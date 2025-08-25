DPR IAN "đốn tim" nhà Mơ với khoảnh khắc vẫy cờ Việt Nam, rời Hà Nội vẫn mang theo

Ở lần đến Việt Nam vào hồi tháng 6, DPR IAN ở lại Hà Nội khoảng 1 tuần, được bắt gặp đi "ăn sập" Hà Nội. Trở lại với đêm diễn vào tối 23/8, anh "tít mắt" chia sẻ thích mê đồ ăn tại đây và đặc biệt yêu bún chả. Lần trở lại này, anh đến sớm 1 ngày và chỉ nán lại hơn 1 ngày ở Hà Nội.
Ngày hôm sau, "bảng tin" của người hâm mộ DPR IAN liên tục có tin mới khi anh liên tục được fan nhận ra khi dạo phố. Nam nghệ sĩ đốn tim người hâm mộ lẫn dân mạng vì sự thân thiện, đáng yêu khi tương tác với fan. Tối 24/8, IAN gây xao xuyến khi cập nhật Story Instagram mới với đoạn clip cầm cờ, chụp hình tại con phố phủ kín Quốc kỳ của Việt Nam.
Trên Threads, một fan chia sẻ đã gặp DPR IAN trên đường. Trong lúc trò chuyện, anh hỏi bạn nữ này có thể mua cờ ở đâu. Fangirl phân vân về việc cửa hàng tiện lợi thường không bán cờ, nên ngay khi thấy một cô có bán, bạn fan đã mua để tặng anh. IAN hỏi thêm địa chỉ bán bánh mì còn và còn hỏi khéo fan có muốn ăn thì sẽ mua thêm cho cô.
Trên đường ra sân bay rời Hà Nội, fan còn bắt gặp DPR IAN mang theo lá cờ, để cẩn thận ở balo cá nhân. Hình ảnh này không chỉ làm V-Dreamer "mềm tim" mà còn được lòng nhiều non-fan. Sau 2 lần biểu diễn tại Hà Nội đều có hiệu ứng truyền thông bùng nổ và nhận phản hồi tích cực, người hâm mộ đang "khều" nam nghệ sĩ tổ chức fan meeting hoặc concert cá nhân tại đất nước hình chữ S.