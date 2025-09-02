Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 4: Tương đậu xoa dịu trái tim, bắt đầu cho một nụ hôn

HHTO - Cuộc thi nấu ăn giữa các ngự trù trong cung diễn ra vô cùng hấp dẫn, khiến tim đập thình thịch vì hồi hộp còn dạ dày thì réo lên vì đói. Trong tập này, “bạo chúa” và “ma nữ” cũng có với nhau nụ hôn đầu tiên.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 4 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) bắt đầu bằng cuộc thi nấu ăn giữa Yeon Ji Young (Yoona) với hai ngự trù giỏi nhất trong cung. Đề thi là món ăn phải thể hiện được tinh thần hiếu thảo, nguyên liệu phải bao gồm đậu phụ và tương đậu lên men.

Trong lúc đi lấy nguyên liệu, hai ngự trù kia cố ý chỉ để lại cho Ji Young đậu phụ bị vỡ và rất ít tương đậu. Thế rồi “Bụt” xuất hiện trong hình dáng của thái giám Yoon, dẫn cô đi lấy thêm tương đậu.

Ông kể cho cô nghe câu chuyện về ý nghĩa của canh tương đậu đối với Đại vương Đại phi. Đó là món ăn cuối cùng bà ăn trước khi nhập cung, do chính mẹ bà nấu. Nó có vị mặn và ngọt thanh đặc trưng mà về sau dù các ngự trù trong cung có cố gắng thế nào cũng không thể tái hiện được. Thay vì làm món mỳ Ý tương đậu ban đầu, Yeon Ji Young quyết định đổi món.

Yeon Ji Young xin đi lấy thêm nguyên liệu nhưng không được cho phép. Kang Mok Ju (Kang Han Na) - sủng phi của nhà vua - cho rằng đó là hành vi gian lận. Lee Heon (Lee Chae Min) “giải vây” bằng cách cho phép “ma nữ” lấy thêm nguyên liệu, nhưng đổi lại nếu thua cô sẽ bị chặt luôn cả hai tay.

Khó khăn liên tục ập đến với Yeon Ji Young. Cô nhờ Gil Geum (Yoon Seo Ah) đi lấy nguyên liệu bổ sung giúp mình nhưng mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy cô ấy trở lại. Về phần ban giám khảo, khi chứng kiến Yeon Ji Young luộc cải bó xôi thì rất hoang mang, bởi thời Joseon lúc này chưa từng có ai chế biến theo cách như vậy cả. Họ định không cho cô nấu tiếp nữa.

Vừa nghe đến đấy, “bạo chúa” Lee Heon nổi giận đập bàn, nói rằng như thế chính là xúc phạm uy quyền của nhà vua. Chính nhà vua đã phong cho Yeon Ji Young làm Đại nhiệm ngự trù, cuộc tỉ thí nấu ăn này diễn ra cho thấy họ nghi ngờ về tài năng của Yeon Ji Young, cũng chính là nghi ngờ quyết định của nhà vua. Đằng này lại còn dừng cuộc thi khi chưa nếm thử món ăn là không thể chấp nhận được. Nhờ thế, Yeon Ji Young được “yên thân” nấu cho xong.

Người đầu tiên dọn món là ngự trù Maeng Man Soo, với món eomandu - sủi cảo hấp. Điểm đặc biệt của món này là lớp vỏ sủi cảo được làm hoàn toàn từ cá thái lát mỏng, giúp sủi cảo mềm và ẩm. Rất ngon, nhưng Lee Heon vạch ra lỗi rằng trong sủi cảo không có vị tương đậu. Chữ “hiếu” trong món ăn cũng được giải thích rất gượng ép.

Món tiếp theo là yeonpotang - lẩu đậu phụ nước trong, được thực hiện bởi ngự trù Eom Bong Sik. Món ăn có vị thanh ngon miệng, nhìn thì đơn giản nhưng được nấu rất kỳ công, với các nguyên liệu đắt đỏ như nấm quý lẫn đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, Lee Heon không đồng tình rằng món ăn xa hoa này tượng trưng cho lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ.

Cuối cùng, đến lượt Yeon Ji Young, mọi người - kể cả Lee Heon - đều ngạc nhiên khi “ngự trù ma nữ” chỉ mang lên một món canh. Tuy nhiên, ngay lần nếm thử đầu tiên, tất cả đều ngạc nhiên khi nó có vị không đơn giản như bề ngoài.

