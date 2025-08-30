Taeyeon "hứa kèo" concert tại Việt Nam nhưng có động thái lạ khiến fan "hỏi chấm"

HHTO - Trong phần trình diễn thuộc khuôn khổ đại nhạc hội The K-Showtime, Taeyeon (SNSD) đã đáp lại tiếng hô lớn "khều concert" của fan bằng một lời hẹn.

Tối 30/8, tại TP.HCM, dàn sao SM gồm Taeyeon, Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee), U-KNOW (TVXQ!) đã đem đến loạt sân khấu bùng nổ tại đại nhạc hội The K-Showtime. Sau 8 năm, "chị Tư" (biệt danh fan Việt gọi Taeyeon) mới trở lại Việt Nam biểu diễn.

Cô "hớp hồn" người hâm mộ bằng nhan sắc "hack tuổi", đẹp tràn màn hình. Khả năng biểu diễn, đặc biệt là giọng hát live của Taeyeon vẫn đạt điểm tuyệt đối. Trưởng nhóm SNSD mang đến 4 ca khúc: Letter to myself, To.X, Disaster và Four Seasons.

Giọng hát nội lực và khả năng hòa âm cùng idol cực xịn của V-SONE (fandom SNSD).

Taeyeon cho fan thêm hy vọng về khả năng cô sẽ trở lại Việt Nam với đêm diễn riêng.

Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích trong lần trở lại Việt Nam và được biểu diễn trước fan Việt sau 8 năm. Cô còn tháo in-ears để nghe rõ tiếng hét của người hâm mộ. Các fan hô lớn "concert" như cách để "khều" Taeyeon hãy mang đêm hòa nhạc riêng đến Việt Nam. Đáp lại sự nồng nhiệt này, nữ idol đã tươi cười, hứa hẹn sẽ "quay lại nhiều hơn nữa".

"Chị Tư" đi vào, kết thúc phần trình diễn trong sự "hỏi chấm", ngơ ngác của người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi cô vẫn đang giao lưu với người hâm mộ thì ban tổ chức lại mở nhạc (bài I). Nữ idol đã dừng ngang và cúi chào, lặng lẽ đi vào cánh gà. Động thái kết thúc set diễn này khiến fan có mặt "chưng hửng". Taeyeon là người biểu diễn ngắn nhất, trong khi các nghệ sĩ khác đều diễn từ 5 - 6 bài hát.

Trước đó, ban tổ chức cũng "thả hint" là mỗi nghệ sĩ sẽ trình diễn "không dưới 5 bài". Tình huống diễn ra ở phần của Taeyeon khiến fan cảm thấy như nhận "một cú lừa". Không chỉ set diễn ngắn hơn thông báo trước concert, hành động mở nhạc, ngắt ngang giao lưu giữa nghệ sĩ và fan cũng bị cho là không tinh tế, thiếu chuyên nghiệp.