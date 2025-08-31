Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Khối mầm non" đi xem diễu binh A80: Nhận "đặc quyền" riêng, "chu choe quên lối về"

P.V

HHTO - Không sai khi đưa trẻ nhỏ đi xem diễu binh, diễu hành A80, tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý địa điểm, thời gian phù hợp để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của "khối mầm non" và bản thân.

Những ngày này, Hà Nội đang hừng hực khí thế hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước đều đón hàng trăm nghìn người dân theo dõi, trải khắp tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh dẫn theo, góp vào "bảng xu hướng" trên mạng xã hội hàng loạt video đáng yêu. Đặc điểm chung của "khối mầm non" khi đi xem A80 là đều được "trang bị quân phục" - phiên bản mô phỏng theo quân phục của các khối diễu binh, hoặc "lên đồ" có họa tiết cờ đỏ sao vàng.

Có thể đây là tình trạng chung, không chỉ "khối mầm non" mà cả "khối teen", "khối Gen Z"... cũng rơi vào trạng thái lúc đi hết mình, lúc về hết năng lượng. - Video: @cocodream.orderkids

Những "mầm non" được ngồi vị trí đầu đâu chỉ ngồi im quan sát, nhiều em bé vẫy tay, vẫy cờ, thậm chí "đi đều 1-2" theo các khối diễu hành. Các chiến sĩ cũng không thể cưỡng lại "sự chu choe" này khi đa số sẽ vuốt má, bế hoặc cho kẹo các em.

Video: @hieple1661
Video: @huyenkelly0409
Có ghế riêng, chỉ cần ngồi im, "khối mầm non" cũng thu hút sự chú ý của các chiến sĩ, được cưng nựng hết cỡ. - Video: @thuongmyta

Sau buổi tổng hợp luyện đầu tiên, một người mẹ chia sẻ con gái ôm kẹo không ngủ sau khi bất ngờ được một chiến sĩ tranh thủ tặng kẹo. Nụ cười tươi của nam chiến sĩ lẫn ánh mắt sáng trưng, hạnh phúc của cô bé đều khiến dân mạng "mềm tim".

Video: @trangphucgiahan
Viral ngay sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước (ngày 30/8) là khoảnh khắc bác sĩ quân y chào điều lệnh, đến tặng khăn quàng đỏ cho một bé trai. Kết video "đánh gục" người xem bằng cái hôn trán nhẹ lên đầu em nhỏ của anh. - Video: @c.a.c.h..c.a.c.h

Trong "khối mầm non" còn có các em nhỏ có phụ huynh đang thực hiện nhiệm vụ. Ngay khoảnh khắc thấy bố/ mẹ của mình đi qua đều không giấu được vui sướng. Sắp cán mốc 1 triệu lượt xem trên TikTok là video một bé gái nhảy lên hạnh phúc khi gặp lại bố.

Theo người mẹ chia sẻ, bố của em bé tham gia thực hiện nhiệm vụ trong cả hai đợt A50 và A80. - Video: @vanvo2306

"Khối mầm non" sẽ thêm hiểu về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc khi được trực tiếp theo dõi diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, phụ huynh khi đưa con em đi theo dõi A80 cần lưu ý chọn địa điểm phù hợp, hạn chế đến quá sớm, để các bé chờ đợi quá lâu ngoài trời giữa thời tiết thay đổi thất thường có thể khiến trẻ gặp nhiều bất tiện, kiệt sức hoặc bị bệnh.

Khi dẫn trẻ nhỏ theo, phụ huynh cần theo sát, chăm sóc và bảo ban trẻ, tránh để tình trạng bị lạc mất con/ cháu/ em giữa biển người; không để trẻ tự do đi lại ở khu vực cấm, ảnh hưởng đến công tác của các chiến sĩ, công an... đang thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, trật tự.

1464-cover.jpg
P.V
#diễu binh #khối mầm non #A80 #nhiệm vụ A80 #diễu binh diễu hành #diễu binh A80 #khối mầm non đi xem A80 #trẻ em đi xem A80 #chiến sĩ tặng quà em nhỏ #80 năm Quốc khánh

