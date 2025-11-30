Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cô gái Philippines tự tạo "font chữ sống" từ bản thân, lan tỏa xu hướng sang cả Việt Nam

Dương Kiều

HHTO - Trào lưu dùng "font chữ sống" tự tạo từ người thật khiến cộng đồng mạng Việt Nam thích thú.

Nếu gần đây bạn lướt Canva hay TikTok, Facebook mà bắt gặp những dòng chữ cái được "họa" nên bởi một cô gái đội vòng hoa, tạo dáng hài hước không lẫn vào đâu được thì đó chính là hiện tượng All-Purpose Kween đang gây sốt cộng đồng yêu sáng tạo gần đây. Ra mắt chưa lâu trên nền tảng Canva, bộ font chữ All-Purpose Kween đã nhanh chóng trở thành "cơn sốt" thiết kế, lan sang cả mạng xã hội Việt Nam.

592518599-1377938483703314-4593371783007844107-n.jpg
Hiện tượng "font chữ sống" đang gây sốt cộng đồng sáng tạo.

Cụ thể, ý tưởng của bộ font chữ độc đáo này đến từ việc biến hẳn một con người thật thành các ký tự, con số, nhãn dán, biểu tượng cảm xúc... Nhân vật ở đây là một nhà sáng tạo nội dung đến từ Philippines tên Kween Yasmin, trong đó cô nàng uốn éo, tạo dáng theo đúng nghĩa đen để làm thành những chữ số được sử dụng rộng rãi.

588992894-1423997579512446-5140079314484664558-n.jpg
Bộ chữ cái được sáng tạo từ cô gái Philippines.

Kết quả là hàng loạt những bài đăng, hình ảnh, áp phích... đến từ các nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng đã sử dụng font chữ All-Purpose Kween này, thu hút lượng tương tác khủng và tạo nên trào lưu vô cùng thú vị.

589579320-1377937293703433-1779727768400360369-n.jpg
590442151-1377937717036724-4575833335218277699-n.jpg
Nhiều thương hiệu sử dụng font chữ độc đáo này.

Hiện tại, trend này cũng đang trở nên rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam. Thậm chí, nhiều trang còn tự tạo bộ font riêng dựa trên biểu tượng thương hiệu hay nhân viên của công ty, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

1-552.jpg
2.jpg
Cộng đồng mạng Việt Nam hồ hởi "đu trend".
589532314-838544072263507-3502161085647683587-n.jpg
589616888-1377937327036763-7940686732502538061-n.jpg
aaa.jpg
Nhiều thương hiệu, nhãn hàng cũng bắt kịp với trào lưu.

Về phần Kween Yasmin, cô nàng này được xem là "nữ hoàng meme" chính hiệu của Philippines, nổi tiếng tại quê nhà với hàng loạt nội dung gây sốt mạng xã hội. Điều thu hút ở Kween Yasmin đó là cách cô nàng biến những thứ bình thường nhất thành xu hướng, như quả xoài hay biểu tượng giơ tay chữ V. Thậm chí cô còn từng xuất hiện với vai trò khách mời trong các dự án truyền hình, MV... nhờ mức độ ảnh hưởng của mình.

untitled-design-2025-11-28-10-44.jpg

Ngoài font chữ, người dùng có thể tìm thêm những yếu tố khác liên quan đến Kween Yasmin trên Canva như Kweemojis - bộ biểu tượng cảm xúc, Kween of Signs - các ảnh cô nàng cầm bảng trắng để tùy ý thêm chữ chú thích, Wet Marketing - các hình mẫu cô nàng tái hiện những meme nổi tiếng của mình.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều
#All-Purpose Kween #Kween Yasmin #font chữ #font chữ sống #Canva #trào lưu mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục