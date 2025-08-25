Dữ Tấn Trường An: Thừa Lỗi tháo mặt nạ và ánh mắt "biến hình" nức lòng cõi mạng

HHTO - Nội dung hút nhất của "Dữ Tấn Trường An" thuộc về Thừa Lỗi. "3 acc" của anh đã ra mắt trong 6 tập đầu tiên, gây sốt cộng đồng fan với 3 "màn debut".

Dữ Tấn Trường An chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. 6 tập đầu cho khán giả nắm gọn mối quan hệ các nhân vật và nút thắt lớn nhất của phim. Tống Dật vào vai Lê Sương - nữ tướng quân của quân Trường Phong - nước Thái Tấn. Thừa Lỗi vào vai Đoàn Ngạo Đăng, em ruột của hoàng đế nước Diêu. Vì Tần phi muốn có được trái tim của Hoàng thượng nên dùng tà thuật. Ngạo Đăng đến cứu, vô tình trở thành ảnh ngẫu do Ngọc Linh Lung tạo ra. Ngạo Đăng vô tình kết khế ước máu với Lê Sương. Chàng mất ký ức, được Lê Sương cưu mang, đưa về phủ tướng quân, sống dưới danh nghĩa Tấn An.

Khung hình gây sốt đầu tiên của Thừa Lỗi trong Dữ Tấn Trường An là cảnh Đoàn Ngạo Đăng xuất hiện, bước đi như người mẫu đầy khí chất sau đó gỡ chiếc mặt nạ. Câu thoại hỏi nho ngọt là của nơi nào, sau đó hạ lệnh đánh chiếm nơi đó (dù biết đã lên kế hoạch trước) khiến khán giả "bật cười" nhớ tới tình huống điển hình của tiểu thuyết ngôn tình - tổng tài "chuông xe đạp": "Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi".

"Acc chính" Đoàn Ngạo Đăng có màn ra mắt vài phút nhưng chấn động.

Đoạn cắt viral nhất cũng nằm trong tập 1, khi Ngạo Đăng đi cứu hoàng huynh, bị đánh rơi xuống hồ rồi ngoi lên sau khi vô tình bị Ngọc Linh Lung đi vào cơ thể. Kỹ thuật của đạo diễn Đặng Khoa trong phân đoạn này được khen ngợi không ngớt khi cho thấy không khí đầy tà mị, cuốn hút. Vóc dáng, thần thái, ánh mắt của Thừa Lỗi được chấm điểm tuyệt đối.

Đoạn cắt hot nhất hiện tại của Dữ Tấn Trường An thuộc về cảnh "biến hình" từ hồ nước của Thừa Lỗi.

"Màn debut" của Huyền Y Khách cũng được chú ý vì biến hình như siêu nhân hay người Nhện. Tấn An cảm nhận được "chủ nhân" Lê Sương gặp nguy hiểm, lại thêm việc kết khế ước chưa ổn định nên sức mạnh trong người cũng mất kiểm soát, từ hình hài trẻ con hóa thành người lớn, mặc nguyên bộ chiến giáp lại có thêm mặt nạ để giấu danh tính.

Vai chính của Dữ Tấn Trường An là một lựa chọn không tệ với Thừa Lỗi, có nhiều đất diễn, lại biến đổi linh hoạt vì nhân vật có nhiều hình thái, vừa cho thấy mặt sắc lạnh, đậm mùi phản diện từng gây sốt, vừa có nét tươi sáng, đáng yêu, vô tri. Tuy nhiên, nội dung của tác phẩm này đang chưa được đánh giá cao sau ngày đầu phát sóng, nhất là "phản ứng hóa học" của anh và Tống Dật.