Góc đẹp xem diễu binh kín chỗ, người dân sẵn sàng "xuyên đêm" bất chấp thời tiết

Huỳnh Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Từ chiều tối 31/8 đến ngày 1/9, hàng chục nghìn người dân đã đổ về trung tâm Hà Nội, bất chấp nắng mưa thất thường, trải bạt, dựng lều, mang theo đồ ăn nước uống để giữ chỗ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt trước thềm Đại lễ.

Dù phải đến 6h30 sáng 2/9, hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 mới chính thức diễn ra nhưng từ chiều tối 31/8, dòng người đã sớm đổ về trung tâm Hà Nội đông đúc.

541097336-794948233057298-1749949621646576435-n.png
Không khí Hà Nội "trước giờ G" đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Càng về khuya, lượng người đổ về ngày một đông, gây nên tình trạng ùn tắc ở một số tuyến đường. Riêng các trục phố Kim Mã, Liễu Giai, đường Trần Phú xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông vừa triển khai điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng, vừa khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn hướng di chuyển khác để tránh ùn tắc.

ava-hoa-hoc-tro-13.png
Tại đường Ngọc Hà đông nghịt người, di chuyển rất khó khăn vào tối 31/8.

Ngày 1/9, thời tiết Hà Nội thất thường, lúc nắng to, khi mưa rào, lúc vừa mưa vừa nắng, nhưng trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học vẫn chật kín người dân "đặt gạch" trải bạt, dựng ô, mang theo đồ ăn, nước uống để giữ chỗ từ sớm, chờ xem diễu binh, diễu hành. Nhiều gia đình, nhóm bạn đã xác định "ăn ngủ ngoài đường" để có được vị trí thuận lợi nhất.

Các cung đường được đánh giá là có góc nhìn thuận lợi nhất đều đã kín người ở khoảng 3 - 4 hàng đầu (tính từ rào chắn). Theo ghi nhận của phóng viên, đa số quán cà phê (khu vực trung tâm thành phố) có mặt tiền nhìn ra các tuyến đường khối diễu binh, diễu hành đi qua đều đã kín lịch đặt trước, nhất là quán có góc nhìn từ tầng 2 trở lên.

ava-hoa-hoc-tro-12.png
Khu vực đường Nguyễn Thái Học đông kín người. Một số gia đình còn mang theo cả đồ ăn, nước uống để chuẩn bị cho việc “cắm trại” qua đêm.
540361211-1144998874114372-1924911105174197799-n.png

Khoảng 15h chiều 1/9, bầu trời Hà Nội bất ngờ chuyển mây đen rồi đổ mưa rào nặng hạt. Dù vậy, trên các tuyến phố trung tâm, người dân vẫn kiên trì bám trụ. Nhiều gia đình nhanh chóng căng bạt, bung ô, mặc áo mưa để che chắn, bảo vệ đồ đạc mang theo. Mưa không làm giảm đi không khí náo nhiệt, trái lại còn cho thấy quyết tâm của hàng ngàn người muốn được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành.

Công an Hà Nội đã trân trọng đề nghị người dân, sau khi kết thúc lễ kỷ niệm, người dân tự giác thu dọn vệ sinh môi trường tại vị trí của mình và xung quanh; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi bộ trên vỉa hè, trong barie, tuyệt đối không đi xuống lòng đường để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến đội ngũ diễu binh, diễu hành, các đoàn phương tiện tham gia Đại lễ.

1464.jpg
Huỳnh Linh
#Diễu binh 2/9 #Hà Nội #80 năm Quốc Khánh #A80 #Diễu binh diễu hành 80 năm Quốc Khánh #diễu binh

