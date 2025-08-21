Cẩm Nguyệt Như Ca kết thúc có hậu nhưng vẫn vừa thương vừa tiếc, còn ngoại truyện?

HHTO - Một nhân vật phụ không xuất hiện ở tập cuối của "Cẩm Nguyệt Như Ca" khiến khán giả muốn có thêm tập phụ (ngoại truyện) để được gặp.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tiêu Giác (Thừa Lỗi) và Hòa Yến (Châu Dã) giả vờ lấy được bằng chứng thông đồng với địch của Từ Kính Phủ ở chỗ Hà Như Phi (Bạch Chú) để khiến họ nghi ngờ nhau. Cộng thêm tác động từ phía Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) và ý chỉ bàn bạc lại việc mở chợ giữa Ô Thác và Đại Ngụy, Từ tướng âm mưu tạo phản.

Tại yến tiệc, sau khi Hòa Yến vạch trần tội ác của Hà Như Phi và Từ Kính Phủ, bọn chúng tưởng rằng quân Phủ Việt nghe lệnh mình, ép Hoàng thượng viết chiếu nhường ngôi. Tiêu Giác cùng Cửu Kỳ Doanh đã cải trang tiến vào, hộ giá thành công, bắt Từ tướng và "Phi Hồng giả" vào ngục. Hà Như Phi chờ ngày xử tử, Từ Kính Phủ bị Sở Chiêu làm cho tức chết.

Lấy lại tước vị nhưng Hòa Yến phải chịu nỗi đau mất mẹ. Bà đem thư từ qua lại của Từ tướng, Hà Như Phi và quân Ô Thác dâng lên, sau khi nói hết ra sự thật thì độc phát, qua đời. Tiêu Giác luôn bên cạnh, an ủi nàng. Ít lâu sau, Giác cầu hôn Yến. Khi cả hai đang vui vẻ chuẩn bị đồ cưới thì tin dữ đến.

Sở Chiêu cố chấp nhân duyên với Yến. Thấy Hoàng thượng vui vẻ với giai thoại mà người dân nói về duyên lành của 2 vị tướng quân, Sở Chiêu nhắc ông về mối nguy khi 2 người nắm trọng binh về một nhà, động trúng nỗi lo mất cân bằng chính trị và nỗi sợ một ngày họ tạo phản. Hoàng thượng bèn hạ lệnh ban hôn cho Sở Chiêu và Hòa Yến, lấy Tiêu gia để uy hiếp, ép Tiêu Giác phải đích thân tuyên chỉ.

Giác - Yến đến những tập cuối vẫn gặp thử thách khiến khán giả xót xa. Tiêu đô đốc không thể vì tình riêng mà khiến cơ nghiệp gia tộc sụp đổ, càng không thể ép Hòa Yến từ bỏ vị trí Phi Hồng tướng quân vì nàng đã phải nỗ lực rất nhiều để được công nhận, được sống là chính mình. Tiêu Giác quỳ lạy, rưng rưng, nghẹn giọng, run rẩy xin một ân huệ của Hoàng thượng, cho phép Hòa Yến được tự lựa chọn thay vì chỉ có thể tuân theo thánh chỉ ban hôn - phân cảnh này đánh thẳng vào trái tim khán giả, giúp Thừa Lỗi nhận được đầy lời khen ngợi về diễn xuất.

Hòa Yến ngấn lệ, bẽ bàng khi nhận thánh chỉ, sau đó dứt khoát đến tìm Hoàng thượng để xin ông rút lại mệnh lệnh. Nàng hiểu đạo trị quốc của vua, cũng hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Giác. Yến chấp nhận việc không thể thành hôn với Giác, nhưng quyết không cưới một ai khác. Sở Chiêu "hỏn lọn" đứng nghe, sau khi ra ngoài còn bị Hòa Yến "xả một tràng" tủi hổ.

Tuy nhiên, hắn vẫn không thôi cố chấp. Khi Ô Thác tiến đánh Hoa Nguyên và Minh Thủy, Sở Chiêu cố ý can gián để Hoàng thượng ra lệnh cho Tiêu Giác bảo vệ Minh Thủy, "Sở trà" ở Hoa Nguyên cùng với Yên Hạ, còn Hòa Yến trấn giữ Nhuận Đô - nơi chưa có chiến loạn. Vì phân tán binh lực nên Yến đến chi viện cho Yên Hạ khi vị tướng quân đã kiệt sức và bị thương quá nặng. Vừa thắng trận, Yên Hạ qua đời, chưa kịp nhìn con gái chào đời.

Ưng Hương mất đi vì đỡ dao của Phinh Đình, Yên Hạ hi sinh - những việc này khiến Sở Chiêu nhận ra hắn quá ích kỷ, cố chấp. Vì buông lời rèm pha, khiến lòng vua lung lay, Sở Chiêu bị cách chức, đi đày, suốt đời không được làm quan.

Cũng là trận Minh Thủy và quân Ô Thác, lần này, Hòa Yến đã chi viện kịp thời, cùng Tiêu Giác chiến thắng vang dội. Trở về kinh thành, Hoàng thượng nhận ra sai lầm, ban hôn cho cả hai. Cẩm Nguyệt Như Ca kết thúc bằng đám cưới linh đình của Phong Vân - Phi Hồng tướng quân.

﻿ Không chỉ Giác - Yến mà đôi phụ Trình Lý Tố - Tống Đào Đào cũng thành hôn. Những huynh đệ thân thiết với Hòa Yến ở Dịch Châu Vệ đều còn sống, dự lễ cưới của nàng.

Chú cún cưng của Hòa Yến cũng dự lễ cưới, xuất hiện ở góc khung hình nhưng khán giả vẫn soi ra bé cún bị vướng dây trông mắc cười, sau đó đành "bất lực" nằm xuống.

Cảnh hôn trên lưng ngựa, dưới ánh trăng ở kết phim là đoạn ngẫu hứng được đạo diễn thêm vào trên trường quay.

Thương cho Giác - Yến trước khi được bên nhau phải chịu dằn vặt, khóc hết nước mắt, thương cho Yên Hạ tướng quân hi sinh, khán giả còn tiếc khi một nhân vật phụ chưa xuất hiện - Tiêu Dao - con gái của đôi chính. Cô bé xuất hiện nhiều ở "phiên ngoại" của tiểu thuyết gốc. Yến là người đặt tên, nuôi nấng cô bé giống như cách mẹ cô từng muốn nếu không có bi kịch ở Hà gia, cũng là bù đắp cho chính mình.

Fan phim đều hi vọng đoàn phim sẽ tung thêm phần phụ - ngoại truyện có sự xuất hiện của cô bé. Tuy nhiên, thời điểm Cẩm Nguyệt Như Ca ghi hình, không phát hiện diễn viên nhí quay cùng Thừa Lỗi - Châu Dã. Hiện tại, cả hai cũng chưa có lịch quay bổ sung cho dự án này.