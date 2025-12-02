Vì sao “Rage bait” trở thành Từ vựng của năm 2025 theo Oxford?

HHTO - Từ điển hàng đầu Oxford chính thức lựa chọn "Rage bait"- "kích động thịnh nộ" là từ vựng của năm 2025.

Vừa qua, Oxford University Press công bố thuật ngữ “rage bait” (kích động thịnh nộ) là Từ vựng của năm 2025. Kết quả được đưa ra dựa trên cuộc bình chọn công khai diễn ra trong 3 ngày, thu hút hơn 30.000 lượt tham gia.

Đây là lần đầu tiên một thuật ngữ mô tả chiến thuật gây kích động cảm xúc trên mạng xã hội được vinh danh, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Oxford chọn cụm từ phản ánh mặt trái của không gian số, sau “brain rot” - xu hướng mô tả sự trì trệ tinh thần - vào năm 2024.

"Rage bait" - từ vựng của năm 2025 do Oxford lựa chọn.

Theo dữ liệu ngôn ngữ của Oxford, tần suất sử dụng từ “rage bait” đã tăng gấp 3 lần chỉ trong một năm, phần nào phản ánh bầu không khí căng thẳng và dễ bùng nổ của môi trường trực tuyến năm 2025.

Từ điển Oxford định nghĩa “rage bait” là loại nội dung trực tuyến có mục đích gây kích động cảm xúc tiêu cực thông qua những yếu tố gây khó chịu, xúc phạm hoặc khiêu khích. Mục đích của dạng nội dung này thường là tăng tương tác, lượt xem, lượt chia sẻ, lưu lượng truy cập hoặc khiến một cá nhân tức giận.

Thuật ngữ xuất hiện lần đầu năm 2002 trên Usenet với nghĩa liên quan đến hành vi nóng nảy khi tham gia giao thông, nhưng đến thập niên 2010 mới chuyển nghĩa hoàn toàn thành một dạng từ lóng trên mạng.

Chủ tịch Oxford Languages, ông Casper Grathwohl nhận định: “Việc ‘rage bait’ tồn tại và bùng nổ như hiện nay cho thấy chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về cách cảm xúc bị ảnh hưởng trong môi trường trực tuyến. Nếu trước đây internet chủ yếu đặt nặng việc thu hút sự chú ý, thì hiện nay mục tiêu nhiều lúc lại là kích thích phản ứng mạnh từ người dùng.”

Trước đó, bên cạnh “rage bait”, hai thuật ngữ khác cũng được đưa vào danh sách bình chọn của Oxford là “aura farming” và “biohack”. “Aura farming” mô tả hành động xây dựng hình ảnh cuốn hút hoặc bí ẩn bằng cách nhấn mạnh vẻ ngoài của bản thân. Trong khi đó, “biohack” chỉ việc tối ưu hóa thể chất và tinh thần thông qua lối sống, thực phẩm bổ trợ hoặc công nghệ. Trong bối cảnh nội dung số ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, “rage bait” được xem như lời cảnh báo về cách nhiều người dùng mạng có thể bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực.