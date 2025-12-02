Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Olaf (Frozen) lộ diện ngoài đời thật, netizen muốn bắt về nuôi vì quá đáng yêu

Dương Kiều

HHTO - Nhân vật người tuyết Olaf của phim hoạt hình Frozen đã có phiên bản đời thật, có thể đi lại và tương tác với mọi thứ xung quanh.

Disney vừa khiến hàng triệu khán giả yêu thích phim hoạt hình Frozen "đứng ngồi không yên" khi chính thức đưa chú người tuyết Olaf bước ra đời thật, thậm chí có thể đi lại và tương tác với mọi người một cách thần kỳ.

photo-6154309757599157185-y.jpg

Cụ thể, một đoạn video đang gây bão trên TikTok ghi lại hình ảnh nhân vật người tuyết Olaf của phim Frozen đi lại trong khuôn viên Disneyland. Chú ta lạch bạch di chuyển, nghiêng đầu tò mò nhìn quanh, vung vẩy cành tay lá và cười toe toét đúng chuẩn nhân vật mà khán giả đã yêu thương qua màn ảnh. Đoạn video thu về gần 240 triệu lượt xem cùng nhiều lời bàn tán từ cư dân mạng.

Khoảnh khắc Olaf phim Frozen bước ra đời thật gây sốt. Nguồn: @chrisjamesgolds

Không ít người bày tỏ sự thích thú, khen Olaf "đời thật" đáng yêu và không khác gì nhân vật trên phim về mức độ sống động. Có khán giả còn đùa rằng muốn bắt Olaf này về nhà để có thêm người bạn thân vào dịp Giáng sinh này.

photo-6154309757599157186-y.jpg
photo-6154309757599157187-y.jpg
Nhiều cư dân mạng thích thú, muốn mang Olaf này về nuôi.

Thực chất nhân vật Olaf "đời thật" này là một cỗ máy được Disney Imagineering - bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ của Disney chế tạo. Ông Kyle Laughlin, Giám đốc sản phẩm và công nghệ của Disney tự hào chia sẻ rằng: "Đây là một trong những nhân vật có biểu cảm chân thực nhất mà chúng tôi từng chế tạo. Từ cử động nhỏ nhất cho đến mọi chi tiết ngoại hình, tất cả đều được thiết kế để tái hiện chính xác Olaf mà khán giả đã thấy trên màn ảnh".

olaf-5.jpg
Hình ảnh đầy đủ của robot Olaf.

Để tạo ra những bước đi, cử chỉ tự nhiên nhất của Olaf, đội ngũ kỹ sư đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để huấn luyện hàng nghìn động tác cho robot trong môi trường mô phỏng trước khi vận hành thực tế. Ông Laughlin giải thích rằng ngay cả con người cũng mất nhiều năm mới đi lại thuần thục, chứ chưa nói đến những động tác nhào lộn mà chỉ vài người làm được. Trong khi đó, công nghệ AI giúp robot như Olaf học các kỹ năng này nhanh hơn rất nhiều.

olaf-4.jpg
Cấu tạo bên trong của Olaf.
olaf-3.jpg
Olaf vẫn cần một người điều khiển từ xa.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Olaf vẫn cần một nhân viên Disney điều khiển từ xa để đảm bảo an toàn và ổn định. Phần "tuyết" trên cơ thể chú được làm từ sợi quang biến sắc lấp lánh, tạo độ mềm mại đẹp mắt khác hẳn vẻ cứng nhắc của nhiều người máy vỏ nhựa thông thường. Ngoài ra, cánh tay cành cây và chiếc mũi cà rốt của Olaf có thể tháo rời dễ dàng để bảo trì và lau chùi.

Trong tương lai gần, Disney kỳ vọng Olaf sẽ tự động cử động miệng và trò chuyện trực tiếp với du khách về các chủ đề liên quan đến Frozen. Mức độ thông minh của cuộc trò chuyện được dự đoán robot có thể tương tự với ChatGPT.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều
