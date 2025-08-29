Ngu Thư Hân mất sạch thiện cảm vì ồn ào kinh doanh của bố, nhãn hàng "bỏ chạy"

HHTO - Một blogger trong giới kinh doanh liên tục đăng nội dung tố cáo bố của Ngu Thư Hân có hành vi kinh doanh bất hợp pháp. Ngu Thư Hân cũng bị đào lại một loạt tranh cãi cũ liên quan đến thái độ, phát ngôn. Các nhãn hàng bắt đầu có dấu hiệu "phủi sạch quan hệ" với nữ diễn viên.

Lão Phan Tài Thương là tài khoản đăng một loạt video "bóc phốt" việc kinh doanh của ông Ngu Phi Kiệt - bố của Ngu Thư Hân có hành vi biển thủ, kinh doanh bất hợp pháp... Được nhiều người biết đến là "phú bà", tiểu thư được nuông chiều với gia thế "không phải dạng vừa", Ngu Thư Hân bị chỉ trích là sống bằng "tiền bẩn".

Lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội của cô sụt nhanh chóng, trong 1 tuần, cô mất khoảng 720K lượt theo dõi trên Weibo. Những tranh cãi cũ bị "đào lại" để chỉ trích càng khiến thiện cảm của cô trong mắt công chúng sụt giảm nghiêm trọng.

Ngày 28/8, ông Ngu Phi Kiệt tuyên bố sẽ khởi kiện Lão Phan Tài Thương vì hành vi lan truyền thông tin sai sự thật. Phía Ngu Thư Hân cũng thông báo đã ủy thác cho luật sư sử dụng pháp lý với người dùng bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn "dí tiếp" nữ diễn viên vì cho rằng cô không dám khẳng định tin đồn là sai và việc khởi kiện đối phương bôi nhọ danh dự chỉ là "dọa cho có", không đủ dập tắt tin xấu.

Ngày 29/8, Lão Phan Tài Thương đăng video mới, khẳng định ông chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý hay thư thông báo đơn kiện nào từ văn phòng luật. Vì thế, ông chưa ủy quyền cho đơn vị nào đại diện pháp lý. Lão Phan cho biết sẽ không gỡ các video "bóc phốt" cho đến khi có phán quyết chính thức.

Không ít cư dân mạng cho rằng không nên vội phán xét vì sự việc này có tính nghiêm trọng, cần chờ xác thực của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa lên tiếng, tuy nhiên, các nhãn hàng đã có động thái "chạy trốn" khỏi Ngu Thư Hân, làm dấy lên nghi ngại nữ diễn viên sắp bị cấm sóng.

Ngày 29/8, tài khoản của thương hiệu sữa chua Yousuanru đã ẩn/ xóa toàn bộ bài viết liên quan đến Ngu Thư Hân trên các nền tảng. Phía Joocyee, dòng điện thoại Honor 300 series trả lời khách hàng rằng đã chấm dứt hợp tác từ trước với nữ diễn viên. "Cú dội" chấn động nhất là Chando. Khi ngày 28/8, phía Ngu Thư Hân vẫn đăng thông báo livestream với nhãn hàng. Tuy nhiên, đến ngày 29/8, hoạt động này được thông báo hoãn.

﻿ ﻿ Nhãn hàng cố ý đổi biển quảng cáo qua Triệu Lộ Tư (nàng tiểu hoa là "kỳ phùng địch thủ" của lứa sinh sau năm 1995 với Ngu Thư Hân).

Cách đây không lâu, có tin đồn một ngôi sao 9X, tên 3 chữ sắp bị cấm sóng. Với những ồn ào từ chuyện kinh doanh của gia đình, động thái lạnh nhạt của các thương hiệu, Ngu Thư Hân là cái tên dân mạng cho rằng là "chủ nhân quả dưa" này.

Một số netizen lo rằng 2 bộ phim truyền hình đã quay xong của cô là Song Quỹ (đóng cùng Hà Dữ) và Rực Rỡ Như Sao Trời (Xán Như Phồn Tinh - đóng cùng Trần Tĩnh Khả) sẽ bị "đắp chiếu". Tuy nhiên, Quảng Điện mới nới lỏng quy định về việc kiểm duyệt tác phẩm. Đoàn phim của 2 dự án này đều đăng nội dung mừng Thất tịch (7/7 âm lịch) có Ngu Thư Hân. Vì thế, khán giả có thể tạm yên tâm.