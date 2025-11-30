Cô gái Philippines tự tạo "font chữ sống" từ bản thân, lan tỏa xu hướng sang cả Việt Nam

Nếu gần đây bạn lướt Canva hay TikTok, Facebook mà bắt gặp những dòng chữ cái được "họa" nên bởi một cô gái đội vòng hoa, tạo dáng hài hước không lẫn vào đâu được thì đó chính là hiện tượng All-Purpose Kween đang gây sốt cộng đồng yêu sáng tạo gần đây. Ra mắt chưa lâu trên nền tảng Canva, bộ font chữ All-Purpose Kween đã nhanh chóng trở thành "cơn sốt" thiết kế, lan sang cả mạng xã hội Việt Nam.

Hiện tượng "font chữ sống" đang gây sốt cộng đồng sáng tạo.

Cụ thể, ý tưởng của bộ font chữ độc đáo này đến từ việc biến hẳn một con người thật thành các ký tự, con số, nhãn dán, biểu tượng cảm xúc... Nhân vật ở đây là một nhà sáng tạo nội dung đến từ Philippines tên Kween Yasmin, trong đó cô nàng uốn éo, tạo dáng theo đúng nghĩa đen để làm thành những chữ số được sử dụng rộng rãi.

Bộ chữ cái được sáng tạo từ cô gái Philippines.

Kết quả là hàng loạt những bài đăng, hình ảnh, áp phích... đến từ các nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng đã sử dụng font chữ All-Purpose Kween này, thu hút lượng tương tác khủng và tạo nên trào lưu vô cùng thú vị.

Nhiều thương hiệu sử dụng font chữ độc đáo này.

Hiện tại, trend này cũng đang trở nên rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam. Thậm chí, nhiều trang còn tự tạo bộ font riêng dựa trên biểu tượng thương hiệu hay nhân viên của công ty, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Cộng đồng mạng Việt Nam hồ hởi "đu trend".

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng cũng bắt kịp với trào lưu.

Về phần Kween Yasmin, cô nàng này được xem là "nữ hoàng meme" chính hiệu của Philippines, nổi tiếng tại quê nhà với hàng loạt nội dung gây sốt mạng xã hội. Điều thu hút ở Kween Yasmin đó là cách cô nàng biến những thứ bình thường nhất thành xu hướng, như quả xoài hay biểu tượng giơ tay chữ V. Thậm chí cô còn từng xuất hiện với vai trò khách mời trong các dự án truyền hình, MV... nhờ mức độ ảnh hưởng của mình.

Ngoài font chữ, người dùng có thể tìm thêm những yếu tố khác liên quan đến Kween Yasmin trên Canva như Kweemojis - bộ biểu tượng cảm xúc, Kween of Signs - các ảnh cô nàng cầm bảng trắng để tùy ý thêm chữ chú thích, Wet Marketing - các hình mẫu cô nàng tái hiện những meme nổi tiếng của mình.