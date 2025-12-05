Lực lượng sinh viên và thanh niên tăng cường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai

HHTO - Trong bối cảnh mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực tỉnh Đắk Lắk, nhiều lực lượng thanh niên trên cả nước đã khẩn trương lên đường hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Đội hình sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chính thức xuất quân làm nhiệm vụ tại xã Hòa Thịnh, Đồng Xuân; trong khi đó, tuổi trẻ Hải Phòng cũng chuẩn bị vận chuyển 32 tấn nhu yếu phẩm đến Đắk Lắk, góp phần tiếp sức người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Trước tình hình mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung, đội hình tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HCMUTE) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại khu vực địa bàn Hoà Thịnh, Đồng Xuân tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc Phú Yên).

Đội hình gồm các sinh viên có kỹ năng chuyên môn về điện dân dụng, sửa chữa điện gia dụng, lắp đặt, khắc phục hư hỏng sau bão lũ. Đây là những lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia khảo sát, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp người dân ổn định lại đời sống sau thiên tai.

Tuổi trẻ HCMUTE chuẩn bị lên đường đến Đồng Xuân, Đắk Lắk

Ảnh:Tuổi trẻ UTE

Hoạt động lần này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và chuyên môn của sinh viên Nhà trường và mang kiến thức được học để phục vụ cộng đồng, giúp người dân sớm khôi phục sinh hoạt và an toàn trong gia đình. Không chỉ là hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, đây còn là nhiệm vụ nhân văn nhằm góp phần giúp bà con vùng lũ giảm bớt khó khăn, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ khi tuổi trẻ Hải Phòng cũng đồng loạt lên đường hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk. Các lực lượng thanh niên Hải Phòng đã khẩn trương chuẩn bị và tổ chức vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng.

Dự kiến, 32 tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được vận chuyển đến Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 06/12. Đây là nguồn lực quý báu được quyên góp từ đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng và nhân dân Hải Phòng, những con người giàu truyền thống nhân ái và nghĩa tình. Chuyến hàng không chỉ mang theo vật chất mà còn chứa đựng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng của người dân đất Cảng dành cho bà con vùng lũ.

Tuổi trẻ Hải Phòng cùng nhau vận chuyển hàng hoá lên xe để hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk

Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự chung tay của các lực lượng thanh niên từ TP.HCM đến Hải Phòng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tuổi trẻ cả nước trước những khó khăn của đồng bào. Trong những ngày tới, các hoạt động hỗ trợ người dân Đắk Lắk sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, với mục tiêu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.