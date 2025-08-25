Fan chạy dự án "khủng" đón dàn sao SM, sẵn sàng "tắm mưa thanh xuân" cùng idol

HHTO - Một concert quy tụ những "huyền thoại" gây dựng nên đế chế SM Entertainment sắp diễn ra. Người hâm mộ đang nóng lòng đếm ngược đến D-Day. Loạt dự án tiếp sức, chào đón thần tượng đã sẵn sàng.

The K-Showtime là một trong những concert hiếm hoi tại Việt Nam quy tụ dàn sao của "ông lớn" SM gồm Taeyeon (Girls' Generation), Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee), U-KNOW (TVXQ!) - những thần tượng làm nên thanh xuân của nhiều thế hệ.

Ảnh: SM Ent

Những cậu bé, cô bé năm nào nay đã trưởng thành cùng tiếng hát của thần tượng. Họ có công việc, có thu nhập ổn, có thể tự mua vé và mạnh mẽ hơn trong cách thể hiện tình yêu dành cho thần tượng. The K-Showtime xuất hiện đã thỏa ước mơ "đắm mình trong cơn mưa thanh xuân" của các fangirl, fanboy Việt.

Không chỉ mua vé, fan Việt còn cho thấy sức chi "khủng" với loạt fan project được gây quỹ lên đến hàng trăm triệu đồng, từ những banner, quà tặng đến LED quảng cáo... Những dự án này không chỉ để thể hiện sự chào đón tận tâm, nồng nhiệt của fan Việt dành cho thần tượng, mà còn khẳng định vị thế của V-fandom không thua kém bất kỳ cộng đồng fan ở các quốc gia nào trên thế giới.

Các fanpage/ blog lớn của U-KNOW, Taeyeon tại Việt Nam đều sớm đạt mục tiêu quỹ dự án đã đề ra.

Một trong các dự án được fan chạy để chào đón Key đến Việt Nam.

Fan "chị Tư" Taeyeon cũng "ê hề" góc check-in và quà xinh đến từ các "đầu tàu" trong lần cô tới TP.HCM cuối tháng này.

Fan của 2 "chị đẹp" Irene, Seulgi cũng đã hoàn tất kế hoạch dựng booth, chạy road show, xe đồ ăn... chào mừng các cô gái và dành tặng người hâm mộ "đu concert" sắp tới.

Chưa đầy 1 tuần nữa là dàn sao sẽ đổ bộ TP.HCM, các dự án cũng đã rục rịch đến các bước cuối cùng. Các hoạt động được thực hiện nhiều nhất là dựng booth chụp hình, xe đồ ăn, đồ uống, treo cờ phướn, chạy LED quảng bá ở các mặt tiền "có giá"... Ngoài ra, mỗi nhà lại chuẩn bị những phần quà khác nhau như card bo góc, móc chìa khóa... dành tặng fan hay dự án đặc biệt như thư tay, video cảm ơn, nón lá riêng... gửi tặng cho thần tượng.

The K-Showtime không đơn thuần là concert, mà là nơi thanh xuân được viết tiếp. Nếu bỏ lỡ, sẽ còn bao giờ khán giả Việt mới có thể thấy tất cả những "huyền thoại" ấy cùng đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam?