Tử Dạ Quy tập 9, 10: Trinh - Vũ hợp sức xử lý “trà xanh”, cùng thả đèn lồng

HHTO - Trong hai tập 9, 10 của “Tử Dạ Quy”, Võ Trinh và Mai Trục Vũ không chỉ phải “đối đầu” với “trà xanh” mà còn với một con yêu quái rắn đen nhấn chìm lễ đèn trời trong biển lửa.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 9 Tử Dạ Quy bắt đầu với bí ẩn về cây bạch trà trong cung. Đây là cây hoa yêu thích của công chúa Nguyên Chân. Mặc dù được trồng đã lâu nhưng nó chỉ mới ra hoa được khoảng một năm nay. Cách đây hơn nửa tháng, hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Cả cây cho ra hoa trắng nhưng sẽ có những bông nhuốm đỏ, như thể đang chảy máu.

Để tìm ra sự thật, Võ Trinh (Điền Hi Vi) và Mai Trục Vũ (Hứa Khải) ở lại trong cung cho đến đêm, nấp vào một góc quan sát. Võ Trinh còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt nhâm nhi trong lúc chờ đợi.

Đêm đến, công chúa Nguyên Chân lén mang ra một lọ thuốc đổ xuống gốc cây bạch trà. Nàng công chúa nhỏ có vẻ rất lo lắng cho nó. Võ Trinh và Mai Trục Vũ liền ra khỏi chỗ nấp. Nhân lúc không ai để ý, Võ Trinh dùng phép khiến Nguyên Chân tạm ngất đi, rồi nhờ Mai Trục Vũ đưa nàng công chúa nhỏ về cung.

Còn lại một mình, Võ Trinh yêu cầu yêu tinh bạch trà lộ diện. Đó là một chàng trai trẻ, trông có vẻ ốm yếu. Hắn kể rằng mình với công chúa Nguyên Chân là bạn, hai kẻ cô đơn ở trong cung thường san sẻ tâm sự cho nhau. Hắn cố gắng nở hoa để làm công chúa vui. Nhưng nửa tháng qua cây bạch trà bị sâu bướm độc ký sinh, khiến hắn ngày càng yếu, thời gian sống sắp cạn.

Lúc này, Võ Trinh mới lôi ra một bình rượu Thiên Hoa Mật quý hiếm, đổ xung quanh gốc cây. Hơi rượu khiến lũ sâu bướm tán loạn, một phần bay đi, một phần đâm đầu xuống nước rồi chết trong đó. Nhờ thế cây bạch trà khỏe lại. Võ Trinh không ép bạch trà yêu phải đến chợ yêu quái, mà cho hắn ở lại tiếp tục làm bạn với công chúa.

Riêng Mai Trục Vũ, sau khi trò chuyện với công chúa Nguyên Chân, thấy bạch trà yêu không có tâm địa xấu nên cũng không ra tay tiêu diệt. Đây là lần “mềm lòng” đầu tiên của chàng đạo sĩ.

Trên đường từ cung trở về nhà Mai Trục Vũ, Võ Trinh nhận ra con đường trước nhà đã được sửa lại đẹp đẽ. Võ Trinh không hề biết rằng con đường này được sửa chỉ để cho nàng đi. Những lần trước ghé nhà, Võ Trinh chỉ vu vơ nói rằng đường nhà Mai Trục Vũ gập ghềnh quá, nhưng hắn lại đem lời đó ghi nhớ trong lòng.

Một đêm, trời nổi sấm sét. Võ Trinh biết rằng thời điểm thích hợp đã đến. Sấm sét sẽ giúp kích hoạt Lôi Kích Mộc, và nàng có thể dùng nó để tiêu hủy Bất Hóa Cốt - tàn dư còn sót lại của một tên yêu quái độc ác.

Võ Trinh dẫn sét thành công, dùng Lôi Kích Mộc đâm thẳng vào Bất Hóa Cốt. Nó vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng một mảnh nhỏ sót lại bất ngờ nhập vào Vô Tự Thư (Ngô Tuấn Đình), khiến Vô Tự Thư bất tỉnh.

