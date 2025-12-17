Gen Z tổng kết năm 2025: Nhiệm vụ A50 - A80, Mưa Đỏ và quá nhiều điều khó quên

HHTO - 2025 được Gen Z hài hước gọi là "năm thanh lọc" với nhiều chuyện khó tin đã xảy ra, nhưng cũng đầy ắp những điều tốt đẹp, độc nhất, đủ để giới trẻ vượt qua hoài niệm của năm 2018 để bước vào trạng thái "lụy tiếp theo".

Từ A50 đến A80: Có thể là ôm tim khóc ngay được

Năm ngoái, giới trẻ đẩy từ khóa "lụy Tết 2018" lên xu hướng. Đó là khoảng thời gian Việt Nam đạt được nhiều thành tích vươn tầm quốc tế ở đa lĩnh vực. Năm 2025, trạng thái "lụy" đến từ khí thế, tinh thần dân tộc bung tỏa hừng hực.

Chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trong 2 đại lễ - kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50); lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Đếm không xuể những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" từ 2 đại lễ. - Ảnh: Quang Anh

Cả hai sự kiện đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của toàn dân. Giới trẻ theo dõi sát từng hoạt động, bắt trọn những khoảnh khắc hào hùng thổn thức, đôi khi chỉ là 10 giây nhưng đủ khiến toàn cõi mạng rưng rưng hay nhiều chút đáng yêu, gần gũi của quân - dân. Hàng trăm nghìn hình ảnh, thước phim ra đời, phủ sóng mạng xã hội suốt hơn nửa năm dù đại lễ đã kết thúc.

Nếu A50 là lúc người dân "thổ lộ" nồng nhiệt, thì A80 là lời hồi đáp của các chiến sĩ với sự ra đời của "khối bắn tim", khối trong xe "gì cũng dám thoại"... Giới trẻ chuẩn bị bánh kẹo, thư tay cổ vũ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, thì các chiến sĩ cũng đáp lại bằng thư cảm ơn, vài món quà thủ công nho nhỏ.

Ảnh: @duthle

Phần lời dẫn của chương trình diễu binh, diễu hành dùng cụm "trai tài, gái giỏi", bài hát do Gen Z sáng tác được chọn biểu diễn trong đại lễ... Tất cả những chi tiết nhỏ tinh tế tạo nên ý nghĩa lớn cho ngày trọng đại của cả dân tộc.

Hiệu ứng Mưa Đỏ

Đào, Phở và Piano từng trở thành hiện tượng màn ảnh năm 2024 khi tưởng rằng sẽ trôi đi thầm lặng tại rạp nhưng bất ngờ được giới trẻ ủng hộ nồng nhiệt sau video nhận xét của TikToker trẻ chuyên làm nội dung văn hóa lịch sử. Không ít bộ phim đề tài lịch sử, chiến tranh nối tiếp nhưng không mang lại hiệu ứng "cháy vé", xếp hàng dài chờ mua như Đào, Phở và Piano.

Dịp 30/4, Địa Đạo tạo nên cơn sốt. Giữa khí thế hừng hực của A50 - A80, Mưa Đỏ ra rạp, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và cuối cùng trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt khi mang về khoảng 714 tỷ đồng. Tiểu thuyết gốc đến từng nội dung của phim được so sánh, phân tích sôi nổi trên mạng xã hội. Thành công không tưởng của Mưa Đỏ tăng kỳ vọng của khán giả về các dự án phim đề tài lịch sử được đầu tư lớn.

Một năm "ê hề" concert

Không riêng chuỗi concert vô tiền khoáng hậu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai "Say Hi", các nhà đầu tư khác cũng đẩy mạnh tổ chức nhạc hội "triệu hồi" dàn nghệ sĩ bước ra từ 2 chương trình này để tận dụng sức chi đang hừng hực của người hâm mộ. Hình thức fan meeting/ fancon (họp mặt người hâm mộ hoặc buổi họp mặt kết hợp hòa nhạc) bắt đầu được đẩy mạnh đối với nhóm diễn viên, nghệ sĩ giải trí.

Cùng với đó, "văn hóa thần tượng" cũng có sự thay đổi lớn, tạo ra nhiều hoạt động sôi nổi, mới lạ hơn nhưng cũng đòi hỏi phía ê-kíp và nghệ sĩ phải đáp ứng những điều kiện khắt khe, chỉn chu hơn.

Ảnh: Báo Nhân Dân

"Đu idol quốc nội" càng dễ dàng hơn với một loạt hòa nhạc miễn phí quy mô lớn như "Tổ quốc trong tim", V Fest... Khán giả Việt còn chứng kiến cuộc đổ bộ của dàn sao "quốc ngoại" từ sự kiện cá nhân đến loạt đại nhạc hội như concert 2NE1, G-Dragon, fan meeting Jisoo (BLACKPINK), Waterbomb...

Tháng nào cũng có concert không ở TP.HCM cũng ở Hà Nội. Đùa rằng, đếm số vòng tay của một fangirl/ fanboy "đu concert" chăm chỉ trong năm nay có thể tính ra được thu nhập của họ. Ai đi càng nhiều thì "lụy" càng đậm sâu.

Sự trùng hợp "sợ ơi sợ" của 2 "cơn lụy"

Năm 2018, những "Gen Z đời đầu" 2K khóc trời vì đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đề Toán, Anh, Khoa học Tự nhiên khó lấy điểm phần vận dụng cao, được điểm 8 đã là "siêu đẳng", điểm 10 đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là năm hiếm hoi câu nghị luận văn học của đề Văn yêu cầu phân tích sâu, liên hệ 2 tác phẩm, lại trúng ngay 2 "con mã khoai nhất": Chiếc Thuyền Ngoài Xa và Hai Đứa Trẻ.

Năm 2025, teen 2K7 được cho là "truyền nhân của lịch sử" với đề thi hóc búa. Sĩ tử đăng ký xét tuyển khối D00 là khổ nhất vì Toán, Anh là môn bị "than trời" nhiều nhất. Nhiều người cho rằng độ khó - phân hóa chưa bằng đề thi tốt nghiệp năm 2018 nhưng đề năm nay quá dài. Nếu thế hệ 2K kêu than bằng Facebook, thì 2K7 "quậy đục nước" Threads sau kì thi với "1001" bài "kể khổ" kiểu "muối mặn", "văn vở".

Tuy nhiên, phổ điểm được công bố đẹp bất ngờ với hàng trăm điểm 10 môn Toán, Anh. Nhiều người đùa rằng 2K7 vừa cho dân mạng một "cú lừa" hoặc đây là thế hệ nhiều "quái vật ngầm".