Khi Yeon Ji Young giải thích chữ “hiếu” trong món ăn của mình, Kang Mok Ju lại cắt ngang, cố tình làm khó. Người giải vây cho cô, ngạc nhiên thay, không phải là Lee Heon mà chính là Đại vương Đại phi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đại vương Đại phi thậm chí còn xúc thêm cơm cho vào canh, trộn lên rồi ăn. Món ăn khiến bà rơi nước mắt khi nhớ lại ký ức về món ăn cuối cùng mẹ nấu cho bà trước khi bà nhập cung.

Hóa ra nguyên liệu bí mật Yeon Ji Young đã dùng chính là nghêu, nó quyết định vị mặn và ngọt thanh của nước canh. Không những tái hiện lại “hương vị của mẹ”, cô còn dùng cải bó xôi trong canh, mềm ngọt mà còn tốt cho xương và bệnh thiếu máu. Trước đó, Yeon Ji Young đã để ý Đại vương Đại phi bị mất thăng bằng và viết chữ bị run tay.

Món ăn của Yeon Ji Young không cầu kỳ về cách nấu, nguyên liệu cũng không xa hoa, nhưng tấm lòng hoàn toàn hướng về Đại vương Đại phi. Và đó là cách cô chiến thắng một cách thuyết phục.

Giữ đúng lời hứa, Lee Heon ra lệnh chặt tay hai ngự trù thua cuộc. Tất cả đều khiếp đảm, không một ai dám lên tiếng. Đối với một đầu bếp, chặt tay chính là tước đi mạng sống của họ, nghĩ vậy nên Yeon Ji Young đã can đảm xin Lee Heon thu hồi mệnh lệnh. Thấy vậy, tất cả cũng cùng lên tiếng xin Lee Heon tha tội cho hai ngự trù.

Một cơn đau đầu ập đến với Lee Heon. Nhà vua tha mạng cho hai ngự trù rồi đến thẳng tẩm cung của Kang Mok Ju. Ở đó, Lee Heon chất vấn cô ta vì sao dám phát tán tin đồn xấu về Ji Young. Cô ta “nước mắt cá sấu”, diễn vai sủng phi làm tất cả chỉ vì quan tâm đến nhà vua. Cô ta “nhắc nhẹ” Lee Heon rằng đây là lúc nhà vua phải báo thù cho mẹ mình chứ không phải chiều chuộng “ma nữ”.

Cơn đau đầu của Lee Heon càng lúc càng dữ dội, “bạo chúa” trở nên nhạy cảm, tâm trạng xấu chạm đáy. Theo lời kể lại, mỗi khi lên cơn, Lee Heon thường trở nên rất đáng sợ, đến mức ngự trù chuẩn bị món hôm đó có thể bị xử tử.

Để xoa dịu tâm trạng của Lee Heon, Yeon Ji Young đã nấu món mì Ý tương đậu - món cô định dùng cho cuộc tỉ thí nhưng rồi lại không làm nữa. Ban đầu, Lee Heon tỏ ra phật ý khi cô sử dụng hai nguyên liệu cũ. Nhưng khi ăn, Lee Heon nhận ra vị của nó vẫn khác biệt, và ăn hết ngon lành.

Yeon Ji Young kể rằng cha cô thường làm mỳ Ý tương đậu cho cô mỗi khi cô thấy buồn. Chủ đề này khiến cả hai cởi mở, nói chuyện nhiều hơn, và cô nhận ra rằng sau cái chết của mẹ mình, Lee Heon đã bị tổn thương nặng nề và trưởng thành cô đơn trong cung cấm.

Tâm trạng của Lee Heon đã dịu hơn nhưng “bạo chúa” vẫn buồn bực khi nhận được tin người mang thông tin về cái chết của mẹ mình bị ám sát. Nhà vua uống rượu suốt đêm. Khi Yeon Ji Young chuẩn bị thức ăn nhắm rượu mang đến, thấy Lee Heon say mềm ngã vật ra sàn. Cô vội chạy đến thì bị Lee Heon nắm tay kéo ngã xuống cùng. Và trong men rượu váng vất, nhà vua đã hôn “ma nữ” của mình.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.