Cũng trong đêm sấm sét ấy, Khôi trưởng lão tự thoát khỏi ngục yêu. Hắn cũng tháo xích cho Huyền Hủy - một con yêu quái rắn đen bị Võ Trinh nhốt vào đây. Huyền Hủy luôn nung nấu ý định trả thù nàng Miêu công.

Ở Trường An, lễ đèn trời đã đến. Trong lễ hội này, dân chúng Trường An sẽ cùng nhau làm đèn lồng, viết điều ước rồi đốt đèn thả lên trời. Ban đầu, Võ Trinh nhất quyết không đi, nằm ườn trên giường ngủ nướng, thậm chí còn tính bỏ trốn. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hoàng hậu quá hiểu tính nết cô em gái, đã chặn mọi đường thoát, thành công lôi nàng huyện chúa đến lễ đèn trời.

Tại lễ hội, tiểu thư Tạ Dao (Khổng Tuyết Nhi) cậy gia thế lớn mạnh dạn đến bày tỏ tình cảm với Mai Trục Vũ, nhưng bị chàng từ chối. Tạ Dao truy hỏi lý do, có phải vì Võ Trinh hay không, giận quá hóa thẹn nói xấu Võ Trinh không còn điểm nào. Thấy Mai Trục Vũ bênh vực Võ Trinh, Tạ Dao đổi giọng đe dọa sẽ phá hủy tiền đồ của chàng.

Đến lúc đó, Võ Trinh mới lên tiếng. Thì ra nãy giờ nàng vô tình đứng gần đó đã nghe hết tất cả. Với tính cách của mình, Võ Trinh dư sức “xử đẹp” Tạ Dao, nhưng cuối cùng nàng vẫn giữ cho “trà xanh” chút mặt mũi, chỉ rủ Mai Trục Vũ cùng đi thả đèn.

Những năm trước, Võ Trinh không có hứng thú với lễ đèn trời, và cũng không viết điều ước trên đèn lồng dù bao người năn nỉ. Nhưng năm nay, Mai Trục Vũ chỉ vừa mang đến một chiếc đèn, Võ Trinh đã vui vẻ viết điều ước lên. Phía đối diện nàng, Mai Trục Vũ cũng đang nghiêm túc viết điều ước. Rồi cả hai cùng thả chiếc đèn lên bầu trời.

Giữa khung cảnh lung linh vui vẻ đêm lễ hội, bỗng một chiếc đèn siêu to xuất hiện, bay lượn. Võ Trinh nhanh chóng nhận ra nó được điều khiển bởi yêu thuật. Chiếc đèn khổng lồ khè ra lửa, nhanh chóng nhấn chìm lễ hội trong biển lửa.

Võ Trinh ở lại xử lý chiếc đèn khổng lồ, còn Liễu Thái Chân (Vương Giai Di) đi tìm Huyền Hủy - kẻ đang điều khiển đèn. Nàng Xà công nhanh chóng tìm được yêu quái rắn đen, cũng dễ dàng khống chế được hắn. Về phần Võ Trinh, nàng hóa mèo, nhảy lên cào nát chiếc đèn, thành công phá hủy nó, nhưng cũng bị ngã mất sức giữa khói bụi.

Cùng lúc đó, Mai Trục Vũ chạy ngược theo hướng người chạy loạn, hỏi han tung tích Võ Trinh. Tiêu Dao sau khi được Võ Trinh cứu đã chỉ đường cho Mai Trục Vũ. Dù người xung quanh đều nói rằng huyện chúa nhanh nhẹn, lại giỏi võ, hẳn sẽ tự thoát thân được, nhưng Mai Trục Vũ vẫn chạy đi tìm. Chàng tìm thấy Võ Trinh đang nằm gục trên nền đất, liền bế nàng nhảy khỏi tường thành trước khi ngọn lửa đổ sập lên người.

Tử Dạ Quy hiện đang phát sóng trên một số nền tảng như WeTV, VieON.