Video thang cuốn tăng tốc như tàu lượn ở đại học Bangladesh, sinh viên “hú hồn”

HHTO - Cầu thang cuốn ở một trường đại học tại Bangladesh đã bị lỗi bất ngờ trong khi đang có nhiều sinh viên ở trên đó: Thang tăng tốc như tàu lượn khiến sinh viên không thể đứng vững, hoảng hốt la hét. Sau đó có những sinh viên đã nói sẽ không bao giờ dám đi thang cuốn nữa.

Thang cuốn là loại máy móc tiện lợi nhưng cũng kèm theo nhiều nguy cơ, đặc biệt là khi nó bị lỗi. Và mới đây, một cầu thang cuốn ở trường Đại học BRAC (Dhaka, Bangladesh) đã bị lỗi hiếm gặp: Nó bất ngờ tăng tốc, chạy nhanh chưa từng thấy.

Một cái thang cuốn đang đi xuống mà lao nhanh thì có thể hình dung là giống như tàu lượn siêu tốc đang lao xuống. Tất nhiên là tương tự thôi chứ tàu lượn thì ở một đẳng cấp khác, nhưng cái thang cuốn bị lỗi này đã khiến nhiều sinh viên hoảng hồn vì đứng không vững nên sợ hãi hét ầm lên trong khi tay bám chặt vào thành cầu thang hoặc vào người đứng phía trước cho khỏi ngã.

Đây là video:

Nguồn: Frontalforce.

Video này được chia sẻ rất nhanh chóng trên mạng xã hội và cư dân mạng nhiều nước gọi đây là “ác mộng thang cuốn” hay “nấc thang lên Thiên Đường”.

Thật sự rất may là đã không có ai bị thương, chứ việc một cầu thang cuốn bị mất kiểm soát thế này trong khi đang đông người trên đó hoàn toàn có thể khiến đây là một vụ việc nghiêm trọng.

Hiện tại ĐH BRAC vẫn chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân thang cuốn bị lỗi. Chưa ai biết đây là do lỗi kỹ thuật, hay lỗi hệ thống điều khiển, hay do thang không được bảo dưỡng đúng hạn.

Một số sinh viên chưa hết sợ sau khi rời khỏi thang cuốn. Ảnh: FPJ.

Các trang báo ở châu Á đăng tin về sự việc này cũng viết, mặc dù lỗi thang cuốn hiếm khi xảy ra, nhưng thang cuốn hoàn toàn có thể gây nguy hiểm, nên bất kỳ ai đi thang cuốn cũng cần lưu ý đứng đúng vào bậc thang, người hướng về phía trước, tay bám vào thành/ tay vịn; không chạy, không dựa vào thành, không để chân sát 2 bên lề thang…