Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Fan chạy dự án "khủng" đón dàn sao SM, sẵn sàng "tắm mưa thanh xuân" cùng idol

Nhi Nhi - Ảnh tổng hợp từ các fanpage, blog
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một concert quy tụ những "huyền thoại" gây dựng nên đế chế SM Entertainment sắp diễn ra. Người hâm mộ đang nóng lòng đếm ngược đến D-Day. Loạt dự án tiếp sức, chào đón thần tượng đã sẵn sàng.

The K-Showtime là một trong những concert hiếm hoi tại Việt Nam quy tụ dàn sao của "ông lớn" SM gồm Taeyeon (Girls' Generation), Irene & Seulgi (Red Velvet), Key (SHINee), U-KNOW (TVXQ!) - những thần tượng làm nên thanh xuân của nhiều thế hệ.

smtown-live-2025.jpg
Ảnh: SM Ent

Những cậu bé, cô bé năm nào nay đã trưởng thành cùng tiếng hát của thần tượng. Họ có công việc, có thu nhập ổn, có thể tự mua vé và mạnh mẽ hơn trong cách thể hiện tình yêu dành cho thần tượng. The K-Showtime xuất hiện đã thỏa ước mơ "đắm mình trong cơn mưa thanh xuân" của các fangirl, fanboy Việt.

Không chỉ mua vé, fan Việt còn cho thấy sức chi "khủng" với loạt fan project được gây quỹ lên đến hàng trăm triệu đồng, từ những banner, quà tặng đến LED quảng cáo... Những dự án này không chỉ để thể hiện sự chào đón tận tâm, nồng nhiệt của fan Việt dành cho thần tượng, mà còn khẳng định vị thế của V-fandom không thua kém bất kỳ cộng đồng fan ở các quốc gia nào trên thế giới.

fan-project-kshow-1.png
fan-project-kshow-2.png
Các fanpage/ blog lớn của U-KNOW, Taeyeon tại Việt Nam đều sớm đạt mục tiêu quỹ dự án đã đề ra.
phuon-1.jpg
led-1.jpg
ke-1.jpg
Một trong các dự án được fan chạy để chào đón Key đến Việt Nam.
fan-project-kshow-3.jpg
fan-project-kshow-3.png
Fan "chị Tư" Taeyeon cũng "ê hề" góc check-in và quà xinh đến từ các "đầu tàu" trong lần cô tới TP.HCM cuối tháng này.
fan-project-kshow-1.jpg
fan-project-kshow-4.png
fan-project-kshow-2.jpg
Fan của 2 "chị đẹp" Irene, Seulgi cũng đã hoàn tất kế hoạch dựng booth, chạy road show, xe đồ ăn... chào mừng các cô gái và dành tặng người hâm mộ "đu concert" sắp tới.

Chưa đầy 1 tuần nữa là dàn sao sẽ đổ bộ TP.HCM, các dự án cũng đã rục rịch đến các bước cuối cùng. Các hoạt động được thực hiện nhiều nhất là dựng booth chụp hình, xe đồ ăn, đồ uống, treo cờ phướn, chạy LED quảng bá ở các mặt tiền "có giá"... Ngoài ra, mỗi nhà lại chuẩn bị những phần quà khác nhau như card bo góc, móc chìa khóa... dành tặng fan hay dự án đặc biệt như thư tay, video cảm ơn, nón lá riêng... gửi tặng cho thần tượng.

The K-Showtime không đơn thuần là concert, mà là nơi thanh xuân được viết tiếp. Nếu bỏ lỡ, sẽ còn bao giờ khán giả Việt mới có thể thấy tất cả những "huyền thoại" ấy cùng đứng chung trên một sân khấu tại Việt Nam?

1464.jpg
Nhi Nhi - Ảnh tổng hợp từ các fanpage, blog
#The K Showtime #huyền thoại K-pop #fan project #fan project Taeyeon #Seulgi #Irene #Key #U-KNOW

Xem thêm

Cùng chuyên mục