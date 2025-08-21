Tử Dạ Quy tập 7, 8: Trinh - Vũ hôm trước mới “hẹn hò”, hôm nay có phần xa cách

HHTO - Sau khi lên núi đối đầu yêu quái, cùng nhau trải qua bao hoạn nạn, những tưởng Võ Trinh và Mai Trục Vũ sẽ rút ngắn khoảng cách hơn. Nhưng khi trở về, Mai Trục Vũ lại cố ý tránh mặt nàng huyện chúa.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 7 Tử Dạ Quy bắt đầu với khoảnh khắc Võ Trinh (Điền Hi Vi) quay ngược trở lại núi vào ban đêm với ý định tiêu diệt yêu quái Sơn Bà Sa. Nhưng khi nàng đến nơi, Sơn Bà Sa chỉ còn là tro bụi. Võ Trinh tự hỏi người có pháp thuật cao cường đến mức này có thể là ai, không hề biết rằng người đó chính là Mai Trục Vũ (Hứa Khải).

Trở lại chợ yêu quái, trước sự lươn lẹo của Khôi trưởng lão, Võ Trinh phải dùng đến roi Lưu Quang để vạch trần âm mưu của lão yêu quái già, buộc lão phải thừa nhận tội lỗi dùng cấm thuật và hại người vô tội. Sau đó, nàng tống lão vào ngục yêu để trừng phạt.

Vẫn ghim trong lòng việc Khôi trưởng lão có ý đồ hãm hại Võ Trinh, Vô Tự Thư (Ngô Tuấn Đình) một mình “ghé thăm” lão trong ngục. Vô Tự Thư không có ý định xuống tay với lão ngay mà sẽ hành hạ từ từ, cho đến khi lão yếu dần và gục xuống. Khôi trưởng lão sử dụng Bất Hóa Cốt để dụ dỗ Vô Tự Thư, nói rằng nó sẽ giúp bất kỳ ai đạt được mong ước thầm kín nhất của mình. Vô Tự Thư quay lưng bỏ đi, tỏ ra không quan tâm.

Mặc dù yêu quái Sơn Bà Sa đã bị tiêu diệt nhưng những nạn nhân bị mụ ta tấn công bằng chướng khí vẫn chưa tỉnh lại. Nghe tin, Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ không hẹn mà gặp cùng đến thôn làng kiểm tra.

Một nhân vật bất ngờ xuất hiện khiến thôn làng xôn xao. Tưởng là kẻ biến thái, hóa ra lại là Sương Giáng (Đan Kính Nghiêu) - sư đệ của Mai Trục Vũ ở cung Thường Hy, vừa xuống núi đến Trường An để tìm Mai Trục Vũ. Để chứng minh mình là đạo sĩ xịn, Sương Giáng trổ tài làm phép giúp dân làng tỉnh lại, nhưng nhiệt huyết có thừa mà kỹ năng lại có hạn. Không nỡ nhìn, Mai Trục Vũ nấp một bên, lén ra tay giúp Sương Giáng.

Từ thuở xưa, cung Thường Hy là một đối trọng với chợ yêu quái, hai bên ở phía đối đầu. Tương truyền rằng do yêu quái quấy nhiễu, cung Thường Hy lui dần khỏi Trường An, sống ẩn dật nhiều năm nên giờ đây dân chúng tưởng rằng đạo sĩ của cung Thường Hy chỉ là sản phẩm của truyền thuyết.

Sự xuất hiện của Sương Giáng khiến Võ Trinh cảnh giác, mà Mai Trục Vũ cũng e ngại. Mục đích xuống núi của Mai Trục Vũ là để điều tra vụ án năm xưa của cha mẹ anh, nghi ngờ do yêu quái gây ra. Vì muốn âm thầm điều tra, Mai Trục Vũ vẫn luôn giấu kín thân phận đạo sĩ của mình.

Chàng không muốn chạm mặt Sương Giáng nên chui vào xe ngựa của Võ Trinh để trốn. Ai dè Võ Trinh mời Sương Giáng ngồi chung xe ngựa về thành. Chạm mặt bất ngờ, Mai Trục Vũ nhanh trí giới thiệu Sương Giáng là anh em họ xa của mình, giấu được thân phận đạo sĩ.

Vì một mình phá được vụ án yêu quái trên núi, Liễu thượng thư muốn ban thưởng cho Mai Trục Vũ. Chàng ngỏ ý xin một chức quan, chính là chức đứng đầu Huyền Giám Ty. Với vị trí này, Mai Trục Vũ có thể vào được trong cung để tìm kiếm hồ sơ vụ án năm xưa. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản rằng chàng muốn thăng quan tiến chức.

Huyện chúa Võ Trinh cho người mời Mai Trục Vũ đến quán ăn để cùng dùng bữa, uống rượu, nhưng Mai Trục Vũ cáo bận. Lúc còn ở trên núi, cả hai rất gần gũi, thân thiết. Nhưng nay, Mai Trục Vũ có vẻ giữ khoảng cách với Võ Trinh và cố tình tránh mặt nàng huyện chúa.

Sương Giáng vừa xuất hiện đã khiến Trường An thêm ồn ào. Mới sáng bảnh mắt, Sương Giáng và Văn Hóa - người hầu thân cận, hộ vệ kiêm quản gia của Mai Trục Vũ - suýt có một trận ẩu đả đấu nhau bằng đao và dao bếp, đính kèm một trái cà tím. Sau đó, phát hiện nhà Mai Trục Vũ quá nghèo, đồ ăn chỉ toàn rau luộc, Sương Giáng quyết định ra phố “bán mình” kiếm tiền mua thịt.

"Đơn hàng" trừ yêu đầu tiên của Sương Giáng đến từ Hộc Châu (Phạm Thi Nhiên) - tiểu yêu quái thân cận của Võ Trinh. Mục đích chính là để kiểm tra “tài năng” của Sương Giáng, xem chàng ta có thực sự là một đạo sĩ hàng xịn hay không. Kết quả, ngay cả một tiểu yêu quái bồ đoàn cũng dễ dàng bỡn cợt anh chàng.

Hay tin Sương Giáng đang đi trừ yêu, lo lắng sư đệ gây chuyện, Mai Trục Vũ ghé miếu hoang để kiểm tra. Sương Giáng không thấy đâu, chỉ thấy Võ Trinh đang ở đó. Nàng huyện chúa thẳng thắn hỏi Mai Trục Vũ có phải đang tránh né mình không, chàng bối rối nhưng thừa nhận. Võ Trinh cho rằng là do tính cách mình ngang ngược, tùy tiện xen vào chuyện của Mai Trục Vũ nên đã khiến chàng giận; nhưng Mai Trục Vũ nói là lỗi do mình.

Mai Trục Vũ giải thích là do chàng không đủ kiên định như mình nghĩ. Ý Mai Trục Vũ muốn nói đến chuyện tình cảm, bởi sau những gì đã xảy ra trên núi, lòng chàng cảm thấy xao động khi nghĩ đến Võ Trinh. Nhưng nàng huyện chúa lại hiểu nhầm chàng đang muốn nói đến sự nghiệp, vì chuyện Mai Trục Vũ “hất cẳng” cấp trên đã lan đi khắp nơi. Ông nói gà bà nói vịt, kết quả là Võ Trinh khuyến khích Mai Trục Vũ hãy cứ tiếp tục làm những gì mình muốn, còn chàng thư sinh thì ngẩn người ra.

Khi vào trong cung để tìm kiếm hồ sơ vụ án bị thất lạc, Mai Trục Vũ chạm mặt hoàng hậu (Huỳnh Dịch) - vốn là chị gái của Võ Trinh. Lo lắng chị gái làm khó Mai Trục Vũ, Võ Trinh đến giải vây, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, nắm lấy tay chàng kéo ra khỏi cửa.

Trên đường, Võ Trinh và Mai Trục Vũ đi ngang qua một cái cây đang nở đầy hoa. Một hiện tượng lạ xảy ra. Cả cây nở đầy hoa trắng lại có mỗi một bông nhuốm đỏ. Dường như nó đang rỉ máu.

Tử Dạ Quy hiện đang phát sóng trên một số nền tảng như WeTV, VieON.