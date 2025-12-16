Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự báo về số lượng cơn bão, tình hình thời tiết cực đoan trong năm 2026

LINH LÊ

HHTO - Dự báo thiên tai năm 2026 tại Việt Nam tiếp tục diễn biến khó lường, hiện tượng thời tiết cực đoan khá phức tạp.

Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm thiên tai diễn biến phức tạp và cực đoan nhất tại Việt Nam, đặc biệt là bão, mưa lớn và lũ lụt.

Nhận định về thời tiết, diễn biến thiên tai năm 2026, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện tượng ENSO nhiều khả năng duy trì trạng thái La Nina yếu trong những tháng đầu năm, sau đó có thể chuyển dần sang trạng thái trung tính vào nửa cuối năm.

Trong các tháng chính của mùa Đông (tháng 1-2/2026), miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng; cần đề phòng sương muối và băng giá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ngược lại, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa trong thời kỳ mùa khô.

ngap-nong-cong-6.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2026 được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nắng nóng cũng có khả năng xuất hiện với tần suất tương đương trung bình nhiều năm, tập trung tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong giai đoạn tháng 4-8 (cao điểm tháng 6-7), và tại Tây Nguyên, Nam Bộ trong giai đoạn tháng 2-5 (cao điểm tháng 3-4).

Về mùa mưa, Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên dự kiến bắt đầu tương đương trung bình nhiều năm, khoảng nửa đầu tháng 5. Khu vực Trung Bộ, mùa mưa bắt đầu vào khoảng nửa cuối tháng 8 ở phía Bắc và từ nửa cuối tháng 9 ở phía Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, với nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất, TS. Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các phương án phòng, chống và ứng phó kịp thời.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương
#bão #thời tiết #thiên tai #2026 #Việt Nam #dự báo #tình hình #dự báo thời tiết #thời tiết 2026

