“Bắt trend” tặng quà Giáng sinh kiểu mới giúp Gen Z xóa tan nỗi lo "cháy ví"

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Chỉ còn vài tuần nữa là đến Giáng sinh, không khí lễ hội đã bắt đầu len lỏi khắp các trang mạng xã hội. Mới đây, một trào lưu tặng quà cho hội bạn thân mang tên "Small Gift Exchange" đã nhanh chóng viral. Trend này ghi điểm tuyệt đối bởi không khí ấm áp, vui nhộn, đảm bảo ai tham gia cũng rinh về cả núi quà xinh xắn.

Khác với hình thức tặng quà truyền thống hay bốc thăm bí mật như Secret Santa, "Small Gift Exchange" là hoạt động tặng quà với tiêu chí chuẩn "đồng hội đồng thuyền", đảm bảo ai cũng có phần. Cụ thể, mỗi thành viên trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm mua một món quà nhỏ với số lượng bằng đúng số người trong nhóm.

Chiếc video "bắt trend" thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem trên mạng xã hội. (Nguồn: @ffffrancine_)

Trong các đoạn video đang viral trên mạng xã hội, nhiều nhóm bạn thân đã “bắt trend” vô cùng hào hứng. Thay vì những hộp quà được gói cầu kỳ, họ lần lượt lấy từ trong túi giấy ra những món đồ giống hệt nhau và chia cho từng người trên bàn tiệc. Kết quả là sau vòng tròn tặng quà, mỗi người đều sở hữu một bộ sưu tập phong phú các món đồ nhỏ xinh.

Tạm biệt những màn bốc thăm may rủi, Gen Z hào hứng chiếc trend tặng quà đồng bộ này. (Nguồn: jordanfairon)
(Nguồn: @monsecov12)

Điểm đặc biệt khiến trào lưu này "được lòng" Gen Z chính là sự sáng tạo trong việc chọn quà. Tiêu chí được đặt lên hàng đầu là giá thành hợp lý, dễ thương và có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, các món quà được giới trẻ ưa chuộng trong trào lưu tặng quà này là văn phòng phẩm, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng và trang trí.

Trào lưu được dự đoán sẽ "chiếm sóng" tích cực trong mùa Giáng sinh này. (Nguồn: @kidkaec)
(Nguồn: @thisischantaal)

Ngoài ra, những món quà tặng giống nhau này sau đó còn trở thành đạo cụ đắc lực để cả nhóm có những bức ảnh check-in Giáng sinh nhóm đồng điệu và ấn tượng. Trào lưu "Small Gift Exchange" hứa hẹn sẽ là hoạt động chủ đạo trong các buổi tiệc tất niên của Gen Z năm nay.

(Nguồn: @nathuizaar)
Giáng sinh này không lạnh vì có hội 'cạ cứng' và một bàn quà siêu yêu. (Nguồn: @_yamilly)
image.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#quà Giáng sinh #trend #Gen Z #Small Gift Exchange #tặng quà Noel

