những tò mò cô sẽ nấu những món ăn ngon lành nào, mà còn là cô sẽ thay đổi vị bạo chúa ra sao, biến đổi Joseon như thế nào dưới góc nhìn của một cô gái hiện đại.

Tuy nhiên, Ngự Trù Của Bạo Chúa có một điểm "cấn" nho nhỏ đến từ nam chính Lee Chae Min. Mặc dù Yoona (sinh năm 1990) rất xinh và rất trẻ so với tuổi của mình nhưng Lee Chae Min (sinh năm 2000) chênh lệch với cô những 10 tuổi nên khoảng cách tuổi tác giữa cả hai có thể nhìn thấy khá rõ trên màn hình. Nhưng khán giả cũng phần nào thông cảm bởi Lee Chae Min không phải là nam diễn viên chính đầu tiên cho dự án này.

Park Sung Hoon trong Squid Game 3.

Ban đầu, vai nam chính được giao cho Park Sung Hoon (The Glory, Squid Game 2, Squid Game 3), một diễn viên không quá lệch tuổi với Yoona. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên đăng ảnh một phim “người lớn” của Nhật nhái Squid Game lên story cá nhân, một làn sóng phản đối anh đóng phim tình cảm với Yoona đã diễn ra. Không chỉ vì hình ảnh đã sứt mẻ, mà còn là vì khán giả không thể cảm nổi nếu nam diễn viên đóng phim tình cảm lãng mạn.

Cuối cùng, Park Sung Hoon rút khỏi vai chính Ngự Trù Của Bạo Chúa, nhưng ngày ghi hình đã tới rất sát, thậm chí phải lùi lịch, việc tìm gấp một diễn viên mới không phải là đơn giản.

Dù sự chênh lệch tuổi tác giữa Yoona và Lee Chae Min khá dễ nhìn thấy, nhiều khán giả cũng nhận xét rằng cảm giác lấn cấn trôi qua khá nhanh khi nhịp phim tiếp tục diễn ra. Điều đó cho thấy nếu câu chuyện hay, diễn xuất ổn, thì chênh lệch tuổi không còn là vấn đề nữa. Trước đây, I Hear Your Voice (2013) cũng là một phim khi mới lên sóng độ lệch tuổi giữa cặp đôi chính dấy lên lo ngại, nhưng cuối cùng Lee Bo Young và Lee Jong Suk diễn xuất quá ăn ý đã khiến "điểm trừ" đó hoàn toàn biến mất.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.