Seulgi - Irene (Red Velvet) đến Việt Nam: Fan muốn "làm lễ cưới", tiếc vì một điều

Thu Trang - Ảnh tổng hợp từ Threads, fanpage nghệ sĩ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Irene và Seulgi (Red Velvet) được fan chào đón bằng loạt dự án độc đáo khi fan Việt tổ chức "đám cưới" cho hai nữ thần tượng.

Tối 30/8, đại nhạc hội The K-Showtime với dàn sao K-Pop đình đám đã chính thức khép lại tại Vạn Phúc City, TP.HCM. Trong đó, bộ đôi Irene và Seulgi (Red Velvet) đã kịp ghi dấu ấn, mang đến cho khán giả Việt những khoảnh khắc khó quên.

gznajvraoaarr0o.jpg
gzmokjcauailmif.jpg
Cả hai khiến khán đài bùng nổ trước nhan sắc và thần thái cuốn hút.

Irene và Seulgi đã mang đến loạt hit của unit Red Velvet - Irene & Seulgi như Monster, TITL, Trampoline... Đồng thời, cả hai còn khiến fan phấn khích khi làm mới ca khúc đình đám của Red Velvet - Red Flavor trong phiên bản song ca, thậm chí còn chiều fan hết cỡ khi diễn chay một đoạn Psycho ngay khi nghe thấy yêu cầu của khán giả.

gzmkvydbqaiivlp.jpg
gzmkv1oagaaxglf.jpg
Phần tương tác đầy ăn ý của Irene và Seulgi trên sân khấu.

Không chỉ mang đến những sân khấu bùng nổ, Irene và Seulgi còn chiếm trọn cảm tình khi giao lưu cùng fan Việt. Cả hai còn giới thiệu bản thân và gửi lời chào bằng tiếng Việt một cách lưu loát.

6962265380413.jpg

Trước sự kiện, cộng đồng fan Việt đã chuẩn bị hàng loạt dự án công phu để chào đón Irene và Seulgi trở lại Việt Nam sau nhiều năm. Các hoạt động như treo cờ phướn, chạy LED tại các vị trí nổi bật, dựng booth check-in, xe đồ ăn tiếp sức cho thần tượng và fandom đều được đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, người hâm mộ còn sáng tạo “thiệp cưới” và dựng hẳn "lễ đường" mini, khiến không chỉ fan trong nước mà cả khán giả quốc tế cũng phải trầm trồ thích thú.

gzllbr6a0aax4tl.jpg
Booth check-in của hai nghệ sĩ được nhận xét là "lễ đường" thu nhỏ.
gzld89za8aarrgc.jpg
gzlvolmawaajxul.jpg
Mascot Thỏ và Gấu - biểu tượng của Irene và Seulgi nhanh chóng trở thành "viral moment" trên mạng xã hội và còn được chính chủ ghi nhận.
gzllbpmbgaahcdv.jpg
Tấm thiệp cưới do fan chuẩn bị được thiết kế tỉ mỉ và chỉn chu đến từng chi tiết.
irene-seulgi.jpg

Ngay trong đêm 30/8, Irene và Seulgi đã ra sân bay trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc phần biểu diễn. Người hâm mộ không giấu được sự tiếc nuối vì không có nhiều thời gian gặp gỡ, tương tác cùng hai thần tượng như lần ghé Việt Nam trước đó.

Sau màn thể hiện ấn tượng tại The K-Showtime, người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm được gặp lại Irene, Seulgi cùng đội hình đầy đủ của Red Velvet trong các sự kiện tiếp theo tại Việt Nam.

1464-cover.jpg
Thu Trang - Ảnh tổng hợp từ Threads, fanpage nghệ sĩ
#Seulgi #Irene #Red Velvet #The K-Showtime #Seulgi và Irene #Seulgi Irene tại Việt Nam

