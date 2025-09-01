Diễu binh, diễu hành A80: Những video "nghìn tim" khiến người xem rưng rưng

HHTO - Cách những cựu chiến binh đến theo dõi trực tiếp A80 từ những đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước, những cụ bà lớn tuổi mang dáng hình của người mẹ Việt Nam anh hùng... - chỉ một cái vẫy tay, một cái chào của họ cũng có thể khiến người xem rưng rưng.

Góc máy hướng về các khối diễu binh, diễu hành A80 là khí thế hừng hực, là sự uy nghiêm, đầy tự hào, tự tôn dân tộc. Khi góc máy lệch một chút, bắt lấy điểm nhìn từ khu vực người dân theo dõi hai bên đường, đây là lúc người xem có thể không kiềm được nước mắt.

Trước mỗi buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ, người dân đã kêu gọi, nhắc nhở nhau khi đi "giữ chỗ" hãy nhường vị trí đầu, ưu tiên cho các bác cựu chiến binh nếu thấy họ đến xem. Không thiếu video ghi lại người cao tuổi và cựu chiến binh được xếp ghế, ngồi hàng đầu để dễ theo dõi.

Một bạn trẻ còn ghi lại khoảnh khắc các bác vừa xem vừa chào điều lệnh. Người tranh thủ dùng điện thoại ghi hình khi các khối diễu binh đi qua. Nhiều chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cũng nán lại để chào hỏi, bắt tay, chúc sức khỏe các bác.

Động tác chào điều lệnh trước khi tặng ông hộp sữa của nam chiến sĩ tuy nhỏ nhưng cũng khiến dân mạng "mềm tim" vì thể hiện sự kính nể, tôn trọng của thế hệ tiếp bước cha anh. - Video: @hado281290

Nhận thấy một cụ bà đang ngồi lẫn trong đám đông quan sát khó khăn, anh công an đã tạo ra "làn ưu tiên" ở trước rào, mời cụ lên ngồi để dễ quan sát. Bình luận dưới video, tài khoản này nhận về hơn 20,8K lượt "thả tim" vì phát hiện tinh tế: "Lúc (chiến sĩ) bắt tay định đi, cụ kéo lại. Giống trước các cụ chia tay con cái vậy".

Các cựu chiến binh luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối. - Video:@trangtm93

Để lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra an toàn, trang trọng và thành công, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không tự ý đi vào các khu vực bảo vệ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; giữ gìn nếp sống văn minh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu hành, văn nghệ chào mừng Đại lễ. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên tập trung quá sớm và không ngồi nhầm vào các vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già yếu.