Ấm lòng chùm ảnh cứu trợ mùa bão lũ: Tình thương trao đi, mưa nào rồi cũng tạnh

HHTO - Những hình ảnh cứu trợ đồng bào ở vùng thiên tai, bão lũ khiến ai xem qua cũng phải xúc động vì lòng tốt và tinh thần sẻ chia vẫn luôn còn đó.

Từ những chiếc xe tải chở đầy thức ăn, áo ấm chạy suốt đêm, đến những hình bóng ngồi xếp từng chiếc chăn, gói từng chiếc bánh tét để kịp gửi đi, những hình ảnh cứu trợ đồng bào miền Trung khiến ai xem qua cũng xúc động. Từng người góp một chút theo sức của mình, với mục đích không gì ngoài sẻ chia, hỗ trợ, tiếp sức, mang chút hơi ấm đến đồng bào đang gặp khó khăn và oằn mình trong cái giá lạnh của mưa lũ.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, mưa nào rồi cũng tạnh mà thôi... Nguồn: @vivigan9296

Hình ảnh bác bảo vệ đang mang hàng hóa, nhu yếu phẩm lên tàu tại Metro, cũng là điểm chung tay cứu trợ đồng bào. Nguồn: @johnnietien

Một góc khác của ga Metro, khi tầng tầng lớp lớp nhu yếu phẩm đang được chuẩn bị mang đến tận tay bà con vùng lũ. Nguồn: @lucy.lee.92

Các bạn trẻ tận dụng bảng hiệu bắt mắt để làm điểm chung tay tiếp sức đồng bào. Nguồn: @ye.seul05

Hình ảnh xúc động của bạn Duy - sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghiệp TP đã chạy xe máy ra Nha Trang để đưa bà ngoại đến nơi an toàn rồi sẵn đi cứu trợ. Kể từ đó, trên áo Duy lúc nào cũng đeo một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại ba mẹ. Nguồn: @kuromju

Hình ảnh cụ ông ngồi xe lăn tất bật đem hàng cứu trợ đến tận tay bà con đang khó khăn ở vùng bão lũ, trở thành khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội. Nguồn: @vietxuann5

Một người dân bật khóc xúc động khi nhận được nhu yếu phẩm cứu trợ, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến người xem rơi nước mắt. Nguồn: @duyen.ne.bich

Hình ảnh nhu yếu phẩm được một bạn trẻ xếp gọn gàng, phân loại cùng ghi chú rõ ràng để đến tay người dân khó khăn. Nguồn: @baothi

Đôi khi một dòng ghi chú nhỏ cũng đủ tiếp thêm năng lượng cho các tình nguyện viên. Ngoài ra, nhu yếu phẩm cho phụ nữ cũng được chú trọng không kém. Nguồn: @hokimngan.3110

Nét chữ chân phương nhưng nội dung thì tràn đầy tình thương yêu. Nguồn: @yeppilily_

Tinh thần tương thân tương ái của đồng bào ta luôn đáng quý như thế! Nguồn: @couldbeloved___

Video ghi lại cảnh người dân Trà Vinh gói, nấu bánh tét xuyên đêm để kịp gửi cho người dân vùng bão lũ. Nguồn: @saigonnews59

Những người chuẩn bị loạt nhu yếu phẩm trên có khi chẳng hề quen biết nhau, cũng có thể chưa bao giờ gặp mặt người mà mình gửi quà cứu trợ đến. Thế nhưng sự kết nối không đơn giản chỉ đến từ cái ôm, lời hỏi thăm hay cử chỉ trao quà trực tiếp, mà còn xuất phát từ trái tim - nơi mà ngọn nến của lòng tốt đủ thắp sáng hi vọng giữa những đêm dài tăm tối.