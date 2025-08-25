Fan chạy dự án "khủng" đón dàn sao SM, sẵn sàng "tắm mưa thanh xuân" cùng idol

The K-Showtime là một trong những concert hiếm hoi tại Việt Nam quy tụ dàn sao của "ông lớn" SM gồm Taeyeon (Girls' Generation), Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee), U-KNOW (TVXQ!) - những thần tượng làm nên thanh xuân của nhiều thế hệ.
Những cậu bé, cô bé năm nào nay đã trưởng thành cùng tiếng hát của thần tượng. Họ có công việc, có thu nhập ổn, có thể tự mua vé và mạnh mẽ hơn trong cách thể hiện tình yêu dành cho thần tượng. The K-Showtime xuất hiện đã thỏa ước mơ "đắm mình trong cơn mưa thanh xuân" của các fangirl, fanboy Việt.
Không chỉ mua vé, fan Việt còn cho thấy sức chi "khủng" với loạt fan project được gây quỹ lên đến hàng trăm triệu đồng, từ những banner, quà tặng đến LED quảng cáo... Những dự án này không chỉ để thể hiện sự chào đón tận tâm, nồng nhiệt của fan Việt dành cho thần tượng, mà còn khẳng định vị thế của V-fandom không thua kém bất kỳ cộng đồng fan ở các quốc gia nào trên thế giới.
Chưa đầy 1 tuần nữa là dàn sao sẽ đổ bộ TP.HCM, các dự án cũng đã rục rịch đến các bước cuối cùng. Các hoạt động được thực hiện nhiều nhất là dựng booth chụp hình, xe đồ ăn, đồ uống, treo cờ phướn, chạy LED quảng bá ở các mặt tiền "có giá"... Ngoài ra, mỗi nhà lại chuẩn bị những phần quà khác nhau như card bo góc, móc chìa khóa... dành tặng fan hay dự án đặc biệt như thư tay, video cảm ơn, nón lá riêng... gửi tặng cho thần tượng.
The K-Showtime không đơn thuần là concert, mà là nơi thanh xuân được viết tiếp. Nếu bỏ lỡ, sẽ còn bao giờ khán giả Việt mới có thể thấy tất cả những "huyền thoại" ấy cùng đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam?