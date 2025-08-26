Dữ Tấn Trường An: Phản ứng hóa học của Thừa Lỗi, Tống Dật có nhạt như lời đồn?

HHTO - Điểm đáng khen đầu tiên của "Dữ Tấn Trường An" là những góc quay và kỹ thuật biên dựng mướt mắt. Nhưng vẫn cần nhiều hơn để dự án này bùng nổ.

Dữ Tấn Trường An dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Phim đã đẩy nhanh việc trở lại hình dáng trưởng thành cho Tấn An/ Đoàn Ngạo Đăng (Thừa Lỗi) so với nguyên tác. Điểm này được một bộ phận fan bản gốc khen ngợi là làm hợp lý và hấp dẫn hơn.

Có ý kiến cho rằng màu phim ở tập 1 quá tối, khó xem. Nhưng nhìn chung, Đặng Khoa đem đến những góc máy đẹp, đủ ảo diệu ở cảnh làm tà thuật, lúc Ngạo Đăng trở thành "ảnh ngẫu"... Điểm trừ là các cảnh võ thuật chưa đủ đã.

Tung liền 6 tập vào ngày đầu phát sóng nhưng nội dung của Dữ Tấn Trường An không mấy hấp dẫn. Cách phát triển tình tiết, nhân vật dàn trải, cũ kỹ. Có những tình tiết mang cảm giác "chất lượng phim ngắn" như cảnh Đoàn Ngạo Đăng xuất hiện, ra lệnh chiếm thành tưởng ngầu nhưng dễ gây cảm giác "chuông xe đạp". Đoạn Tấn An cảm nhận được Lê Sương (Tống Dật) gặp nguy, Ngọc Linh Lung mất kiểm soát, sức mạnh bột phát biến hình thành Huyền Y Khách chia khán giả thành 2 luồng ý kiến: Người thấy ngầu, người thấy buồn cười vì tình tiết trẻ con.

Thừa Lỗi có thêm nhiều tạo hình cổ trang đẹp, diễn xuất ở các trạng thái của Tấn An ngây ngô, giả khờ hay Ngạo Đăng nham hiểm, dũng mãnh đều tốt. Vai diễn này cho thấy kỹ năng diễn xuất linh động của anh nhưng khó tạo dấu ấn hay bàn luận nhiều vì hình tượng nhân vật không mới.

Tấm poster giương cung của Tống Dật bị soi là động tác tay cầm quá "hú họa", trông không có lực, không giống đang kéo cung mà chỉ thuận tiện đặt vào.

Tống Dật đẹp, ngầu nhưng chưa đủ khí chất khán giả mong muốn ở một nữ tướng quân được người người kính nể, đối thủ ngang tầm với Đoàn Ngạo Đăng. Nội dung phim không làm bật lên sự tài giỏi của Lê Sương, chủ yếu là hô hào qua thoại của các nhân vật khác, gây thiếu thuyết phục. Cảnh hành động do Tống Dật thực hiện bị cho là còn khá mềm, thiếu thành thạo và thiện chiến của người giàu kinh nghiệm chinh chiến.

Tổ tạo hình cũng không đưa ra phương án hợp lý để giúp Tống Dật tăng khí thế. Bộ giáp ôm người làm lộ rõ sự mỏng manh, nhỏ bé của cô. Trang sức và trang phục nhiều tiểu tiết của Lê Sương cũng làm giảm tính thực tế của hình tượng nữ tướng. Việc để cô sử dụng vũ khí chủ yếu là cung tên khi chiến đấu cũng hạn chế độ chiến của nhân vật.

Ánh mắt của Thừa Lỗi rất tình, diễn xuất của Tống Dật không tệ, nhưng điều đáng tiếc là "phản ứng hóa học" giữa cả hai lại quá yếu.

Từ khi phát hành trailer, nhiều khán giả đã ái ngại về "phản ứng hóa học" của Tống Dật - Thừa Lỗi. Gần 10 tập phim đã chiếu, số cảnh thân mật, mập mờ, skinship của cặp đôi chính xuất hiện không ít, nhưng không khí "tim bay", "cảm giác couple" cần có ở một bộ ngôn tình mà khán giả mong muốn vẫn chưa thấy.

Từ kịch bản đến chemistry đều chỉ "vừa vừa" của Dữ Tấn Trường An là lý do khiến khán giả muốn bỏ phim. Dưới đây là một số đánh giá của khán giả Trung:

"Mạch phim và khung hình tinh tế. Thừa Lỗi vẫn làm rất tốt, biểu cảm gương mặt tuyệt vời. Tống Dật vào vai tướng quân mạnh mẽ nhưng vóc dáng quá mảnh mai. Tuyến tình cảm thì thấy có hơi lệch với tính cách nhân vật nên tôi đang hy vọng là các tập sau sẽ không đến mức sụp đổ các hình tượng."

"Không thể nào có một nữ tướng quân mà nhỏ bé, mỏng manh như vậy."

"Cảm giác phim như phim ngắn, tổng hợp của cả loạt phim ma cà rồng, dị nhân, digimon. Màn biến hình thực sự quá buồn cười. Cộng thêm thân hình nhỏ bé của nữ chính lại càng cười lăn lộn."

"Trời ơi... nữ chính là một vị tướng, lúc nào cũng cầm kiếm, nhưng đến những lúc quan trọng thì lại dùng cung tên kể cả cảnh cận chiến, nhất định là nguy hiểm thì nam chính sẽ hiện ra. Lúc chạy, nàng lại vén váy lên, trông không giống một vị tướng, mà giống một tiểu thư đoan trang."

"Tôi bỏ phim từ tập 2, không xem nổi."