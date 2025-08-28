"Con tướng mạnh nhất" Boys II Planet - Lee Sangwon khiến fan mê mẩn vì điều gì?

HHTO - Lee Sangwon là thực tập sinh (TTS) được đánh giá là có tố chất center (vị trí trung tâm) trời sinh. Chỉ cần giữ phong độ ổn định, anh hoàn toàn nắm chắc một suất ra mắt trong đội hình chiến thắng của Boys II Planet (mùa 2 của Boys Planet 999).

Sangwon tham gia Boys II Planet với tư cách TTS của Grid Entertaiment. Trước khi gia nhập chương trình, anh đã sở hữu một lượng fan ổn định nhờ thời gian rèn luyện trong dự án Trainee A - các TTS được sàng lọc kỹ lưỡng để chuẩn bị ra mắt với tư cách nhóm nam tiếp theo của BigHit Music.

Theo một fan từng vô tình bắt trúng taxi do bố Sangwon lái, anh từng có ý định dự thi I-LAND. Bố của Sangwon tự hào kể rằng, con trai của ông rất được săn đón. Anh từng được cả nhân viên của các công ty giải trí lớn như Starship Ent, SM Ent, JYP Ent và CUBE ngỏ lời mời. Nhân viên của HYBE đã tìm gặp Sangwon 4 lần, thành công thuyết phục anh gia nhập công ty.

Nam TTS sinh năm 2003 nổi bật với gương mặt đẹp phi giới tính, đặc biệt là sống mũi "cầu trượt". Anh bắt đầu thực tập tại HYBE từ năm 2016, chính thức chuyển qua BigHit Music vào năm 2021. Khi dự án Trainee A bị hủy, Sangwon cũng rời BigHit Music. Đến tháng 5/2025, fan mới nhận được thông tin anh đầu quân cho Grid Entertainment, cùng với một cựu TTS Trainee A khác là Leo.

Visual của Sangwon từng lọt chủ đề thảo luận nóng trên các diễn đàn tại Hàn Quốc sau buổi gặp gỡ của TTS Boys II Planet và công chúng trước thềm phát sóng.

Vì có sẵn độ nhận diện nên Sangwon là một trong những TTS có thời lượng lên hình nhiều ở những tập đầu của Boys II Planet. Anh gây ấn tượng mạnh ngay từ vòng đánh giá phân loại đầu tiên với phần trình diễn No Doubt (ENHYPEN). Quá trình luyện tập cho bài hát chủ đề có nhiều chông gai nhưng Sangwon vẫn đạt kết quả tốt.

Không phải center của K-Group trong video trình diễn chính thức, nhưng Sangwon lại được chọn đứng trung tâm khi các TTS của Boys II Planet biểu diễn bài hát chủ đề ở Sân vận động Jamsil.

Sau cơn sốt với Whiplash (aespa), Sangwon tiếp tục gây chấn động khi đảm nhận vai trò center và phần killing part trong Like Jennie ở vòng loại trừ 2. Từ giọng hát đến khả năng biểu diễn của anh đều được khán giả đánh giá đã "đạt độ chín" và ngày càng xuất thần sau mỗi sân khấu.

Sangwon không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu khả năng sáng tác ổn định. Trên SoundCloud, khán giả có thể nghe thử một số ca khúc do anh tự thực hiện. Ngoài tài khoản Instagram chính với khoảng 800.000 lượt theo dõi, anh còn duy trì một tài khoản phụ để đăng thơ và tản văn, cho thấy khía cạnh nghệ sĩ đa dạng.

Sự đa tài chính là yếu tố khiến Sangwon “hút fan cực mạnh”. Bên cạnh visual ấn tượng được ví như sự kết hợp “thỏ trắng - thỏ đen”, anh còn ghi điểm bởi tính cách dịu dàng, tinh tế khi đối xử với người hâm mộ cũng như các thực tập sinh khác.

Tại buổi công bố thứ hạng đầu tiên của Boys II Planet, Lee Sangwon đã dẫn đầu với hơn 12,4 triệu lượt bình chọn trên tổng số 82 triệu vote. Với tài năng cùng “sức chiến” vững vàng từ fandom, Sangwon được xem là “con tướng mạnh nhất” của chương trình. Nếu giữ vững phong độ này, vị trí debut của anh gần như chắc chắn, thậm chí khó rời khỏi Top 3 chung cuộc.