Trạm Xanh - Khi sinh viên mang tinh thần Marketing Xanh vào đời sống bằng một Creative Hub thu nhỏ giữa Hà Nội

Dự án được thực hiện dưới sự hợp tác cùng Noth Space - một không gian sáng tạo nơi thiên nhiên, nghệ thuật và cộng đồng gặp nhau. Thay vì truyền thông theo cách đại trà, Trạm Xanh lựa chọn khai thác “hơi thở xanh” của từng tầng không gian, tạo thành câu chuyện về một thương hiệu trẻ muốn bền vững, tử tế và có chiều sâu.

Khi Marketing Xanh không chỉ là thông điệp - mà là trải nghiệm

Trạm Xanh đặt trọng tâm vào Marketing Xanh thế hệ mới: không chỉ nói về môi trường, mà tạo ra hành trình để người trẻ tự chạm - tự hiểu - tự thay đổi.

Chiến dịch kéo dài từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11/2025, được thiết kế theo ba giai đoạn:

Thở - Chạm - Sống, tương ứng với hành trình khám phá 5 tầng của Noth: từ Workshop Station, Café, Creative Class, Lab Studio đến Urban Greenhouse.

Tại đây, nhóm sinh viên không làm truyền thông theo kiểu “truyền đạt một chiều” mà tổ chức chuỗi hoạt động cho phép người tham gia trải nghiệm lối sống xanh một cách tự nhiên: viết note điều ước, quan sát vườn rêu, uống một ly trà giữa tiếng lá, hay đơn giản là đi qua từng tầng để thấy thiên nhiên len lỏi vào đời sống.

Điều đặc biệt là mọi hoạt động đều được xây dựng bằng nguồn lực sinh viên: nghiên cứu thương hiệu, xây dựng concept, sản xuất nội dung, ghi hình, tổ chức sự kiện và vận hành truyền thông đa kênh.

Mini Event “Trạm đầu tiên” - Khi một tách cà phê trở thành chiếc vé bước vào thế giới xanh

Ngày 1-2/11/2025, Trạm Xanh tổ chức mini event mở màn mang tên “Trạm đầu tiên”. Với hóa đơn chỉ từ 49.000 đồng, khách tham quan có thể tự do khám phá 5 tầng của Noth Space - như một bảo tàng xanh thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Khách tham gia được mời viết “note xanh” - lời nhắn gửi chính mình, thành phố, hoặc điều họ mong chữa lành. Những tấm note được treo lại, tạo thành “Vườn cảm xúc” - một góc nhỏ nhưng đầy tinh thần cộng đồng.

Sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ, và thành công ngoài mong đợi không chỉ vì quà tặng “blind box”, mà vì đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một nơi mà thiên nhiên không chỉ để ngắm, mà để tương tác.

Workshop “Tamandama” - đưa khoa học và nghệ thuật vào một sinh vật xanh bạn tự tay tạo ra

Điểm nhấn sâu nhất của chiến dịch là Workshop Tamandama (15/11/2025) - nơi người tham gia tự tay tạo nên một quả cầu rêu sinh thái kết hợp rêu - dương xỉ - xương rồng.

Không phải workshop giải trí, Tamandama giống một “one-day class chuyên sâu” về thiên nhiên, với sự dẫn dắt của đội ngũ Noth. Học viên được học về cơ chế giữ ẩm của rêu, cách cây sống trong môi trường không chậu, vai trò của sợi cố định sinh học và triết lý “Amateur Naturalist” - quan sát, tôn trọng và hiểu thiên nhiên trước khi chăm sóc nó.

Kết thúc buổi workshop, mỗi người ra về không chỉ với một sản phẩm nghệ thuật sống, mà còn với nhận thức mới: bảo vệ thiên nhiên bắt đầu từ việc hiểu nó đúng cách.

Khi doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên cùng làm một dự án thật sự tử tế

Trạm Xanh là ví dụ cho mô hình hợp tác giáo dục - doanh nghiệp thế hệ mới: sinh viên được làm thật, doanh nghiệp nhận được giá trị thật, còn cộng đồng thì có thêm một trải nghiệm ý nghĩa.

Trong suốt quá trình thực hiện, Noth Space hỗ trợ về kiến thức chuyên môn và không gian sáng tạo; nhóm sinh viên phụ trách toàn bộ truyền thông: từ ý tưởng, sản xuất video, social, mini event đến workshop content.

Dự án góp phần giúp Noth được nhận diện rộng rãi hơn với vai trò Creative Hub xanh đầu tiên tại Hà Nội - một nơi giao thoa giữa thiên nhiên và sáng tạo đô thị.

Trạm Xanh - bước đệm để người trẻ kể câu chuyện xanh của chính mình

Đối với nhóm sinh viên, Trạm Xanh không chỉ là một bài tập cuối kỳ, mà là cơ hội để thử nghiệm tư duy thương hiệu mới: thương hiệu phải sống cùng cộng đồng, chứ không chỉ đứng ngoài truyền thông về cộng đồng.

Còn đối với Noth, dự án mở ra hy vọng về một thế hệ trẻ biết tôn trọng tự nhiên, biết tạo ra giá trị bền vững - từ một ly cà phê nhỏ, một quả cầu rêu, hay một câu chuyện xanh được kể bằng ngôn ngữ của người trẻ Hà Nội.

Thông tin liên hệ & theo dõi dự án do sinh viên thực hiện:

Email: tramxanh.team@gmail.com

Địa chỉ không gian trải nghiệm: Số 4 ngách 1, ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.