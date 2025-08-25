Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Dữ Tấn Trường An: Thừa Lỗi tháo mặt nạ và ánh mắt "biến hình" nức lòng cõi mạng

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nội dung hút nhất của "Dữ Tấn Trường An" thuộc về Thừa Lỗi. "3 acc" của anh đã ra mắt trong 6 tập đầu tiên, gây sốt cộng đồng fan với 3 "màn debut".

Dữ Tấn Trường An chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. 6 tập đầu cho khán giả nắm gọn mối quan hệ các nhân vật và nút thắt lớn nhất của phim. Tống Dật vào vai Lê Sương - nữ tướng quân của quân Trường Phong - nước Thái Tấn. Thừa Lỗi vào vai Đoàn Ngạo Đăng, em ruột của hoàng đế nước Diêu. Vì Tần phi muốn có được trái tim của Hoàng thượng nên dùng tà thuật. Ngạo Đăng đến cứu, vô tình trở thành ảnh ngẫu do Ngọc Linh Lung tạo ra. Ngạo Đăng vô tình kết khế ước máu với Lê Sương. Chàng mất ký ức, được Lê Sương cưu mang, đưa về phủ tướng quân, sống dưới danh nghĩa Tấn An.

du-tan-truong-an-1.jpg

Khung hình gây sốt đầu tiên của Thừa Lỗi trong Dữ Tấn Trường An là cảnh Đoàn Ngạo Đăng xuất hiện, bước đi như người mẫu đầy khí chất sau đó gỡ chiếc mặt nạ. Câu thoại hỏi nho ngọt là của nơi nào, sau đó hạ lệnh đánh chiếm nơi đó (dù biết đã lên kế hoạch trước) khiến khán giả "bật cười" nhớ tới tình huống điển hình của tiểu thuyết ngôn tình - tổng tài "chuông xe đạp": "Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi".

"Acc chính" Đoàn Ngạo Đăng có màn ra mắt vài phút nhưng chấn động.

Đoạn cắt viral nhất cũng nằm trong tập 1, khi Ngạo Đăng đi cứu hoàng huynh, bị đánh rơi xuống hồ rồi ngoi lên sau khi vô tình bị Ngọc Linh Lung đi vào cơ thể. Kỹ thuật của đạo diễn Đặng Khoa trong phân đoạn này được khen ngợi không ngớt khi cho thấy không khí đầy tà mị, cuốn hút. Vóc dáng, thần thái, ánh mắt của Thừa Lỗi được chấm điểm tuyệt đối.

Đoạn cắt hot nhất hiện tại của Dữ Tấn Trường An thuộc về cảnh "biến hình" từ hồ nước của Thừa Lỗi.
du-tan-truong-an-2-4465.jpg

"Màn debut" của Huyền Y Khách cũng được chú ý vì biến hình như siêu nhân hay người Nhện. Tấn An cảm nhận được "chủ nhân" Lê Sương gặp nguy hiểm, lại thêm việc kết khế ước chưa ổn định nên sức mạnh trong người cũng mất kiểm soát, từ hình hài trẻ con hóa thành người lớn, mặc nguyên bộ chiến giáp lại có thêm mặt nạ để giấu danh tính.

﻿tan-an-1.jpg
du-tan-1.jpg

Vai chính của Dữ Tấn Trường An là một lựa chọn không tệ với Thừa Lỗi, có nhiều đất diễn, lại biến đổi linh hoạt vì nhân vật có nhiều hình thái, vừa cho thấy mặt sắc lạnh, đậm mùi phản diện từng gây sốt, vừa có nét tươi sáng, đáng yêu, vô tri. Tuy nhiên, nội dung của tác phẩm này đang chưa được đánh giá cao sau ngày đầu phát sóng, nhất là "phản ứng hóa học" của anh và Tống Dật.

1464-cover.jpg
Lin
#Dữ Tấn Trường An #Thừa Lỗi #Dữ Tấn Trường An viral #Thừa Lỗi diễn xuất #Tấn An

Xem thêm

Cùng chuyên mục