B.O.F tái xuất ShopeeFood Trùm Deal Lên Live 17.12 hứa hẹn khiến fan chao đảo vì cuộc hội ngộ

Nếu không muốn vuột mất cơ hội chứng kiến màn tái hợp của 5 anh tài B.O.F, bạn nhất định phải đặt lịch xem livestream “Trùm Deal Lên Live 17.12” ngay từ bây giờ. Phiên livestream hứa hẹn mang đến hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ cùng những deal ngon khó cưỡng không thể bỏ lỡ.

B.O.F hội ngộ “chấn động”, tung chiêu đốn tim fan

Ngày mà những “fan cứng” của đại sứ B.O.F chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến. Lần đầu tiên, cả năm chàng trai “ngũ đại hoa thần” sẽ cùng nhau xuất hiện trong livestream “Trùm Deal Lên Live” mừng sinh nhật ShopeeFood, diễn ra lúc 10h ngày 17.12.

Trong tập phát sóng đặc biệt lần này, từng anh tài sẽ lần lượt phô diễn sự duyên dáng lẫn tài năng của mình để cạnh tranh cho loạt danh hiệu Trùm Deal. Từ Trùm Deal Băng Đăng đến Trùm Deal Cờ-ring, hay Trùm Deal Tự Trị... những danh hiệu chỉ cần nghe đã khiến người hâm mộ tò mò xem ai sẽ là người được xướng tên. Mọi bí mật, mọi khoảnh khắc thú vị sẽ được bật mí trực tiếp ngay trên sóng livestream “Trùm Deal Lên Live 17.12”.

Nhớ hẹn 10H ngày 17.12 trên Shopee Live để “bắt trọn” từng phút giây tung deal, chốt đơn và cả những pha “tấu hài” đặc sản từ B.O.F.

Chưa dừng lại ở đó, không khí của phiên livestream còn được dự đoán sẽ náo nhiệt hơn với sự góp mặt của Puta Ăn Gì và các KOLs được giới trẻ yêu thích. Đặc biệt, Trùm Deal Lên Live cũng là nơi chứng kiến màn hội ngộ của team Đảo Hoa Hậu khi BB Trần “tái xuất”, chung sóng với “cặp bài trùng” Bé 7 và Huỳnh Nhựt. Trước khung hình tụ hội bộ ba này, tốt hơn hết bạn nên chuẩn bị tinh thần thật vững, vì những màn pha trò, tung hứng và “ê hề content” sẽ khiến bạn cười nghiêng ngả từ đầu đến cuối.

Siêu Trùm Deal xuất hiện mỗi 15 phút

Không chỉ cười thỏa thích với những tiểu phẩm của dàn khách mời, Trùm Deal Lên Live 17.12 còn hứa hẹn bùng nổ “nóng” hơn nữa với chuỗi siêu phẩm deal chất lượng.

Từ 11:30 - 15:00, ShopeeFood đều đặn tung Siêu Trùm Deal mỗi 15 phút xuyên suốt livestream, với sự luân phiên xuất hiện của 21 Trùm Deal Cực Phẩm, 4 Trùm Deal Đa Món và 3 Trùm Deal 1.000Đ. Nhịp độ dồn dập này đảm bảo người xem không kịp ngơi tay vì mải mê săn deal.

Đây chắc chắn là loạt ưu đãi mà các tín đồ ăn uống phải ghi vào danh sách “phải có” trong tuần lễ đại tiệc sinh nhật ShopeeFood. Điểm nhấn đặc biệt nhất lần này chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của Trùm Deal 1.000Đ, cho phép người xem ăn ngon với giá chỉ 1.000 đồng (Freeship mọi đơn hàng khi sử dụng để đặt món). Với mức ưu đãi “không tưởng” này, dân văn phòng bận rộn, hội sinh viên hay bất kỳ ai muốn tiết kiệm đều có thể gom trọn deal cho cả tuần để ăn ngon đủ vị mà ví vẫn còn rủng rỉnh.

Phiên livestream lần này còn khiến hội sành ăn xuýt xoa khi quy tụ hàng loạt thương hiệu được yêu thích xuất hiện “điểm danh”: Starbucks Coffee, KOI Thé, Trà Sữa Vietnam Airlines, Matcha Vibe, Lotteria, Popeyes cùng nhiều lựa chọn hấp dẫn khác. Với dàn thương hiệu hoành tráng như vậy, người xem nhất định phải “bỏ túi” lịch tung deal theo từng khung giờ để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào trong suốt livestream.

“Siêu phẩm” thì số lượng luôn có hạn, vậy nên chuyện bạn cần phải làm là lưu lại lịch săn deal này ngay bây giờ.

Từ phút mở màn đến những giây cuối cùng, livestream hứa hẹn sẽ là một “đại tiệc” giải trí kết hợp ưu đãi bùng nổ. Vậy nên, để không bỏ lỡ bất kỳ màn xuất hiện, bất kỳ deal xịn hay bất kỳ khoảnh khắc viral nào, hãy đặt lịch “theo dõi” tại đây cùng ShopeeFood vào ngày 17.12 nhé!