Fanpage chính thức của dự án "Nuôi Em" lên tiếng cảnh báo lừa đảo

HHTO - Dự án Nuôi Em vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến những nghi vấn về minh bạch trong thời gian gần đây, đồng thời khẳng định đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và cảnh báo cộng đồng trước các hành vi mạo danh nhằm trục lợi.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage chính thức vào chiều 16/12 gửi tới các mạnh thường quân, đối tác, tình nguyện viên và cộng đồng, Dự án Nuôi Em bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi khi những thông tin, nghi vấn xuất hiện thời gian qua đã gây ảnh hưởng tới những cá nhân, tổ chức đã và đang đồng hành cùng dự án.

Theo Dự án Nuôi Em, hiện nay dự án cũng như người sáng lập là ông Hoàng Hoa Trung đang tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, cụ thể là Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an), nhằm làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình phối hợp làm việc, dự án ghi nhận việc xuất hiện một số đối tượng mạo danh ông Hoàng Hoa Trung, người thân hoặc cộng sự của Dự án Nuôi Em để liên hệ với một số cá nhân, với mục đích xin tiền dưới các lý do như “chạy án”, “lo việc nội bộ” hoặc “giải quyết với cơ quan chức năng”.

Trước tình trạng này, Dự án Nuôi Em khẳng định rõ: dự án, người sáng lập, người thân hay cộng sự hoàn toàn không yêu cầu, không kêu gọi và không nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các nội dung nói trên. Mọi yêu cầu chuyển tiền trong bối cảnh này đều là hành vi mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo.

Dự án đề nghị cộng đồng tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dưới danh nghĩa liên quan đến ông Hoàng Hoa Trung hoặc Dự án Nuôi Em. Trong trường hợp nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, người dân được khuyến nghị lưu lại thông tin và chủ động thông báo tới cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

“Kính mong cộng đồng bình tĩnh, tỉnh táo và chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Mọi nội dung sẽ được làm rõ theo đúng trình tự pháp luật” - thông báo của Dự án Nuôi Em nêu rõ.

Trước đó vào chiều 15/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết sau khi báo đài, dư luận xã hội quan tâm, Cục đã chủ động chỉ đạo các vòng nghiệp vụ, chỉ đạo rà soát, cùng công an địa phương làm rõ và đang trong quá trình xác minh.