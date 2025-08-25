Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

DPR IAN "đốn tim" nhà Mơ với khoảnh khắc vẫy cờ Việt Nam, rời Hà Nội vẫn mang theo

Sam

HHTO - Lần thứ 2 đến Hà Nội trong năm nay của DPR IAN ngắn hơn lần đầu. Dù chỉ ở lại khoảng 3 ngày, "hoàng tử" của "nhà Mơ" (Dreamer - fandom của DPR) vẫn kịp gieo đầy thương nhớ.

Ở lần đến Việt Nam vào hồi tháng 6, DPR IAN ở lại Hà Nội khoảng 1 tuần, được bắt gặp đi "ăn sập" Hà Nội. Trở lại với đêm diễn vào tối 23/8, anh "tít mắt" chia sẻ thích mê đồ ăn tại đây và đặc biệt yêu bún chả. Lần trở lại này, anh đến sớm 1 ngày và chỉ nán lại hơn 1 ngày ở Hà Nội.

Ngay khi diễn xong, IAN cùng ê-kíp đã đến Vincom Bà Triệu, check-in với màn hình LED chào mừng mà V-Dreamer đã chuẩn bị cho mình.
IAN và chiếc miệng "không kịp hồi chiêu" khi giao lưu với fan sau giờ diễn. - Video: IG @iansweetbarom

Ngày hôm sau, "bảng tin" của người hâm mộ DPR IAN liên tục có tin mới khi anh liên tục được fan nhận ra khi dạo phố. Nam nghệ sĩ đốn tim người hâm mộ lẫn dân mạng vì sự thân thiện, đáng yêu khi tương tác với fan. Tối 24/8, IAN gây xao xuyến khi cập nhật Story Instagram mới với đoạn clip cầm cờ, chụp hình tại con phố phủ kín Quốc kỳ của Việt Nam.

Story gây sốt của IAN.
ian-2.jpg
Fan service của Christian Yu (tên thật của IAN) luôn được chấm điểm tuyệt đối vì nguồn năng lượng thân thiện, dễ thương. - Ảnh: @urpringles

Trên Threads, một fan chia sẻ đã gặp DPR IAN trên đường. Trong lúc trò chuyện, anh hỏi bạn nữ này có thể mua cờ ở đâu. Fangirl phân vân về việc cửa hàng tiện lợi thường không bán cờ, nên ngay khi thấy một cô có bán, bạn fan đã mua để tặng anh. IAN hỏi thêm địa chỉ bán bánh mì còn và còn hỏi khéo fan có muốn ăn thì sẽ mua thêm cho cô.

anh-2.jpg
anh-3.jpg
Fangirl mua cờ tặng DPR IAN. - Nguồn: _culacgiontan_
ian-san-bay.jpg
Ảnh: yangcilang705_
screenshot-579.png
Trên sân khấu "thả thính" "Anh yêu tất cả các em", bài đăng kỷ niệm là "yêu các Mơ nhiều", đội ngũ của DPR IAN đã "nằm lòng" fan Việt cỡ này khiến cộng đồng người hâm mộ đều ngóng ngày anh trở lại.

Trên đường ra sân bay rời Hà Nội, fan còn bắt gặp DPR IAN mang theo lá cờ, để cẩn thận ở balo cá nhân. Hình ảnh này không chỉ làm V-Dreamer "mềm tim" mà còn được lòng nhiều non-fan. Sau 2 lần biểu diễn tại Hà Nội đều có hiệu ứng truyền thông bùng nổ và nhận phản hồi tích cực, người hâm mộ đang "khều" nam nghệ sĩ tổ chức fan meeting hoặc concert cá nhân tại đất nước hình chữ S.

1464-cover.jpg
Sam
#DPR IAN #DPR IAN Hà Nội #fan DPR IAN #DPR IAN viral #DPR IAN Việt Nam #fan service DPR IAN

Xem thêm

Cùng chuyên mục