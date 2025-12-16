Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới nhất từ Bộ Công an liên quan đến dự án "Nuôi Em" của Hoàng Hoa Trung

Linh Lê

HHTO - Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của báo chí về lùm xùm liên quan đến dự án Nuôi Em.

Liên quan đến nghi vấn minh bạch của dự án Nuôi Em gây xôn xao dư luận những ngày qua, chiều 15/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết sau khi báo đài, dư luận xã hội quan tâm, Cục đã chủ động chỉ đạo các vòng nghiệp vụ, chỉ đạo rà soát, cùng công an địa phương làm rõ và đang trong quá trình chứng minh.

Công tác rà soát tập trung vào các địa phương có dự án Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành trên cả nước.

Được biết, "cha đẻ" của dự án Nuôi Em là Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990), một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Anh được cộng đồng biết đến với nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây trường, cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú.

z7303049304524-241668b74b4f29c58bbe73a40ec7291d-1.jpg
(Ảnh: Fanpage Facebook Dự án Nuôi Em)

Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, Nuôi Em phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án Nuôi Em, Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như “Dũng sĩ bạt” (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, Trung tiếp tục triển khai “Sức mạnh 2000”, huy động chỉ 2.000 đồng/ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

coverfb.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Bộ Công an #Nuôi Em #Hoàng Hoa Trung #Cục Cảnh sát hình sự #dự án #tin tức #thông tin từ Bộ Công an #dự án tình nguyện

