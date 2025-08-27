Taylor Swift khoe nhẫn đính hôn 13 tỷ, chính thức “chốt đơn” cùng Travis Kelce

Ngày 26/8 (theo giờ Mỹ), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức đính hôn. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trên Instagram cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh với dòng chú thích: "Giáo viên Tiếng Anh của bạn và giáo viên Thể Dục của bạn sắp cưới nhau". Bài đăng này đã khiến người hâm mộ “dậy sóng” mạng xã hội và vượt mốc 10 triệu lượt yêu thích chỉ sau một giờ.

Bài đăng này đã vượt mốc 10 triệu lượt yêu thích chỉ sau một giờ.

Từ khóa Taylor Swift engaged (tạm dịch: Taylor Swift đính hôn) leo thẳng lên top trending các nền tảng mạng xã hội như X và Weibo. Các swifties cũng nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi từ trước đến nay.

Tin tức đính hôn của cặp đôi phủ sóng mạng xã hội.

Điểm nhấn trong màn cầu hôn lần này chính là chiếc nhẫn kim cương ước tính trị giá đến hơn 500 nghìn đô la Mỹ (khoảng 12,7 tỷ đồng), được đính một viên kim cương hình bầu dục cỡ lớn ở trung tâm. Chiếc nhẫn đính hôn này được thiết kế bởi chính Travis Kelce và nhà thiết kế trang sức Kindred Lupeck.

Chiếc nhẫn kim cương ước tính trị giá đến hơn 500 nghìn đô la Mỹ (khoảng 12,7 tỷ đồng).

Ed Kelce - cha của Travis tiết lộ: "Travis thực sự đã cầu hôn vào khoảng hai tuần trước. Anh ấy đưa cô ấy ra ngoài, họ chuẩn bị đi ăn tối và anh ấy nói: "Chúng ta ra ngoài uống một ly rượu vang nhé". Họ ra ngoài và đó là lúc anh ấy ngỏ lời. Mọi chuyện thật tuyệt vời. Họ bắt đầu FaceTime với tôi, mẹ và gia đình cô ấy để đảm bảo mọi người đều biết. Được thấy họ bên nhau thật tuyệt".

Ed Kelce chia sẻ chi tiết về màn cầu hôn của Travis.

Mối tình của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu từ giữa năm 2023. Cơ duyên khởi đầu khi Kelce cố gắng tặng Taylor một chiếc vòng tình bạn tại buổi diễn The Eras Tour ở Kansas City, khiến cả hai sau đó dần tiếp xúc và chính thức hẹn hò. Chuyện tình công khai từ tháng 9/2023, khi Taylor đến cổ vũ Kelce tại sân nhà của anh. Sau đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, thậm chí Kelce đã cùng Taylor biểu diễn tại Wembley vào tháng 6/2024.