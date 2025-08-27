Netizen sốc với video có mặt Jimin (BTS) do Song Da Eun "trượt tay" đăng tải

Mới đây, mạng xã hội đã dậy sóng với một đoạn video ghi lại từ tài khoản TikTok của nữ diễn viên Song Da Eun. Video ghi lại cảnh cô đang đứng đợi ai đó ở thang máy, và khi cửa thang mở, người bước ra lại chính là Jimin (BTS).

Đoạn video gây sốc với sự xuất hiện của Jimin (phút 1:32).

Tương tác của Song Da Eun và Jimin khá thân thiết trong đoạn clip này. Nữ diễn viên đã khiến cho Jimin giật mình, anh phải thốt lên: “Giật cả mình. Em biết anh sắp vào à? Anh cố tình không nói trước rồi mới đến đấy.” Đoạn video nhanh chóng được cô gỡ xuống nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng ghi hình lại và truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Nhiều netizen tinh ý đã nhận ra không gian và kiểu thang máy trong video đến từ một căn hộ cao cấp ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Đây cũng chính là nơi ở của Jimin.

Jimin vừa mới xuất ngũ và đang chuẩn bị cho màn comeback cùng BTS sắp tới.

Trước đó, Song Da Eun và Jimin đã nhiều lần từng có tin đồn hẹn hò kể từ năm 2023. Hầu hết nguyên nhân khiến cho tin đồn nổ ra là do những bài đăng với nội dung mập mờ, không rõ ràng mà Song Da Eun đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân. Chính vì điều này, một số người hâm mộ của Jimin đã bày tỏ thái độ tiêu cực với cô bằng hàng loạt những bình luận công kích.

"Bất tài", "ké fame", "thích dựa hơi Jimin"... là những lời miệt thị phổ biến mà nhiều cư dân mạng thả tràn lan vào các bài post trên trang cá nhân của Song Da Eun.

Vào tháng 6 vừa qua, Song Da Eun đã bật khóc trong một livestream vì những phản ứng hung hăng của cộng đồng mạng chỉ trích cô.

Cô nàng đã không ngần ngại mà đáp trả: “Cho dù idol mà các bạn thích có thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không đáng bị mắng chứ? Cũng đâu phải tôi chủ động quyến rũ anh ấy trước. Làm ơn đừng nhắc đến tôi nữa, được không? Các bạn có biết nếu tôi thật sự nổi giận thì sẽ thế nào không? Suốt ngày nói tôi sẽ bị kiện, nhưng người đáng bị kiện là các bạn mới đúng, hiểu không?”

Người hâm mộ tin rằng việc "lỡ tay" đăng tải đoạn video là động thái "trả đũa" của Song Da Eun cho những chỉ trích vừa qua của những khán giả quá khích.

Hiện tại, vụ việc đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Hầu hết khán giả đều cảm thấy bình thường và nhẹ nhàng trước những thông tin hẹn hò của thần tượng. Một số thì hiếu kỳ, tò mò về tình trạng mối quan hệ của Jimin và Song Da Eun hiện tại. Nhiều bình luận bày tỏ sự băn khoăn về việc liệu Jimin đã biết hay đồng ý để Song Da Eun đăng đoạn video này lên mạng xã hội hay chưa.

Công ty chủ quản của Jimin là BIGHIT MUSIC ban đầu đưa ra thông báo sẽ có câu trả lời sau khi thảo luận nội bộ, tuy nhiên sau đó các tựa báo của truyền thông Hàn Quốc đã cập nhật công ty quyết định không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến sự việc.

Động thái này nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ vì chuyện yêu đương là việc riêng tư của thần tượng mà khán giả cần bình thường hóa, không cần thiết phải có sự can dự từ công ty chủ quản để đảm bảo đời sống cá nhân của nghệ sĩ.