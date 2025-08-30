Những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" trên bầu trời Hà Nội tại tổng duyệt A80

HHTO - Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra. Khoảnh khắc biên đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời, dàn tiêm kích lần đầu thả bẫy nhiệt... đang phủ sóng mạng xã hội, từng khung hình đều "tuyệt đối điện ảnh".

Mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, đội hình trực thăng gồm các loại Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tiến về Quảng trường Ba Đình.

Ảnh: Lê Vượng/ báo Sinh viên Việt Nam

Mở đầu buổi tổng duyệt A80 đầy oai hùng, khí thế, xúc động của biên đội trực thăng.

Tối và đêm 29/8, Hà Nội có mưa gián đoạn. Nhưng đến sáng 30/8, trời tạnh, có nắng nhẹ. Nền trời xanh, mây trắng đã góp phần làm nổi bật sắc đỏ của quốc kỳ, khiến màn xuất hiện của các biên đội trên không càng thêm sống động.

Khoảnh khắc đội hình máy bay vận tải Casa bay qua Cột cờ Hà Nội - một trong những chứng nhân lịch sử, biểu tượng của Thủ đô. - Ảnh: Hồng Vĩnh - Như Ý - Mạnh Thắng/ Báo Tiền Phong

Một trong những điểm nhấn và khiến nhiều người trầm trồ là giây phút đội hình tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, L-39NG lộ diện, lần đầu tiên trình diễn thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội trong đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt A80.

Video: TikTok @haidangjp

Yak-130 và L-39NG là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Ảnh: báo Sinh viên Việt Nam

Hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bắt đầu từ 6h30 sáng ngày 2/9.

Người dân "giữ chỗ" sớm tại gần Quảng trường Ba Đình và các cung đường khối diễu binh, diễu hành đi qua cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo trật tự, an toàn cho bản thân và người xung quanh.