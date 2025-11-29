Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chàng giám đốc trẻ của Miss Cosmo gây sốt, ngoại hình điển trai chuẩn "tổng tài"

Dương Kiều

HHTO - Sở hữu ngoại hình điển trai và profile học thức khủng, chàng giám đốc trẻ tại Miss Cosmo này đang khiến netizen chú ý.

Trong những ngày qua, cái tên Lợi Lâm đang khiến cộng đồng người hâm mộ mảng sắc đẹp chú ý. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười ấm áp, Lợi Lâm hiện đang giữ chức vụ cấp cao trong đội ngũ tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Cosmo đình đám.

590944275-17865700947505600-9964.jpg

Sinh năm 1995, Lâm Hình Quang Lợi lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, sớm đam mê lĩnh vực truyền thông và sự kiện. Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Florida Atlantic, anh bước chân vào ngành giải trí từ năm 2022 trong đội ngũ Unimedia - đơn vị đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc danh tiếng. Hiện tại, anh giữ chức vụ Giám đốc Cấp cao về Bản quyền và Quan hệ Đối tác Toàn cầu (Head of Global Licensing) tại Miss Cosmo.

Lợi Lâm thường xuyên đại diện tổ chức tham dự các sự kiện quốc tế, từ việc đón tiếp hoa hậu các nước bạn đến Việt Nam đến việc đàm phán với các giám đốc quốc gia, góp phần đưa Miss Cosmo trở thành một trong những thương hiệu nhan sắc mới nổi của châu Á.

490888259-9475138762606081-5321649559881522677-n.jpg
513871767-10036786826441269-9013074927161007439-n.jpg

Thế nhưng gần đây, điều khiến Lợi Lâm "nổi như cồn" với công chúng chính là bức ảnh chụp cùng TikToker Call Me Duy. Thời điểm ấy, Call Me Duy vừa hoàn thành hành trình ủng hộ Hương Giang tham gia Miss Universe tại Thái Lan và được nhiều khán giả cổ vũ tiếp tục hợp tác với Miss Cosmo. Ban đầu, Call Me Duy từ chối nhưng rồi đổi ý khi Lợi Lâm vào bình luận. Sau đó, cả hai có bức ảnh gặp gỡ hài hước.

588712634-1274033558085445-3160795284631439664-n.jpg
Khoảnh khắc của Lợi Lâm và Call Me Duy gây sốt.

Bên cạnh các hoạt động công việc bận rộn cùng Miss Cosmo, Lợi Lâm vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Trang cá nhân của anh chàng không thiếu những hình ảnh đi chơi, du lịch hay ăn tối cùng những người thân yêu. Anh cũng đăng nhiều khoảnh khắc "nét đẹp lao động" của các đồng nghiệp bên cạnh hình ảnh mặc vest lịch lãm khi đi tiếp đón các nhân vật quan trọng. Nhiều cư dân mạng yêu thích, gọi anh là hình mẫu "tổng tài" đời thật khi trọn vẹn về cả cuộc sống, học vấn, ngoại hình lẫn sự nghiệp.

513478126-10037545649698720-4474315421391000430-n.jpg
568320191-18543541459023193-8828689400561143664-n.jpg
584914915-17865700959505600-4158.jpg
Hình ảnh công việc của Lợi Lâm được khen như "tổng tài".
587273603-17865700980505600-1176.jpg
588022412-17865700923505600-3087.jpg
589356409-17865700935505600-1777.jpg
Anh cũng dành thời gian cho bản thân, người thân và thú cưng.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều
#Lâm Huỳnh Quang Lợi #Lợi Lâm #Miss Cosmo #Miss Cosmo Vietnam

