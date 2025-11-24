Ấm lòng chùm ảnh cứu trợ mùa bão lũ: Tình thương trao đi, mưa nào rồi cũng tạnh

HHTO - Những hình ảnh cứu trợ đồng bào ở vùng thiên tai, bão lũ khiến ai xem qua cũng phải xúc động vì lòng tốt và tinh thần sẻ chia vẫn luôn còn đó.
Từ những chiếc xe tải chở đầy thức ăn, áo ấm chạy suốt đêm, đến những hình bóng ngồi xếp từng chiếc chăn, gói từng chiếc bánh tét để kịp gửi đi, những hình ảnh cứu trợ đồng bào miền Trung khiến ai xem qua cũng xúc động. Từng người góp một chút theo sức của mình, với mục đích không gì ngoài sẻ chia, hỗ trợ, tiếp sức, mang chút hơi ấm đến đồng bào đang gặp khó khăn và oằn mình trong cái giá lạnh của mưa lũ.
Những người chuẩn bị loạt nhu yếu phẩm trên có khi chẳng hề quen biết nhau, cũng có thể chưa bao giờ gặp mặt người mà mình gửi quà cứu trợ đến. Thế nhưng sự kết nối không đơn giản chỉ đến từ cái ôm, lời hỏi thăm hay cử chỉ trao quà trực tiếp, mà còn xuất phát từ trái tim - nơi mà ngọn nến của lòng tốt đủ thắp sáng hi vọng giữa những đêm dài tăm tối.