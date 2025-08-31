Love Untangled: Shin Eun Soo quá đỗi đáng yêu, Gong Myung chữa lành toàn tập

HHTO - "Love Untangled" (Chuyện Tình Tóc Rối) đem đến 2 tiếng dìu dịu, ngọt lành. Một số khán giả liên tưởng không khí của "Cô Gái Thế Kỷ 20" (bộ phim lấy chất hoài cổ và chuyện tình "gà bông" tương tự). Nhưng "Chuyện Tình Tóc Rối" là phiên bản chữa lành tròn trịa với kết thúc có hậu hơn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Chuyện Tình Tóc Rối lấy bối cảnh năm 1998 tại Busan (Hàn Quốc). Park Seri (Shin Eun Soo) từng có mái tóc thẳng suôn mượt. Nhưng khi lớn dần, tóc cô bé mỗi lúc một xoăn, bông xù và khó chăm sóc. Cô đáng yêu, năng lượng nhưng cực "không ưa" mái tóc của mình.

Kim Hyun được khắc họa đúng theo hình mẫu "nam thần thanh xuân" của bao thế hệ: Điển trai, giỏi thể thao lẫn học tập, nói một câu bình thường cũng như rải đường.

Seri quyết tâm sẽ không tỏ tình thêm một ai vì liên hoàn thất bại của quá khứ. Nhưng Kim Hyun (Cha Woo Min) bất ngờ xuất hiện ở bãi biển cô thường bơi. Vậy là Seri cảm nắng hot boy của trường và lên kế hoạch tỏ tình với anh thật ấn tượng. Học sinh mới chuyển đến Han Yun Seok (Gong Myung) cũng bị kéo vào.

Seri làm quen với anh rất nhanh, lấy cớ mình từng cứu anh khi anh rơi xuống biển để "ép" anh nhập hội. Lúc nghe phong thanh Kim Hyun thích người tóc thẳng, lại thêm "tình địch" Ko In Jeong (Kang Mina) đã duỗi tóc thành công, Seri kiên quyết phải ép thẳng tóc cho bằng được. Tuy nhiên, cô không đủ tiền và cách nhanh nhất Seri nghĩ ra là đồng ý chăm sóc Yun Seok để được mẹ của anh - chủ tiệm tóc có phương pháp "duỗi tóc ma thuật kiểu Seoul" làm tóc miễn phí.

Cốt truyện của Chuyện Tình Tóc Rối khá đơn giản và dễ đoán. Kể từ lúc Yun Seok (có thể vì hơi ngại) mà giữ luôn tấm bảng tên ("vật định tình" của teen Hàn), khán giả đã có thể đoán ngay anh và Seri sẽ thành đôi. Phim dẫn dắt khán giả đến với kết quả được định sẵn đó bằng lối kể nhẹ nhàng, đáng yêu.

Người xem thấy được sự nhiệt huyết, ngây ngô của thanh xuân qua nhóm bạn của Seri, thấy được Yun Seok tinh tế, dịu dàng, quan tâm Seri cỡ nào trong việc giúp "crush" cua "crush của cô ấy". Từ việc ép mình thay đổi đến khi nhận ra mình chẳng cần đổi thay để được ai đó chấp nhận, yêu thương của Park Seri cũng chậm rãi, nhẹ nhàng.

Nếu từng ấn tượng với Shin Eun Soo trong Dưa Hấu Lấp Lánh, khán giả sẽ càng khó quên cô với Seri của Chuyện Tình Tóc Rối. Cheong A là nhút nhát, hiền khô, tự ti, rụt rè, khó mở lòng. Nàng teen Seri ngược lại, ồn hơn, nghịch ngợm, "nổi loạn vừa vừa" nhưng đáng yêu không kém.

Gong Myung từng bị chê là trông "dừ" khi vào vai học sinh. Đúng là anh trông "cứng" hơn so với "bạn học" Shin Eun Soo, Cha Woo Min, Choi Gyu Ri... Phim đã cho nhân vật Yun Seok lớn hơn các bạn 1 tuổi nên sự chênh lệch ngoại hình này có thể tạm bỏ qua. "Phản ứng hóa học" của anh và Shin Eun Soo dịu ngọt là điểm cộng. Sự chững chạc của Han Yun Seok lại hợp lý hóa khi phim hé lộ anh phải cứng rắn và gồng mình ra sao để bảo vệ bản thân và mẹ khỏi người cha sĩ diện, bạo lực.

Gong Myung diễn ra chất ngại ngùng của một chàng thiếu niên lần đầu phải lòng cô bạn cùng lớp, lại càng đạt hơn với cảnh khóc khi gặp lại mẹ. Cách nhả thoại, cái nấc nghẹn, nức nở của anh khiến khán giả quên đi đây là người đàn ông đã ngoài 30. Hiện tại, trước màn ảnh, chỉ có thiếu niên Yun Seok, đang ấm ức, tủi thân, không muốn rời Busan, nơi có người anh thương và những người bạn tuyệt vời.

Chuyện Tình Tạo Rối đẩy cao trào ở gần cuối, tạo thử thách bằng một tình huống khiến cặp "gà bông" phải xa cách và rồi kết thúc như chính cách mở đầu nhẹ nhàng, tươi sáng. Yun Seok trở về bên Seri sau thời gian ổn định tại Mỹ. Anh đã nghe được lời thật lòng của crush khi cô tưởng rằng máy đã ngừng thu âm. Và lần này, cô là "đối tượng" của kế hoạch tỏ tình, không còn là "chủ nhân đứng sau" nữa. Kế hoạch đã thành công mĩ mãn, sau bao lần đến bước cuối còn thất bại.

Chuyện Tình Tạo Rối không phù hợp với ai tìm đến một bộ phim thật kích tính, mới lạ. 2 tiếng của tác phẩm này là sự dỗ dành ngọt ngào, tươi mát như cơn mùa hạ sau những ngày nắng. Đó là những câu chuyện cũ, gần gũi và dễ khiến người xem thấy bóng hình của mình trong đó: Có một nam thần trong mộng, từng tự ti về một đặc điểm trên cơ thể và học cách chấp nhận, yêu lại nó, yêu chính mình...