Idol K-Pop người Việt Hanbin TEMPEST - KIEN ARrC khoe ảnh mừng Quốc khánh 2/9

HHTO - Là hai idol người Việt đang hoạt động chăm chỉ tại thị trường K-Pop, Hanbin (TEMPEST) và KIEN (ARrC) khiến người hâm mộ quê nhà tự hào khi chia sẻ bộ ảnh mừng Quốc khánh 2/9, lan tỏa tinh thần dân tộc với khán giả quốc tế.

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của dân tộc, hai thần tượng K-pop người Việt Hanbin (TEMPEST) và KIEN (ARrC) đã đăng tải những bức ảnh ý nghĩa trên mạng xã hội.

Như mọi lần, Hanbin Ngô Ngọc Hưng là người nhanh tay chia sẻ loạt ảnh đậm chất Việt Nam từ sáng sớm. Hanbin diện áo len đen giản dị, phía sau nổi bật là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Ngay sau đó, bộ ảnh anh chàng đăng trên fanpage TEMPEST đã "gây bão" với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ.

Bài đăng của Hanbin nhận được nhiều chú ý.

Nhiều fan cho rằng bức hình này được anh tranh thủ ghi lại tại quê nhà trong kỳ nghỉ trước đó.

Kể từ khi chính thức ra mắt cùng TEMPEST, Hanbin không ít lần thể hiện tình yêu quê hương khi đều đặn đăng ảnh mừng Quốc khánh cho đến việc quảng bá nét đẹp Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Hanbin qua những bộ ảnh mừng lễ Quốc khánh được fan tổng hợp. - Nguồn ảnh: @BinLing998

Một đại diện K-Pop người Việt Nam khác là KIEN (ARrC) cũng bày tỏ tình cảm nhân dịp Tết Độc lập của dân tộc. Nam thần tượng chia sẻ bài đăng trên Facebook, X và Instagram với dòng trạng thái "Today is a meaningful day" (Hôm nay là một ngày ý nghĩa). Đi cùng thông điệp ấy là hình ảnh KIEN khoác lên mình chiếc áo in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

KIEN đồng loạt đăng tải ảnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiếc áo in dòng chữ đầy ý nghĩa của KIEN.

Việc Hanbin và KIEN cùng nhau gửi lời chúc mừng Quốc khánh 2/9 không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế.