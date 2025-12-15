Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Move your thumb to the beat: Trào lưu ngón tay "đập beat" khuấy đảo cõi mạng

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Không hiệu ứng cầu kì, không thử thách khó nhằn, "Move your thumb to the beat" vẫn khiến giới trẻ mê tít. Chỉ cần lắc nhẹ ngón tay, dân mạng đã có ngay trải nghiệm giải trí cùng dàn thú hoạt hình đáng yêu "hết nấc".

Trào lưu "Move your thumb to the beat" - di chuyển ngón cái theo nhịp nhạc đang trở thành món ăn tinh thần khiến cộng đồng mạng mê tít thời gian gần đây. Cụ thể, trong những đoạn clip ngắn được đăng tải trên TikTok, người xem ngay lập tức bị cuốn vào thế giới hoạt hình cực "iu", nơi những nhân vật bé xíu với biểu cảm ngộ nghĩnh liên tục lắc lư theo điệu nhạc vui tai.

Nhiệm vụ của người xem khi bắt gặp những video này chính là "bắt beat" bằng ngón tay, đu đưa theo nhịp điệu sao cho thật khớp với chuyển động của biệt đội thú trên màn hình nhỏ.

Nguồn: @chimpersofficial

Cơn sốt "Move your thumb to the beat" nhanh chóng khuấy đảo TikTok, khiến nhiều bạn trẻ "đổ gục". Sức hút của loạt video này là sự tổng hòa của những chi tiết “nhỏ nhưng có võ”: Đồ họa tươi sáng, gam màu bắt mắt, nhân vật với tạo hình đáng yêu "quá mức cho phép" hay những biểu cảm dí dỏm cùng chuyển động nhịp nhàng của các em thú "xinh iu". Không cần chạm màn hình hay thực hiện các thao tác phức tạp, người xem chỉ việc di chuyển ngón tay theo nhịp là có thể trải nghiệm cảm giác tham gia vào một minigame với nhịp điệu bắt tai.

Nguồn: @matatogames

Điều khiến trào lưu bùng nổ chính là sự đơn giản trong nội dung. Sau những giờ học tập căng thẳng hay deadline dồn dập, một đoạn clip ngắn với nhịp điệu vui tai và vũ trụ thú tinh nghịch mang lại cảm giác thư giãn cho nhiều bạn trẻ. Việc lắc lư ngón tay theo giai điệu cùng với đồ họa vui nhộn trở thành "liều thuốc chữa lành" cho não bộ, đốn tim con dân mạng.

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
